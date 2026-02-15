Getty/GOAL
Tetap fokus pada pekerjaan utama, Ruben! Maya Jama membagikan karya seni Dias setelah bintang Manchester City memberi hadiah Valentine kepada pembawa acara Love Island
Picasso!? Jama & Dias menguji kemampuan artistik mereka.
Jama, yang menjadi pembawa acara seri terbaru Love Island All-Stars namun tetap menyempatkan diri kembali ke Inggris, merasa bangga dengan sketsanya. Dia kurang terkesan dengan usaha Dias.
Bek tengah City mungkin telah menguasai seni sendiri, sebagai pemain sepak bola internasional elit yang memiliki gelar Premier League dan Champions League, tetapi dia jelas lebih terampil dengan kakinya daripada tangannya.
Potret Dias, yang seharusnya mirip dengannya, setidaknya membuat Jama tersenyum. Dia menemukan usahanya lucu, dengan keduanya menyebut diri mereka sebagai 'seniman Picasso' yang sedang berkembang. Keduanya tampaknya tidak akan mengikuti jalur itu.
Hadiah Hari Valentine: Dias memberi hadiah kepada pasangannya, Jama.
Jama dan Dias menikmati makan malam mewah setelah menemukan waktu luang di jadwal masing-masing. Jama terbang kembali ke Inggris, sementara Dias sedang bertugas di Piala FA bersama Manchester City - ia duduk di bangku cadangan The Blues untuk pertandingan putaran keempat melawan tetangga mereka, Salford City.
Pep Guardiola tidak perlu memanggil Dias karena City dengan mudah meraih kemenangan 2-0 atas lawan dari Liga Dua. Dia menjadi cadangan yang tidak dimainkan, sementara Jama termasuk di antara penonton di Stadion Etihad.
Dia telah menerima kejutan Hari Valentine dari kekasihnya sebelum berangkat ke Eastlands. Sebuah buket besar berisi 100 mawar merah menyambutnya kembali ke Manchester. Dia juga menerima hadiah mewah dari Chanel.
Jama awalnya berencana untuk merayakan Hari Valentine dengan mengenakan pakaian merah saat pergi ke Etihad, tetapi segera menyadari kesalahannya - mengingat rival abadi Manchester United menggunakan warna tersebut.
Dia menulis dalam posting media sosial yang menampilkan hadiah bunga dari Dias: “Dia sudah berangkat kerja dan aku akan berangkat sebentar lagi, tapi aku berpikir untuk mengenakan merah sampai aku ingat bahwa di sana sangat biru! Mungkin tidak akan disukai!”
Masa sulit bagi Dias & Jama setelah insiden tersebut.
Dias dan Jama telah mengalami masa-masa sulit belakangan ini, setelah mansion mereka di Cheshire dibobol. Dikabarkan bahwa para penyusup berhasil membawa kabur barang-barang pribadi senilai lebih dari £1 juta. Penyelidikan polisi mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab masih terus berlanjut.
Jama telah bergabung dengan Dias di wilayah Northwest setelah meninggalkan London. Mereka kini mulai menetap bersama setelah sebelumnya menciptakan banyak kenangan indah selama liburan yang cerah.
Dias mengejar gelar bersama City menjelang turnamen Piala Dunia.
Dias, yang akan berangkat ke Piala Dunia musim panas ini bersama rekan senegaranya yang legendaris, Cristiano Ronaldo, dijadwalkan akan kembali beraksi bersama City pada 21 Februari saat menjamu Newcastle di kandang. Tim asuhan Guardiola akan memasuki pertandingan tersebut dengan posisi kedua di klasemen Premier League, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
