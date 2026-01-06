TERUNGKAP! Pemain Manchester United 'Merasakan Tanda-Tanda' Ruben Amorim Akan Dipecat

Amorim kemudian mulai berbicara menentang petinggi klub setelah hasil imbang dengan Leeds, karena ia menyatakan keinginannya untuk bekerja sebagai “manajer” daripada “pelatih kepala”. Klaim bahwa ia akan menyelesaikan 18 bulan terakhir kontraknya sebelum pergi ternyata meleset.

Kurang dari 24 jam setelah komentar tersebut diucapkan, United mengkonfirmasi bahwa Amorim telah diberhentikan dari jabatannya. Ia hanya memimpin 63 pertandingan. Sikap keras kepalanya dalam hal cara bermain yang disukai akhirnya terbukti menjadi penyebab kegagalannya.

Daily Mail menyatakan bahwa “dalam beberapa pekan terakhir ia menerima tanggapan dari atasannya dengan cara yang semakin emosional”. Amorim dikatakan telah kehilangan “dukungan dari ruang ganti dan kepercayaan para pemain yang tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan metodenya sejak ia tiba dari Sporting CP dengan jet pribadi pada November 2024”.

United awalnya menerima cara berpikir Amorim, karena mereka mencari stabilitas dan pendekatan yang jelas untuk kemajuan di masa depan, tetapi mereka mengharapkan fleksibilitas dari waktu ke waktu. Hal itu tidak pernah terjadi dan jelas selama pembicaraan pra-pertandingan menjelang pertandingan melawan Wolves bahwa ia tidak akan berubah.

Meskipun demikian, United mencatatkan hasil terburuk dalam sejarah liga dalam lebih dari 50 tahun, dengan finis di posisi ke-15 pada musim 2024/25 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Setan Merah dikabarkan mengalami "kekurangan Rencana B".