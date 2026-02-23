Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Mengapa 'henti-henti yang tidak masuk akal' mengganggu dominasi Arsenal atas Tottenham dalam derby London Utara
Arsenal menghancurkan Spurs dalam derby London Utara.
Arsenal menambah penderitaan tetangga mereka Tottenham dengan kemenangan yang akan membawa optimisme baru bahwa The Gunners dapat mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali menjadi juara Inggris. Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres masing-masing mencetak dua gol untuk tim Mikel Arteta saat The Gunners bangkit dari kekalahan mengecewakan melawan Wolves, tim juru kunci, pada pertandingan sebelumnya. Hasil ini berarti manajer interim Tottenham, Igor Tudor, mengalami kekalahan dalam pertandingan pertamanya memimpin tim dan membuat Spurs tetap dalam bahaya degradasi. Tottenham saat ini hanya empat poin di atas zona degradasi dengan 11 pertandingan sisa di musim Premier League.
- Getty Images Sport
Penundaan menimbulkan frustrasi di Tottenham
Pertandingan pada hari Minggu tidak berjalan lancar, dengan wasit pertandingan menjadi sorotan karena pertandingan dua kali tertunda akibat masalah teknologi yang mereka hadapi. Menurut Daily Mail, masalah tersebut disebabkan oleh "gangguan frekuensi dan masalah peralatan." Penundaan pertama berlangsung selama enam menit dan melihat asisten wasit Blake Antrobus mengalami kesulitan akibat gangguan frekuensi. Masalah tersebut membuat wasit pertandingan dan timnya tidak dapat berkomunikasi dengan tim VAR.
Penundaan kedua terjadi di awal babak kedua dan membuat asisten wasit lainnya, Eddie Smart, mengalami masalah teknis lainnya. Penyedia teknologi Hawkeye kini akan mengirimkan laporan lengkap kepada PGMOL mengenai masalah yang terjadi selama pertandingan.
'Kacau balau total' - penghentian-penghentian dikritik
Penundaan tersebut menuai banyak kritik dari para penonton. Pakar Sky Sports, Gary Neville, mengatakan: "Pertandingan tidak boleh dihentikan selama dua menit hanya karena seorang asisten wasit tidak bisa berkomunikasi dengan wasit. Kita sudah bermain tanpa itu selama 100 tahun, jadi kita bisa bermain di sini. Seluruh penonton kini menunggu karena masalah IT. Ini benar-benar tidak masuk akal. Salah satu pertandingan terpenting musim ini, awal yang fantastis, cepat, dan kini kita terhenti dua atau tiga menit, mereka harus pemanasan lagi, reset, benar-benar kacau."
Arteta juga berbagi pandangannya tentang situasi ini: "Setiap kali kami terlambat keluar dari ruang ganti, kami dikenakan denda besar, jadi saya berkata kepada mereka, siapa yang akan dikenakan denda ini karena itu enam, tujuh, delapan, sembilan menit, jadi seseorang akan dikenakan denda besar. Saya yakin semua orang akan melihat Sky, Sky mungkin akan menghubungi Premier League, Premier League akan menghubungi Sky, jadi, ya, kita sudah punya satu di kantong sekarang."
Titik balik bagi Arsenal?
Penundaan-penundaan tersebut mungkin membuat Arteta frustrasi, namun manajer Arsenal tersebut merasa puas dengan kemenangan timnya dan yakin hal itu bisa menjadi titik balik dalam musim mereka.
Dia mengatakan setelah pertandingan: "Saya sangat, sangat bangga dan sangat senang, bukan karena hari ini, tetapi karena apa yang terjadi dalam tiga hari terakhir karena kami berkata: Baiklah, mari kita dukung para pemain saat mereka paling membutuhkannya. Namun, terkadang para pelatih dan staf juga membutuhkan dukungan. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar mereka yang positif, bersemangat, dan siap mendukung kita saat kita membutuhkannya. Dan bekerja dengan mereka dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat baik.
"Rasanya kita telah menunjukkan apa yang kita miliki, tapi kita harus menunjukkan itu lagi dan lagi dan lagi, karena jika kita hanya menganalisis bagaimana perasaan kita setelah setiap pertandingan, itu seperti rollercoaster yang besar dan tidak berkelanjutan. Jadi, kita telah melakukan yang terbaik hari ini, saya pikir kita semua sangat bangga dengan cara kita memenangkan pertandingan, bukan hanya cara kita bermain, tapi kita tahu artinya bagi kita. Kita lanjut lagi."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan melanjutkan perjuangan mereka untuk gelar juara pada Minggu di kandang melawan Chelsea, sementara rival mereka Manchester City akan bertandang ke Leeds United. Sementara itu, Tudor akan berusaha meraih poin pertamanya sebagai manajer Tottenham saat bertandang ke Fulham.
Iklan