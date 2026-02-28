Terungkap: Mengapa Erling Haaland tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk perjalanan penting ke Leeds

Jika City berhasil menang di Elland Road, mereka akan mendekati Arsenal, pemuncak klasemen Premier League, dengan selisih dua poin setelah memainkan jumlah pertandingan yang sama. The Gunners akan menjamu rival London, Chelsea, di Emirates Stadium pada Minggu, sementara pertandingan City yang tertunda melawan Crystal Palace, yang dijadwalkan ulang setelah lolos ke final Carabao Cup, akan digelar pada akhir musim.

Guardiola mengakui dalam konferensi pers pra-pertandingannya awal pekan ini bahwa perjalanan ke Leeds tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia mengatakan: "Saya tidak menganggap remeh, sekarang sangat sulit [untuk membangun serangan dari belakang], dulu mereka selalu mengizinkan Anda memiliki dua bek tengah melawan seorang striker, atau tiga melawan dua. Sekarang itu tidak mungkin.

"Hal yang sama akan terjadi di Elland Road, marking individu. Saat kami bermain di Newcastle, hal itu terjadi. Saya melihat beberapa klip Nottingham Forest dengan manajer baru [Vitor Pereira]. Hal itu selalu terjadi melawan Liverpool. Itulah kenyataannya.

"Sebagian besar tim bermain seperti itu. Anda harus beradaptasi, memiliki alternatif saat itu terjadi. Alternatifnya adalah Anda harus bermain lebih cepat di depan, jika Anda memenangkan bola itu, itu adalah peluang. Kami memiliki lima atau enam peluang luar biasa melawan Newcastle di mana kami gagal dalam umpan terakhir, saat kami bisa berlari.

"Ketika tim berani bermain satu lawan satu, jika Anda bisa membuat kombinasi untuk merebut bola, Anda bisa berlari. Meskipun begitu, itu tidak mudah karena Anda bisa membuat umpan dua meter yang lebih aman daripada umpan tiga puluh meter yang lebih sulit.

"Kami selalu berusaha menemukan cara untuk tidak hanya mengandalkan Erling atau striker di posisi itu. Kami harus memiliki variasi dan ketidakpastian lebih dalam permainan kami untuk menurunkan mereka dan setelah itu membuat jenis permainan lain.

"Ini seperti ini, bertahan sangat tinggi secara man-to-man dan kemudian bertahan sangat dalam di kotak penalti. Tidak ada 'blok tengah' dan tidak banyak proses yang bisa dilakukan oleh banyak tim. Tapi kami sedang mengerjakannya."