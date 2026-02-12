(C)Getty Images
Terungkap: Mengapa Raheem Sterling memilih pindah ke Feyenoord meskipun telah melakukan pembicaraan dengan Tottenham
Penolakan Sterling
Klub Belanda Feyenoord mengumumkan pada Kamis bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Sterling hingga akhir musim, dengan kontrak jangka pendek. Ia kini akan bergabung dengan manajer Robin van Persie di Eredivisie, namun laporan The Mail menyebutkan bahwa ia memiliki kesempatan untuk tetap di Inggris, khususnya di London, bersama Spurs. Klub London Utara tersebut membuka pembicaraan dengan winger senior tersebut setelah Wilson Odobert dinyatakan tidak dapat bermain hingga akhir musim akibat cedera ACL.
Mengapa Sterling menolak Spurs?
Laporan tersebut menyatakan, bagaimanapun, bahwa Sterling enggan pindah ke klub yang tidak stabil, dan Spurs baru saja memecat Thomas Frank 24 jam yang lalu, sementara mereka juga terancam terjebak dalam pertarungan degradasi, karena mereka hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18. Meskipun van Persie dikabarkan menjadi kunci dalam meyakinkan Sterling untuk pindah ke Belanda, ia juga telah menghabiskan waktu dengan tokoh-tokoh senior di dunia sepak bola untuk memastikan langkah selanjutnya adalah yang tepat, setelah kontraknya di Chelsea secara mutual diakhiri.
Akibatnya, winger tersebut menandatangani kontrak berdurasi terbatas; klub Belanda tersebut memang ingin ia bertahan lebih lama, namun ia berhati-hati terkait prospek karirnya di masa depan.
Sterling sangat antusias untuk memulai.
Sterling telah mengungkapkan kegembiraannya untuk memulai petualangan barunya saat ia menikmati perjalanan pertamanya ke luar negeri.
Dia mengatakan: "Sebagai pemain bebas transfer, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki kesempatan untuk mengendalikan langkah selanjutnya.
"Dalam karier saya, saya ingin mengambil waktu untuk berbicara dengan klub-klub dan pelatih kepala mereka agar dapat memahami peran yang mereka bayangkan untuk saya dan memastikan bahwa saya dapat memberikan kontribusi nyata di babak berikutnya."
"Setelah berbicara secara mendalam dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia dan menempatkan diri sebagai anggota tim yang dihargai. Bermain di luar negeri adalah tantangan baru bagi saya - dan satu yang siap saya hadapi. Jujur saja, saya hanya antusias untuk memulai."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Feyenoord akan bertanding melawan Go Ahead Eagles pada akhir pekan ini. Dia berpotensi melakukan debutnya untuk klub dalam pertandingan tersebut.
