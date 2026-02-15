Tetap fokus pada pekerjaan utama, Ruben! Maya Jama membagikan karya seni Dias setelah bintang Manchester City memberi hadiah Valentine kepada pembawa acara Love Island

Jama dan Dias menikmati makan malam mewah setelah menemukan waktu luang di jadwal masing-masing. Jama terbang kembali ke Inggris, sementara Dias sedang bertugas di Piala FA bersama Manchester City - ia duduk di bangku cadangan The Blues untuk pertandingan putaran keempat melawan tetangga mereka, Salford City.

Pep Guardiola tidak perlu memanggil Dias karena City dengan mudah meraih kemenangan 2-0 atas lawan dari Liga Dua. Dia menjadi cadangan yang tidak dimainkan, sementara Jama termasuk di antara penonton di Stadion Etihad.

Dia telah menerima kejutan Hari Valentine dari kekasihnya sebelum berangkat ke Eastlands. Sebuah buket besar berisi 100 mawar merah menyambutnya kembali ke Manchester. Dia juga menerima hadiah mewah dari Chanel.

Jama awalnya berencana untuk merayakan Hari Valentine dengan mengenakan pakaian merah saat pergi ke Etihad, tetapi segera menyadari kesalahannya - mengingat rival abadi Manchester United menggunakan warna tersebut.

Dia menulis dalam posting media sosial yang menampilkan hadiah bunga dari Dias: “Dia sudah berangkat kerja dan aku akan berangkat sebentar lagi, tapi aku berpikir untuk mengenakan merah sampai aku ingat bahwa di sana sangat biru! Mungkin tidak akan disukai!”