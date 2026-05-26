Terungkap: Mengapa transfer Bruno Fernandes ke Tottenham yang mengejutkan itu gagal

Dalam wawancara di podcast The Diary Of A CEO, Fernandes mengatakan bahwa negosiasi dengan Tottenham telah berjalan cukup jauh sebelum Sporting memutuskan untuk mempertahankannya. Gelandang tersebut juga mengakui bahwa ia sangat ingin pindah karena ambisinya yang sudah lama untuk bermain di Liga Premier.

"Ya, saya berbicara dengan Tottenham, dan kami hampir mencapai kesepakatan," aku Fernandes. "Kemudian, pada dua hari terakhir bursa transfer, Sporting hanya berkata, 'Kami tidak akan menjualnya. Kami akan mempertahankannya karena kami membutuhkannya.'"

"Ya, karena saya ingin bermain di Premier League, karena bagi saya itu adalah liga terbaik di dunia. Itu yang paling kompetitif. Itu yang menurut saya, saat Anda tumbuh dewasa, Anda bermimpi untuk bermain di sana, tahu kan, seperti stadion penuh, klub-klub top, pemain-pemain top."

"Jelas, saya cukup beruntung bahwa klub impian saya untuk bermain di Inggris adalah Man United, dan jelas, Tottenham saat itu adalah pilihan yang saya miliki, dan saya sangat, sangat senang bisa bergabung dengan mereka karena mereka menunjukkan kepada saya proses yang sedang mereka lalui."