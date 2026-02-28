Getty Images Sport
Terungkap: Mengapa Erling Haaland tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk perjalanan penting ke Leeds
Haaland tidak ikut bersama tim Manchester City.
Para pemain City tiba di Elland Road beberapa jam sebelum kick-off pukul 5:30 sore (GMT), namun Haaland tidak keluar dari bus tim, memicu spekulasi tentang ketidakhadirannya. Seperti dilaporkan pertama kali oleh Jan-Aage Fjortoft, Haaland dilaporkan mengalami cedera ringan dalam latihan, dengan lututnya menjadi area yang bermasalah.
Pep Guardiola mengatakan kepada media sebelum kick-off: "Dua hari yang lalu, pada menit-menit terakhir latihan, [Haaland] mengalami beberapa masalah, cedera kecil. Ini bukan masalah besar, tetapi dia belum siap untuk hari ini."
Tim yang mengejar gelar terus berjuang tanpa striker andalan.
Dengan absennya Haaland, Omar Marmoush diperkirakan akan memimpin lini depan City di Leeds, dengan Rayan Cherki dan Antoine Semenyo memberikan dukungan dari sayap. Gianluigi Donnarumma akan menjadi kiper, dengan barisan belakang terdiri dari Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, dan Rayan Ait-Nouri. Rodri, Nico O'Reilly, dan kapten Bernardo Silva akan memulai di lini tengah.
Bangku cadangan City yang kuat mencakup James Trafford, Abdukodir Khusanov, John Stones, Nathan Ake, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku, dan Savinho.
Pasukan Guardiola mengejar Arsenal
Jika City berhasil menang di Elland Road, mereka akan mendekati Arsenal, pemuncak klasemen Premier League, dengan selisih dua poin setelah memainkan jumlah pertandingan yang sama. The Gunners akan menjamu rival London, Chelsea, di Emirates Stadium pada Minggu, sementara pertandingan City yang tertunda melawan Crystal Palace, yang dijadwalkan ulang setelah lolos ke final Carabao Cup, akan digelar pada akhir musim.
Guardiola mengakui dalam konferensi pers pra-pertandingannya awal pekan ini bahwa perjalanan ke Leeds tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia mengatakan: "Saya tidak menganggap remeh, sekarang sangat sulit [untuk membangun serangan dari belakang], dulu mereka selalu mengizinkan Anda memiliki dua bek tengah melawan seorang striker, atau tiga melawan dua. Sekarang itu tidak mungkin.
"Hal yang sama akan terjadi di Elland Road, marking individu. Saat kami bermain di Newcastle, hal itu terjadi. Saya melihat beberapa klip Nottingham Forest dengan manajer baru [Vitor Pereira]. Hal itu selalu terjadi melawan Liverpool. Itulah kenyataannya.
"Sebagian besar tim bermain seperti itu. Anda harus beradaptasi, memiliki alternatif saat itu terjadi. Alternatifnya adalah Anda harus bermain lebih cepat di depan, jika Anda memenangkan bola itu, itu adalah peluang. Kami memiliki lima atau enam peluang luar biasa melawan Newcastle di mana kami gagal dalam umpan terakhir, saat kami bisa berlari.
"Ketika tim berani bermain satu lawan satu, jika Anda bisa membuat kombinasi untuk merebut bola, Anda bisa berlari. Meskipun begitu, itu tidak mudah karena Anda bisa membuat umpan dua meter yang lebih aman daripada umpan tiga puluh meter yang lebih sulit.
"Kami selalu berusaha menemukan cara untuk tidak hanya mengandalkan Erling atau striker di posisi itu. Kami harus memiliki variasi dan ketidakpastian lebih dalam permainan kami untuk menurunkan mereka dan setelah itu membuat jenis permainan lain.
"Ini seperti ini, bertahan sangat tinggi secara man-to-man dan kemudian bertahan sangat dalam di kotak penalti. Tidak ada 'blok tengah' dan tidak banyak proses yang bisa dilakukan oleh banyak tim. Tapi kami sedang mengerjakannya."
Leeds berupaya untuk menciptakan kejutan.
Leeds belum pernah kalah dalam 25 pertandingan malam terakhir mereka di Elland Road - rekor yang berlanjut hingga tahun 2023. Kemenangan bagi tim Daniel Farke akan membuat mereka sejajar dengan Brighton & Hove Albion di peringkat ke-14 dan membuka selisih sembilan poin dari zona degradasi.
