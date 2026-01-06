Getty
TERUNGKAP! Pemain Manchester United 'Merasakan Tanda-Tanda' Ruben Amorim Akan Dipecat
Man United mengambil keputusan untuk memecat Amorim
Daily Mail telah mengungkap terkait situasi Amorim di Manchester United dalam beberapa hari terakhir. Hasil imbang 1-1 melawan Leeds terbukti menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Setan Merah, tetapi keputusan untuk berpisah telah dibuat di tingkat manajemen sebelum perjalanan ke Elland Road.
Hasil imbang 1-1 lainnya, di kandang melawan Wolves yang berada di posisi terbawah klasemen, membuat para petinggi United mengadakan pembicaraan sengit dengan Amorim. Diklaim bahwa pria berusia 40 tahun itu "meledak" selama diskusi tersebut, membuat posisinya tidak dapat dipertahankan.
Amorim tampak frustasi
Laporan yang sama juga menyebutkan bagaimana Amorim tampak pasrah pada nasibnya ketika tiba di Old Trafford untuk pertandingan melawan Wolves. Setelah sedikit mengubah rencana taktiknya dalam hasil imbang 4-4
melawan Bournemouth dan kemenangan 1-0 atas Newcastle, Setan Merah mengharapkan gaya bermain yang lebih menyerang melawan tim yang terancam degradasi.
Namun, ada “rasa terkejut dan kebingungan yang nyata di antara para pemain ketika ia memanggil seluruh skuad sebelum pertandingan dan memberi tahu mereka bahwa ada perubahan rencana”. Amorim memilih untuk kembali ke sistem 3-4-2-1 yang banyak dikritiknya.
Sebuah sumber mengatakan kepada Daily Mail: “Ia bergumam saat mencoba menjelaskan kepada mereka. Para pemain mendapat kesan bahwa ia tidak mengendalikan semuanya. Ia tampak penuh keraguan diri dan cukup tidak percaya diri.”
Setelah tampaknya kehilangan kendali atas ruang ganti, para penggemar kembali berbalik melawan Amorim ketika United dicemooh dari lapangan setelah penampilan yang kurang memuaskan melawan Wolves. Diklaim bahwa “keretakan dalam hubungannya dengan dewan dan direktur sepakbola Jason Wilcox yang muncul selama Natal mulai melebar”.
Tidak Ada Rencana B: Mengapa Man United Berpisah dengan Amorim?
Amorim kemudian mulai berbicara menentang petinggi klub setelah hasil imbang dengan Leeds, karena ia menyatakan keinginannya untuk bekerja sebagai “manajer” daripada “pelatih kepala”. Klaim bahwa ia akan menyelesaikan 18 bulan terakhir kontraknya sebelum pergi ternyata meleset.
Kurang dari 24 jam setelah komentar tersebut diucapkan, United mengkonfirmasi bahwa Amorim telah diberhentikan dari jabatannya. Ia hanya memimpin 63 pertandingan. Sikap keras kepalanya dalam hal cara bermain yang disukai akhirnya terbukti menjadi penyebab kegagalannya.
Daily Mail menyatakan bahwa “dalam beberapa pekan terakhir ia menerima tanggapan dari atasannya dengan cara yang semakin emosional”. Amorim dikatakan telah kehilangan “dukungan dari ruang ganti dan kepercayaan para pemain yang tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan metodenya sejak ia tiba dari Sporting CP dengan jet pribadi pada November 2024”.
United awalnya menerima cara berpikir Amorim, karena mereka mencari stabilitas dan pendekatan yang jelas untuk kemajuan di masa depan, tetapi mereka mengharapkan fleksibilitas dari waktu ke waktu. Hal itu tidak pernah terjadi dan jelas selama pembicaraan pra-pertandingan menjelang pertandingan melawan Wolves bahwa ia tidak akan berubah.
Meskipun demikian, United mencatatkan hasil terburuk dalam sejarah liga dalam lebih dari 50 tahun, dengan finis di posisi ke-15 pada musim 2024/25 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Setan Merah dikabarkan mengalami "kekurangan Rencana B".
Man United sekarang mencari bos baru
Daily Mail juga mengklaim bahwa Amorim telah menjadi "gunung berapi berapi-api" di luar lapangan, karena metode kepemimpinannya dipertanyakan. Dikatakan bahwa ia membuat "para eksekutif lari mencari perlindungan dengan komentar-komentarnya yang blak-blakan tentang klub". Para pemain juga tidak senang disebut sebagai "mungkin tim terburuk dalam sejarah United" pada Januari 2025.
Banyak yang dikabarkan mempertimbangkan untuk pindah ke klub lain selama bursa transfer Januari, tetapi rencana tersebut mungkin akan direvisi sekarang setelah Amorim pergi. Darren Fletcher telah mengambil alih urusan tim utama manajer interim, dengan manajer permanen diharapkan ditunjuk pada musim panas.
