Terungkap: Mengapa 'henti-henti yang tidak masuk akal' mengganggu dominasi Arsenal atas Tottenham dalam derby London Utara

Penundaan-penundaan tersebut mungkin membuat Arteta frustrasi, namun manajer Arsenal tersebut merasa puas dengan kemenangan timnya dan yakin hal itu bisa menjadi titik balik dalam musim mereka.

Dia mengatakan setelah pertandingan: "Saya sangat, sangat bangga dan sangat senang, bukan karena hari ini, tetapi karena apa yang terjadi dalam tiga hari terakhir karena kami berkata: Baiklah, mari kita dukung para pemain saat mereka paling membutuhkannya. Namun, terkadang para pelatih dan staf juga membutuhkan dukungan. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar mereka yang positif, bersemangat, dan siap mendukung kita saat kita membutuhkannya. Dan bekerja dengan mereka dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat baik.

"Rasanya kita telah menunjukkan apa yang kita miliki, tapi kita harus menunjukkan itu lagi dan lagi dan lagi, karena jika kita hanya menganalisis bagaimana perasaan kita setelah setiap pertandingan, itu seperti rollercoaster yang besar dan tidak berkelanjutan. Jadi, kita telah melakukan yang terbaik hari ini, saya pikir kita semua sangat bangga dengan cara kita memenangkan pertandingan, bukan hanya cara kita bermain, tapi kita tahu artinya bagi kita. Kita lanjut lagi."