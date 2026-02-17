Terungkap: Manchester United siap menolaknya mentah-mentah rencana transfer Marcus Rashford dari Barcelona

Manchester United gagal berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola Eropa musim lalu, setelah finis di paruh bawah klasemen Premier League dan kalah di final Liga Europa melawan Tottenham, sehingga kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di Liga Champions. Dengan hasil keuangan kuartal kedua klub yang diharapkan akan diumumkan dalam seminggu ke depan, dampak serius dari kehilangan pendapatan Liga Champions sebesar £100 juta ($136 juta) akan diungkapkan secara tertulis kepada para penggemar.

Utang total klub saat ini mencapai sekitar £1,29 miliar ($1,7 miliar), dengan Manchester United membayar denda sponsor dalam beberapa bulan terakhir, serta pembayaran £10 juta ($14 juta) kepada mantan pelatih kepala Ruben Amorim. Manajer interim Michael Carrick tidak diyakini menerima gaji besar, namun kontraknya mengandung klausul bonus jika ia berhasil membawa United kembali ke kasta tertinggi Eropa pada akhir musim.