TERUNGKAP! Mengapa Manchester United & Aston Villa Batal Pinjam Penyerang Real Madrid Endrick?
Endrick menuju Lyon?
Endrick kembali beraksi untuk Madrid akhir pekan lalu, setelah masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir saat klub mengalahkan Valencia di La Liga. Penampilan tersebut menandai penampilan pertamanya dalam lima bulan setelah pulih dari cedera, tetapi laporan menunjukkan bahwa situasi sang striker di Santiago Bernabeu tetap tidak berubah.
Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos sedang menyelesaikan detail kesepakatan yang akan membuat Endrick bergabung dengan klub Ligue 1 Lyon dengan status pinjaman jangka pendek. Negosiasi antara kedua klub digambarkan berada pada tahap lanjut, dengan hanya satu kendala tak terduga yang kemungkinan akan menggagalkan kesepakatan. Kepindahan ini akan membuat Endrick menghabiskan enam bulan di Prancis, tanpa opsi pembelian dalam kesepakatan – sebuah faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan Madrid yang menghambat klub-klub seperti United dan Villa untuk bersaing mendapatkan tanda tangannya, karena klub-klub Liga Primer tersebut menginginkan opsi pembelian, seperti yang dilaporkan oleh ESPN Brasil.
Lyon sudah bersiap untuk kedatangan Endrick
Sumber juga mengungkapkan bahwa salah satu asisten pelatih Lyon Paulo Fonseca telah mulai menganalisis penampilan Endrick sebelumnya. Staf tersebut dilaporkan sedang menyusun "berkas" terperinci tentang gaya bermain sang striker dengan meninjau rekaman dari masanya di Palmeiras antara tahun 2022 dan 2023, serta penampilannya yang terbatas untuk Madrid. Klub Prancis tersebut memandang Endrick sebagai rekrutan jangka pendek yang dapat menambah energi serangan yang sangat dibutuhkan saat mereka berupaya menanjak di klasemen Ligue 1.
Penjelasan Alonso untuk tidak memilih Endrick
Cedera memang menjadi salah satu faktor terbatasnya waktu bermain Endrick musim ini, tetapi tak diragukan lagi Alonso belum sepenuhnya mengakomodasi penyerang muda tersebut seperti mantan pelatih Carlo Ancelotti. Setelah absen di empat pertandingan pertama musim ini karena cedera paha, Endrick duduk di bangku cadangan selama enam pertandingan terakhir La Liga, sebelum akhirnya dimainkan dalam kemenangan 4-0 melawan Valencia. Alasan Alonso atas menit bermainnya yang minim adalah: "Tentu saja, saya ingin dia sudah bermain. Namun, situasi dalam pertandingan-pertandingan terakhir kami sangat ketat sejak Endrick kembali. Saya harap dia bisa segera mendapatkan menit bermain. Dia berlatih dengan baik, dia siap - tetapi momen yang tepat harus datang."
Masa depan tetap cerah
Rasanya Endrick sudah bermain selama bertahun-tahun, dan dia menyia-nyiakan kariernya dengan hanya duduk di bangku cadangan di Madrid. Namun, mudah untuk melupakan bahwa sang striker baru berusia 19 tahun, dan secara teknis telah menjadi pemain Los Blancos selama hampir tiga tahun. Pindah ke luar negeri mungkin merupakan keputusan yang tepat untuk membantu perkembangannya, sehingga ia dapat kembali dan benar-benar bersaing bersama pemain-pemain seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.
