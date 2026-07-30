Ancelotti muncul sebagai target utama FIGC setelah terjadi perombakan besar lainnya di struktur tim nasional. Namun, mantan bos Real Madrid itu menolak kesempatan untuk melatih negara asalnya, dan memilih tetap memimpin Brasil.

Direktur teknik Italia Paolo Maldini baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Ancelotti dan Pep Guardiola adalah pilihan utama FIGC untuk posisi lowong tersebut. Pada akhirnya, negosiasi untuk pelatih berujung kacau, yang menyebabkan Maldini mengundurkan diri sebelum Claudio Ranieri ditunjuk sebagai direktur teknik dan Roberto Mancini diangkat sebagai pelatih kepala.