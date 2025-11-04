TERUNGKAP! Mengapa Manchester United & Aston Villa Batal Pinjam Penyerang Real Madrid Endrick?

Endrick kembali beraksi untuk Madrid akhir pekan lalu, setelah masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir saat klub mengalahkan Valencia di La Liga. Penampilan tersebut menandai penampilan pertamanya dalam lima bulan setelah pulih dari cedera, tetapi laporan menunjukkan bahwa situasi sang striker di Santiago Bernabeu tetap tidak berubah.

Menurut Fabrizio Romano, Los Blancos sedang menyelesaikan detail kesepakatan yang akan membuat Endrick bergabung dengan klub Ligue 1 Lyon dengan status pinjaman jangka pendek. Negosiasi antara kedua klub digambarkan berada pada tahap lanjut, dengan hanya satu kendala tak terduga yang kemungkinan akan menggagalkan kesepakatan. Kepindahan ini akan membuat Endrick menghabiskan enam bulan di Prancis, tanpa opsi pembelian dalam kesepakatan – sebuah faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan Madrid yang menghambat klub-klub seperti United dan Villa untuk bersaing mendapatkan tanda tangannya, karena klub-klub Liga Primer tersebut menginginkan opsi pembelian, seperti yang dilaporkan oleh ESPN Brasil.