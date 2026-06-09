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Terungkap: Mengapa remaja berbakat Kennet Eichhorn menolak tawaran transfer ke Liverpool
Kennet Eichhorn menolak proyek Liverpool di Anfield
Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Germany, Florian Plettenberg, Liverpool secara resmi gagal merekrut pemain muda berbakat Kennet Eichhorn. Klub asal Merseyside tersebut telah menginvestasikan waktu yang cukup lama untuk kesepakatan ini, namun Plettenberg mengonfirmasi gagalnya negosiasi tersebut dengan menyatakan: "EKSKLUSIF | Penolakan di menit-menit terakhir: Meskipun Liverpool telah berupaya keras, bintang muda Hertha BSC, Kennet Eichhorn, tidak akan bergabung dengan The Reds."
Klub raksasa Inggris itu sangat ingin membawa remaja tersebut ke Anfield untuk memperkuat barisan pemain mudanya, dengan menawarkan proyek yang menarik. Namun, sang pemain pada akhirnya memilih jalur yang berbeda untuk perkembangan kariernya saat ini, yang secara resmi mengakhiri harapan klub Liga Premier tersebut untuk menyelesaikan transfer musim panas ini.
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Daya tarik finansial saja tidak cukup
Klub Liga Premier tersebut mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan untuk membujuk remaja tersebut meninggalkan tanah airnya. Plettenberg mencatat bahwa tawaran tersebut sangat menarik, sambil menjelaskan: "Pemain berusia 16 tahun itu memutuskan untuk tidak pindah ke Inggris, meskipun tawaran Liverpool pada pandangan pertama tampak paling menarik—baik dari segi finansial maupun reputasi klub."
Selain itu, ia menjelaskan keunggulan tawaran tersebut dibandingkan pesaing domestik, dengan menyatakan: "Tawaran dari Liverpool lebih tinggi daripada tawaran semua klub Jerman yang bersaing untuk mendapatkan Eichhorn." Terlepas dari daya tarik finansial yang sangat besar dan prestise global yang melekat pada klub Anfield tersebut, sang remaja memprioritaskan stabilitas karier olahraganya dengan memilih lingkungan yang sudah dikenalnya.
Leverkusen dan Leipzig membidik pemain berbakat senilai €20 juta
Setelah opsi pindah ke Inggris benar-benar ditinggalkan, persaingan sengit di dalam negeri pun meletus untuk gelandang serang yang memiliki nilai pasar sebesar €20 juta (£17 juta/$23 juta) ini. Menanggapi minat dari tim-tim lain, Plettenberg mengungkapkan: "Eichhorn ingin tetap di Jerman. Leverkusen sedang gencar-gencarnya mengupayakan kesepakatan permanen seperti yang terungkap tadi malam. Leipzig tetap optimis."
Minat besar dari klub-klub besar Bundesliga ini sepenuhnya dibenarkan oleh statistiknya yang mengesankan. Di semua kompetisi, pemain muda ini telah tampil dalam 20 pertandingan dan mencetak dua gol dalam 1.358 menit bermain. Catatan ini mencakup 17 pertandingan di 2. Bundesliga, serta dua penampilan di DFB-Pokal dan satu di U19 Nachwuchsliga.
- Getty Images Sport
Langkah selanjutnya bagi The Reds
Ke depan, Eichhorn diperkirakan akan segera menyelesaikan transfernya di dalam negeri, dengan Bayer Leverkusen saat ini muncul sebagai kandidat terkuat untuk merealisasikan kesepakatan senilai €20 juta tersebut. Sementara itu, Liverpool harus segera menata kembali barisan dan mengarahkan kembali departemen pemandu bakat mereka untuk mengidentifikasi target pemain muda alternatif, guna memastikan strategi perekrutan akademi jangka panjang mereka tetap berjalan sesuai rencana.