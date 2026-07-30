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Terungkap: Mengapa Carlo Ancelotti MENOLAK Italia untuk bertahan di Brasil
Ancelotti menolak pendekatan Italia
Ancelotti muncul sebagai target utama FIGC setelah terjadi perombakan besar lainnya di struktur tim nasional. Namun, mantan bos Real Madrid itu menolak kesempatan untuk melatih negara asalnya, dan memilih tetap memimpin Brasil.
Direktur teknik Italia Paolo Maldini baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Ancelotti dan Pep Guardiola adalah pilihan utama FIGC untuk posisi lowong tersebut. Pada akhirnya, negosiasi untuk pelatih berujung kacau, yang menyebabkan Maldini mengundurkan diri sebelum Claudio Ranieri ditunjuk sebagai direktur teknik dan Roberto Mancini diangkat sebagai pelatih kepala.
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Kesetiaan pada proyek Brasil
Setelah memulai karier kepelatihannya sebagai asisten Italia di bawah Arrigo Sacchi dari 1992 hingga 1995, mengambil pekerjaan sebagai pelatih Italia akan menjadi momen emosional yang terasa seperti kembali ke titik awal bagi Ancelotti. Namun, manajer legendaris itu menegaskan loyalitasnya sepenuhnya berada pada Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).
Berbicara kepada ESPN melalui Pedro Ivo Almeida, Ancelotti memperjelas sikapnya: "Ini bukan soal kontrak; itu bukan alasannya. Ini karena saya punya komitmen kepada CBF dan kepada negara ini, karena negara ini menyambut saya dengan sangat hangat selama tahun pertama ini. Saya ingin tetap di sini."
Terima kasih kepada Federasi Italia
Meski Ancelotti dengan sopan menolak tawaran itu, ia memastikan untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FIGC atas ketertarikan mereka. Ia menegaskan bahwa tetap berada di Amerika Selatan adalah satu-satunya keputusan yang tepat mengingat dukungan yang ia terima sejak mengambil alih Brasil.
"Dan saya berterima kasih kepada Federasi Italia, tentu saja, tetapi saya ingin tetap di sini karena saya yakin ini benar dan adil untuk tetap berada di negara yang menyambut saya dengan sangat hangat, di institusi yang telah memberi saya kesempatan untuk bekerja," tambahnya.
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Masa depan jangka panjang diamankan hingga 2030
Keputusan Ancelotti membuatnya tetap berakar kuat di Amerika Selatan untuk jangka panjang. Taktikus asal Italia itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan CBF sebelum Piala Dunia 2026, yang mengikatnya dengan tim nasional Brasil hingga Juni 2030.
Komitmen jangka panjang ini memastikan Ancelotti akan memimpin transisi Brasil ke era pasca-Neymar. Fokus utamanya kini akan beralih untuk membawa Brasil melalui kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL mendatang, Copa America 2028, dan membangun menuju Piala Dunia 2030.
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