TERUNGKAP! Bos Manchester United Ruben Amorim Kritik Brutal Manuel Ugarte Setelah Kalah Dari Tottenham Di Final Liga Europa Musim Lalu

Menurut The Athletic, Amorim juga mengkritik Ugarte. Mereka saling mengenal baik sejak di Lisbon, tetapi keakraban tidak membuat Amorim menahan amarahnya. Ia dikabarkan mempertanyakan etos kerja Ugarte.

Diklaim bahwa Amorim memberi tahu Ugarte bahwa ia telah "merasa nyaman", dan sang manajer mengatakan bahwa ia "tidak mengenalinya sebagai pemain yang sama sejak pertama kali mereka bersama". Komentar tersebut "menimbulkan gelombang reaksi di antara mereka yang ada di dalam skuad" karena dijelaskan dengan sangat jelas bahwa komitmen 100 persen untuk tujuan kolektif diperlukan setiap saat. Pendekatan Amorim dianggap "keras, tetapi secara umum adil".

Manajer United tersebut lebih suka membahas masalah apa pun di timnya dalam suasana kelompok, daripada tatap muka, dengan sistem tersebut dilaporkan menjadi "penyebab percakapan antar pemain". Beberapa bintang United dikabarkan telah membahas metode manajer mereka selama perjalanan ke Kuala Lumpur, dengan beberapa lebih menyukai "instruksi yang lebih khusus".