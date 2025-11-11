Getty/GOAL
TERUNGKAP! Bos Manchester United Ruben Amorim Kritik Brutal Manuel Ugarte Setelah Kalah Dari Tottenham Di Final Liga Europa Musim Lalu
Amorim tidak segan dalam rapat tim Man United
United menderita kekalahan 1-0 dari rival domestik hari itu, yang membuat mereka kehilangan trofi utama dan gagal lolos ke kompetisi Eropa pada musim ini. Pemain internasional Uruguay, Ugarte, adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan melawan Spurs, tetapi tetap menarik perhatian yang tidak diinginkan dari manajernya menjelang pertandingan penutup musim Liga Primer di kandang melawan Aston Villa.
Amorim mengadakan pertemuan yang dihadiri seluruh skuad Setan Merah, sehari sebelum menghadapi The Villans di Old Trafford. Dalam diskusi itulah ia memberi tahu Alejandro Garnacho bahwa ia membutuhkan "agen yang baik" selama bursa transfer musim panas, yang akhirnya membuat pemain berusia 21 tahun itu dilepas ke Chelsea.
Apa yang dikatakan Amorim kepada Ugarte?
Menurut The Athletic, Amorim juga mengkritik Ugarte. Mereka saling mengenal baik sejak di Lisbon, tetapi keakraban tidak membuat Amorim menahan amarahnya. Ia dikabarkan mempertanyakan etos kerja Ugarte.
Diklaim bahwa Amorim memberi tahu Ugarte bahwa ia telah "merasa nyaman", dan sang manajer mengatakan bahwa ia "tidak mengenalinya sebagai pemain yang sama sejak pertama kali mereka bersama". Komentar tersebut "menimbulkan gelombang reaksi di antara mereka yang ada di dalam skuad" karena dijelaskan dengan sangat jelas bahwa komitmen 100 persen untuk tujuan kolektif diperlukan setiap saat. Pendekatan Amorim dianggap "keras, tetapi secara umum adil".
Manajer United tersebut lebih suka membahas masalah apa pun di timnya dalam suasana kelompok, daripada tatap muka, dengan sistem tersebut dilaporkan menjadi "penyebab percakapan antar pemain". Beberapa bintang United dikabarkan telah membahas metode manajer mereka selama perjalanan ke Kuala Lumpur, dengan beberapa lebih menyukai "instruksi yang lebih khusus".
Gaya kepemimpinan Amorim di Man United
Amorim tidak akan tunduk pada tuntutan tersebut dan ingin mereka yang berada di pinggiran skuad tim utamanya membuktikan kemampuan mereka dalam latihan, bukan melalui "pertemuan tatap muka". Ia telah menekankan untuk menghindari aktivitas sosial dalam upaya untuk "mempertahankan rasa otoritas".
Rapat seluruh staf kembali digelar menjelang musim 2025/26, di mana Amorim menegaskan kembali perlunya peningkatan standar profesionalisme dan komitmen. Ia disebut-sebut telah "menyebut pemain yang keluar dan terlambat latihan sebagai contoh buruk".
Meskipun beberapa staf mungkin tidak selalu menghargai pendekatannya dalam melatih, mereka yang berada di balik layar telah menerima "keterusterangan dan semangatnya" - dengan Amorim secara rutin hadir di pertemuan rutin petinggi United.
Setan Merah dalam proses pengembangan
Setan Merah masih dalam proses, setelah melakukan lebih banyak upaya selama bursa transfer terakhir untuk menyingkirkan pemain-pemain yang dianggap bermasalah - seperti Garnacho, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Antony - sambil mendatangkan sejumlah pemain baru yang mereka butuhkan. Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha dianggap memenuhi kriteria tersebut, sekaligus memiliki pengalaman berharga di Liga Primer dari masa bakti mereka di Brentford dan Wolves.
Mereka disebut-sebut telah "meningkatkan suasana hati dan kualitas sesi latihan secara signifikan". Amorim juga telah menunjuk enam orang pemimpin di ruang ganti - dengan kapten klub Bruno Fernandes yang didukung oleh Harry Maguire, Tom Heaton, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, dan Diogo Dalot. Mereka dipercaya untuk membangun disiplin dan memastikan semua pemain tetap pada jalurnya.
United telah menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini, tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dan memasuki jeda internasional terakhir dengan berada di posisi ketujuh klasemen Liga Primer. Mereka akan kembali beraksi ketika menghadapi Everton di Old Trafford pada 25 November mendatang.
