TERUNGKAP! Manchester United Ambil Sikap Soal Rumor Transfer Cole Palmer, Tebus Atau Pupus?

Manajemen United secara resmi telah memutuskan untuk tidak mengejar kesepakatan untuk Palmer di bursa transfer musim panas mendatang, menurut The Mirror. Meskipun pemain berusia 23 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu ancaman serangan paling ampuh di Liga Primer, realitas finansial dari transfer tersebut telah memaksa Setan Merah untuk mencari alternatif lain.

Pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe dan CEO Omar Berrada dilaporkan telah mengadakan diskusi mengenai target potensial, dan menyimpulkan bahwa Palmer berada di luar jangkauan harga klub. Chelsea kemungkinan akan menuntut biaya rekor Inggris untuk melepas aset bintang mereka, angka yang tidak ingin disetujui United mengingat kebutuhan pembangunan skuad mereka yang lain.

Selain itu, ada keyakinan di Old Trafford bahwa lini serang bukanlah area yang paling membutuhkan perbaikan mendesak, mengingat mereka telah berinvestasi besar-besaran di lini depan. Klub baru-baru ini menghabiskan total £135 juta untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dan staf pelatih dilaporkan puas dengan kedalaman dan kualitas yang sekarang tersedia di sepertiga akhir lapangan. Alih-alih mengejar penyerang sensasional lainnya, fokus klub adalah untuk mengkonsolidasi unit yang ada dan memastikan retensi kapten Bruno Fernandes, dengan klub siap menghabiskan "berapa pun yang dibutuhkan" untuk mengamankan playmaker Portugal itu dengan kontrak baru.