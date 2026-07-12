Tetap atau pergi? Enam pemain Real Madrid menanti keputusan Mourinho

Bakatnya memukau para petinggi Real Madrid, yang tidak ragu-ragu mengucurkan dana sebesar 63,5 juta euro untuk merekrut pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan, meskipun ia masih merupakan proyek untuk masa depan.
Namun, musim pertamanya tidak memenuhi ekspektasi, dan ia perlu bermain secara konsisten agar dapat terus berkembang serta membuktikan apakah ia benar-benar akan menjadi pemain yang mampu membuat perbedaan.
Oleh karena itu, Real Madrid lebih memilih meminjamkannya ke tim yang memiliki ambisi besar, berlaga di Liga Champions, dan memberinya menit bermain secara teratur.
Mastantono akan dievaluasi selama masa pramusim di bawah asuhan Mourinho, namun kecuali ada kejutan, ia akan meninggalkan tim dengan status pinjaman, karena peluangnya untuk bermain bersama Real Madrid pada musim depan akan sangat terbatas.
Mengenai masa depan Petarich, surat kabar “AS” melaporkan bahwa pelatih asal Portugal tersebut sangat mengagumi penampilan pemain muda tersebut pada pekan-pekan terakhir musim lalu bersama Real Madrid.
Álvaro Arbeloa adalah orang pertama yang memberi Thiago Bitarich kesempatan bermain bersama tim utama.
Hingga akhir musim, Petarić tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan, di mana ia menyelesaikan 10 pertandingan secara penuh, jelas mengungguli Eduardo Camavinga dalam urutan pilihan, serta tampil sebagai pemain pengganti dalam 5 pertandingan.
Pitarch juga mengikuti Kejuaraan Eropa U-19 bersama tim nasional Spanyol dan berhasil meraih gelar juara. Saat ini, ia akan fokus untuk meyakinkan Mourinho agar tetap mempertahankannya di tim utama.