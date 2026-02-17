(C)GettyImages
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Manchester United siap menolaknya mentah-mentah rencana transfer Marcus Rashford dari Barcelona
Rashford merasa nyaman di Spanyol
Tim Hansi Flick dilaporkan menanggung seluruh gaji Rashford sebesar £315.000 per minggu, dan pemain berusia 28 tahun ini telah membuktikan nilainya bagi raksasa Catalan. Ia telah mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist dalam 34 penampilan musim ini, dan semua indikasi menunjukkan bahwa Barcelona akan mengaktifkan opsi untuk merekrutnya, bahkan jika mereka harus membayar harga penuh yang diminta.
- Getty
Red Devils berencana untuk mengurangi beban gaji pada musim panas ini.
Manchester United dilaporkan bingung dengan kabar bahwa mereka bersedia bernegosiasi mengenai biaya transfer Rashford, namun raksasa Inggris tersebut bertekad untuk melepas pemain akademi tersebut dan menghapus gajinya dari daftar gaji klub. The Red Devils akan menghemat lebih dari £600.000 per minggu ketika Casemiro dan Jadon Sancho meninggalkan klub saat kontrak mereka berakhir pada Juni, sementara masa depan kapten Bruno Fernandes juga masih belum pasti. Harry Maguire tetap berada di klub, namun diperkirakan akan ditawarkan gaji yang lebih rendah dari £180.000 per minggu yang ia terima saat ini, jika ia menandatangani perpanjangan kontrak daripada pergi sebagai pemain bebas transfer.
Sepak bola Eropa sangat penting untuk stabilitas keuangan di Old Trafford.
Manchester United gagal berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola Eropa musim lalu, setelah finis di paruh bawah klasemen Premier League dan kalah di final Liga Europa melawan Tottenham, sehingga kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di Liga Champions. Dengan hasil keuangan kuartal kedua klub yang diharapkan akan diumumkan dalam seminggu ke depan, dampak serius dari kehilangan pendapatan Liga Champions sebesar £100 juta ($136 juta) akan diungkapkan secara tertulis kepada para penggemar.
Utang total klub saat ini mencapai sekitar £1,29 miliar ($1,7 miliar), dengan Manchester United membayar denda sponsor dalam beberapa bulan terakhir, serta pembayaran £10 juta ($14 juta) kepada mantan pelatih kepala Ruben Amorim. Manajer interim Michael Carrick tidak diyakini menerima gaji besar, namun kontraknya mengandung klausul bonus jika ia berhasil membawa United kembali ke kasta tertinggi Eropa pada akhir musim.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Manchester United?
Saat ini, United berada di peringkat keempat, unggul satu poin dari Chelsea di Liga Premier. Mereka tidak akan bertanding lagi hingga Senin malam, saat mereka menghadapi Everton di Stadion Hill Dickinson.
Iklan