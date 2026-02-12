Terungkap: Mengapa Raheem Sterling memilih pindah ke Feyenoord meskipun telah melakukan pembicaraan dengan Tottenham

Sterling telah mengungkapkan kegembiraannya untuk memulai petualangan barunya saat ia menikmati perjalanan pertamanya ke luar negeri.

Dia mengatakan: "Sebagai pemain bebas transfer, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kesempatan untuk mengendalikan langkah selanjutnya.

"Dalam karier saya, saya ingin mengambil waktu untuk berbicara dengan klub-klub dan pelatih kepala mereka agar dapat memahami peran yang mereka bayangkan untuk saya dan memastikan bahwa saya dapat memberikan kontribusi nyata di babak berikutnya."

"Setelah berbicara secara mendalam dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia dan menempatkan diri sebagai anggota tim yang dihargai. Bermain di luar negeri adalah tantangan baru bagi saya - dan satu yang siap saya hadapi. Jujur saja, saya hanya antusias untuk memulai."