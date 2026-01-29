Getty Images Sport
TERUNGKAP! Manchester United Ambil Sikap Soal Rumor Transfer Cole Palmer, Tebus Atau Pupus?
Man United tidak mampu mendatangkan Chelsea
Manajemen United secara resmi telah memutuskan untuk tidak mengejar kesepakatan untuk Palmer di bursa transfer musim panas mendatang, menurut The Mirror. Meskipun pemain berusia 23 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu ancaman serangan paling ampuh di Liga Primer, realitas finansial dari transfer tersebut telah memaksa Setan Merah untuk mencari alternatif lain.
Pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe dan CEO Omar Berrada dilaporkan telah mengadakan diskusi mengenai target potensial, dan menyimpulkan bahwa Palmer berada di luar jangkauan harga klub. Chelsea kemungkinan akan menuntut biaya rekor Inggris untuk melepas aset bintang mereka, angka yang tidak ingin disetujui United mengingat kebutuhan pembangunan skuad mereka yang lain.
Selain itu, ada keyakinan di Old Trafford bahwa lini serang bukanlah area yang paling membutuhkan perbaikan mendesak, mengingat mereka telah berinvestasi besar-besaran di lini depan. Klub baru-baru ini menghabiskan total £135 juta untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dan staf pelatih dilaporkan puas dengan kedalaman dan kualitas yang sekarang tersedia di sepertiga akhir lapangan. Alih-alih mengejar penyerang sensasional lainnya, fokus klub adalah untuk mengkonsolidasi unit yang ada dan memastikan retensi kapten Bruno Fernandes, dengan klub siap menghabiskan "berapa pun yang dibutuhkan" untuk mengamankan playmaker Portugal itu dengan kontrak baru.
Penerus Casemiro menjadi prioritas
Setelah pintu tertutup untuk Palmer, tim rekrutmen United telah mengalihkan perhatian penuhnya ke lini tengah. Kepergian pemain veteran Brasil Casemiro musim panas ini telah dikonfirmasi, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang telah menjadi "misi" Ratcliffe dan Berrada untuk diisi dengan alternatif kelas dunia.
Klub telah menyusun daftar calon pengganti, berfokus pada talenta dinamis dan berpotensi tinggi yang telah membuktikan diri di Liga Primer. Adam Wharton dari Crystal Palace, Elliot Anderson dari Nottingham Forest, dan Carlos Baleba dari Brighton dikabarkan berada dalam radar Setan Merah.
Namun, United bertindak dengan hati-hati. Mereka sangat menyadari bahwa ketiga pemain tersebut akan membutuhkan biaya transfer yang signifikan, dan dengan klub yang berusaha untuk mematuhi disiplin keuangan yang lebih ketat, mereka waspada untuk tidak terlibat dalam perang penawaran. Strateginya jelas: alokasikan sebagian besar anggaran musim panas untuk mengamankan pemain kunci yang akan menentukan struktur tim selama lima tahun ke depan, daripada menghamburkan anggaran untuk penyerang mewah seperti Palmer.
Rumor kembali ke Manchester
Kabar tentang Palmer dan United muncul dari spekulasi yang berkembang bahwa bintang kelahiran Wythenshawe itu mendambakan kembali ke wilayah barat laut Inggris. Laporan telah beredar yang menunjukkan bahwa meskipun sukses di Stamford Bridge, Palmer tetap "tidak nyaman" di London dan akan terbuka untuk pindah lebih dekat ke tempat asalnya.
Sejak meninggalkan Manchester City untuk pindah ke Chelsea pada tahun 2023, Palmer telah menjadi pemain yang luar biasa, tetapi daya tarik kampung halaman telah membuat rumor terus beredar. Bagi penggemar United, prospek untuk merekrut lulusan akademi City yang telah menjadi superstar di Chelsea adalah hal yang menggiurkan, tetapi penolakan klub untuk terlibat dalam negosiasi menunjukkan bahwa mereka percaya rumor tersebut mungkin lebih didorong oleh agen daripada peluang yang sebenarnya.
Selain itu, situasi kontrak Palmer membuat kepindahannya menjadi sulit. Penyerang tersebut menandatangani perpanjangan kontrak besar-besaran selama sembilan tahun pada tahun 2024, yang mengikatnya dengan Chelsea hingga tahun 2033. Komitmen jangka panjang ini memberi The Blues pengaruh yang sangat besar, secara efektif memungkinkan mereka untuk menentukan harga yang mereka inginkan, harga yang telah diputuskan United tidak dapat mereka penuhi.
Rosenior bantah rumor transfer yang 'tidak realistis'
Manajer Chelsea Liam Rosenior dengan cepat membantah spekulasi tersebut, menepis anggapan bahwa Palmer akan pergi sebagai "khayalan belaka". Berbicara awal pekan ini, bos The Blues tersebut mengungkapkan kebingungannya tentang asal mula rumor tersebut, dan menegaskan bahwa pemain bintangnya puas dengan kehidupannya di London barat.
"Tidak ada alasan untuk memastikan. Itu sangat tidak realistis. Itu muncul entah dari mana," kata Rosenior. "Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada alasan untuk membicarakannya. Itulah posisi saya."
Rosenior mengungkapkan bahwa ia tetap menjalin komunikasi yang erat dengan sang pemain dan tidak melihat tanda-tanda ketidakbahagiaan yang dilaporkan di media. "Cole sangat bahagia. Saya telah banyak berbicara dengannya. Pikiran kami adalah bagaimana kami dapat membuat tim ini lebih baik, bagaimana dia dapat berkembang, dan bagaimana saya dapat membantunya."
