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Diterjemahkan oleh

Tetap atau pergi? Enam pemain Real Madrid menanti keputusan Mourinho

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
E. Camavinga
T. Pitarch
Endrick
G. Garcia
R. Asencio

Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, bersiap memulai masa persiapan untuk musim baru dengan 11 pemain.

"Surat Kabar Sport" melaporkan dalam sebuah artikelnya bahwa ada 6 pemain yang masa depannya di Los Blancos belum pasti untuk musim baru ini.

Para pemain tersebut adalah Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich, dan Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo, dan Endrick akan memulai latihan besok, Senin, di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut, yang harus mengambil keputusan mengenai apakah akan mempertahankan mereka selama musim baru.

Masa depan Asensio dan Camavinga akan bergantung pada keberhasilan klub dalam merekrut pemain baru untuk posisi mereka, yang telah menjadi prioritas sejak pengumuman penunjukan Mourinho.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gonzalo dan Endrik

    Sedangkan Gonzalo dan Endrick akan kembali bersaing untuk memperebutkan posisi penyerang utama.

    Pemain muda lulusan akademi klub ini telah mengungguli penyerang asal Brasil tersebut pada musim lalu, sehingga memaksa sang penyerang untuk dipinjamkan selama bursa transfer musim dingin.

    Meskipun hanya mendapat sedikit kesempatan selama satu setengah tahun bersama Real Madrid, Endrick membuktikan kemampuannya bersama Lyon, di mana ia tampil gemilang selama masa peminjamannya.

    Di sisi lain, tampaknya Gonzalo yang memulai persaingan ini, meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, setelah tetap bertahan di tim dan mendapat kepercayaan dari Xabi Alonso, namun Álvaro Arbeloa tidak memberinya kesempatan bermain yang sama.

    Mourinho harus memilih salah satu dari kedua penyerang tersebut, meskipun manajemen klub cenderung meminjamkan atau menjual Gonzalo.

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  • Camavinga(C)Getty Images

    Asensio dan Camavinga

    Setelah menjalani musim yang naik-turun, baik Raúl Asensio maupun Eduardo Camavinga belum berhasil mengamankan posisinya.

    Bek tersebut memang menampilkan performa yang lumayan, namun ia tetap menjadi titik lemah di lini pertahanan. Jika Real Madrid berhasil mendatangkan bek yang lebih berpengalaman, kemungkinan besar Asensio akan hengkang, baik melalui status pinjaman maupun penjualan di mana klub tetap memegang 50% hak kepemilikannya.

    Sedangkan Camavinga, ia harus menanggung konsekuensi dari keraguan dan kesalahan yang menyertainya; selain itu, sudah lima tahun ia berada di tim tanpa menemukan posisi tetap di mana ia bisa menunjukkan performa terbaiknya, hal ini tidak menguntungkannya.

    Meskipun demikian, pemain internasional Prancis ini tetap menjadi aset penting bagi klub, dan nilai pasarnya memberikan peluang untuk meraih keuntungan finansial yang besar jika ia dijual.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mastantuno dan Petarich

    Bakatnya memukau para petinggi Real Madrid, yang tidak ragu-ragu mengucurkan dana sebesar 63,5 juta euro untuk merekrut pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan, meskipun ia masih merupakan proyek untuk masa depan.

    Namun, musim pertamanya tidak memenuhi ekspektasi, dan ia perlu bermain secara konsisten agar dapat terus berkembang serta membuktikan apakah ia benar-benar akan menjadi pemain yang mampu membuat perbedaan.

    Oleh karena itu, Real Madrid lebih memilih meminjamkannya ke tim yang memiliki ambisi besar, berlaga di Liga Champions, dan memberinya menit bermain secara teratur.

    Mastantono akan dievaluasi selama masa pramusim di bawah asuhan Mourinho, namun kecuali ada kejutan, ia akan meninggalkan tim dengan status pinjaman, karena peluangnya untuk bermain bersama Real Madrid pada musim depan akan sangat terbatas.

    Mengenai masa depan Petarich, surat kabar “AS” melaporkan bahwa pelatih asal Portugal tersebut sangat mengagumi penampilan pemain muda tersebut pada pekan-pekan terakhir musim lalu bersama Real Madrid.

    Álvaro Arbeloa adalah orang pertama yang memberi Thiago Bitarich kesempatan bermain bersama tim utama.

    Hingga akhir musim, Petarić tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan, di mana ia menyelesaikan 10 pertandingan secara penuh, jelas mengungguli Eduardo Camavinga dalam urutan pilihan, serta tampil sebagai pemain pengganti dalam 5 pertandingan.

    Pitarch juga mengikuti Kejuaraan Eropa U-19 bersama tim nasional Spanyol dan berhasil meraih gelar juara. Saat ini, ia akan fokus untuk meyakinkan Mourinho agar tetap mempertahankannya di tim utama.

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