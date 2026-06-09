Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Germany, Florian Plettenberg, Liverpool secara resmi gagal merekrut pemain muda berbakat Kennet Eichhorn. Klub asal Merseyside tersebut telah menginvestasikan waktu yang cukup lama untuk kesepakatan ini, namun Plettenberg mengonfirmasi gagalnya negosiasi tersebut dengan menyatakan: "EKSKLUSIF | Penolakan di menit-menit terakhir: Meskipun Liverpool telah berupaya keras, bintang muda Hertha BSC, Kennet Eichhorn, tidak akan bergabung dengan The Reds."

Klub raksasa Inggris itu sangat ingin membawa remaja tersebut ke Anfield untuk memperkuat barisan pemain mudanya, dengan menawarkan proyek yang menarik. Namun, sang pemain pada akhirnya memilih jalur yang berbeda untuk perkembangan kariernya saat ini, yang secara resmi mengakhiri harapan klub Liga Premier tersebut untuk menyelesaikan transfer musim panas ini.