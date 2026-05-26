Terungkap: Mengapa transfer Bruno Fernandes ke Tottenham yang mengejutkan itu gagal
Spurs nyaris merekrut Fernandes
Fernandes mengakui bahwa Tottenham hampir saja merekrutnya sebelum Sporting menggagalkan transfer tersebut. Spurs mengincar gelandang tersebut pada 2019 saat mereka bersiap menghadapi masa depan tanpa Christian Eriksen, yang saat itu sudah mendekati akhir masa baktinya di London Utara. Man Utd akhirnya menyelesaikan kesepakatan senilai £67,6 juta untuk Fernandes pada Januari 2020, namun pemain internasional Portugal itu mengungkapkan bahwa situasinya bisa saja berjalan sangat berbeda hanya beberapa bulan sebelumnya.
Fernandes menjelaskan gagalnya transfer ke Spurs dan menanggapi pernyataan Keane
Dalam wawancara di podcast The Diary Of A CEO, Fernandes mengatakan bahwa negosiasi dengan Tottenham telah berjalan cukup jauh sebelum Sporting memutuskan untuk mempertahankannya. Gelandang tersebut juga mengakui bahwa ia sangat ingin pindah karena ambisinya yang sudah lama untuk bermain di Liga Premier.
"Ya, saya berbicara dengan Tottenham, dan kami hampir mencapai kesepakatan," aku Fernandes. "Kemudian, pada dua hari terakhir bursa transfer, Sporting hanya berkata, 'Kami tidak akan menjualnya. Kami akan mempertahankannya karena kami membutuhkannya.'"
"Ya, karena saya ingin bermain di Premier League, karena bagi saya itu adalah liga terbaik di dunia. Itu yang paling kompetitif. Itu yang menurut saya, saat Anda tumbuh dewasa, Anda bermimpi untuk bermain di sana, tahu kan, seperti stadion penuh, klub-klub top, pemain-pemain top."
"Jelas, saya cukup beruntung bahwa klub impian saya untuk bermain di Inggris adalah Man United, dan jelas, Tottenham saat itu adalah pilihan yang saya miliki, dan saya sangat, sangat senang bisa bergabung dengan mereka karena mereka menunjukkan kepada saya proses yang sedang mereka lalui."
Fernandes tetap menjadi tokoh sentral meski mendapat kritik
Fernandes telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Man Utd sejak bergabung dari Sporting. Gelandang ini secara konsisten mencetak gol dan memberikan assist meskipun performa klub tidak stabil selama era pasca-Sir Alex Ferguson. Gaya kepemimpinannya dan pendekatan emosionalnya terus memicu perdebatan di kalangan pakar, dengan Keane sebagai salah satu kritikus tertajamnya. Namun, Fernandes menegaskan bahwa ia menerima kritik selama kritik tersebut adil dan akurat.
Dia berkata: "Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak keberatan dengan kritik. Saya selalu menerima kritik dari siapa pun dan saya tidak pernah membalas apa pun. Orang-orang punya pendapat, mereka menganggapnya baik, buruk, apa pun itu."
"Yang saya tidak suka adalah ketika orang berbohong tentang hal-hal dan [dalam] kasus ini, apa yang Anda katakan tentang Roy Keane pada dasarnya adalah kebohongan karena... entah dia melihat wawancara lain atau dia tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya katakan, dan untungnya bagi saya, semuanya tercatat."
"Saya menerima kritiknya, saya menerima bahwa dia mungkin menyukai saya sebagai pemain atau tidak, menyukai saya sebagai pribadi atau tidak. Tapi yang tidak saya sukai adalah dia menafsirkan kata-kata yang tidak pernah saya ucapkan. Itu satu-satunya hal yang tidak saya sukai."
Fernandes bertekad memimpin United ke depan
Fernandes tetap menjadi sosok kunci bagi Setan Merah saat klub ini berupaya melakukan pembenahan dan bersaing secara lebih konsisten di level tertinggi, terutama dengan partisipasi di Liga Champions musim depan. Pemain internasional Portugal ini diperkirakan akan terus memikul tanggung jawab kreatif utama di lini tengah. Namun, sebelum memulai pramusim bersama United, gelandang serang ini akan terlebih dahulu fokus pada upaya Portugal menuju Piala Dunia 2026.