Tetap atau pergi? Enam pemain Real Madrid menanti keputusan Mourinho

Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, bersiap memulai masa persiapan untuk musim baru dengan 11 pemain.

"Surat Kabar Sport" melaporkan dalam sebuah artikelnya bahwa ada 6 pemain yang masa depannya di Los Blancos belum pasti untuk musim baru ini.

Para pemain tersebut adalah Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich, dan Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo, dan Endrick akan memulai latihan besok, Senin, di bawah arahan pelatih asal Portugal tersebut, yang harus mengambil keputusan mengenai apakah akan mempertahankan mereka selama musim baru.

Masa depan Asensio dan Camavinga akan bergantung pada keberhasilan klub dalam merekrut pemain baru untuk posisi mereka, yang telah menjadi prioritas sejak pengumuman penunjukan Mourinho.