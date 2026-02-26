Getty Images Sport
Terungkap: Klausul denda rahasia yang menghalangi Victor Osimhen kembali ke Serie A dari Galatasaray, sementara Napoli memastikan striker tersebut tidak dapat bergabung dengan rival domestik setelah transfer senilai €75 juta
Aturan ketat Napoli
Ketika raksasa Super Lig merekrut mantan pemain Lille dalam kesepakatan senilai €75 juta pada musim panas lalu, Partenopei memastikan mereka tetap menjadi penguasa nasibnya di Semenanjung Italia, lapor La Gazzetta dello Sport. Klausul khusus ini, yang dirancang untuk mencegah Juventus dan klub Italia lainnya, memiliki bobot yang luar biasa. Jika Galatasaray menjual striker tersebut kembali ke klub Serie A, mereka akan diwajibkan membayar Napoli denda tambahan sebesar €70 juta. Perlindungan "anti-Italia" ini berlaku selama 24 bulan, memastikan Osimhen tidak dapat dengan mudah kembali ke klub lamanya sebelum 1 September 2027.
- AFP
Satu-satunya jalan keluar
Meskipun ada hambatan besar ini, ada satu area abu-abu kecil yang mungkin memberikan secercah harapan. Untuk menghindari pemicu denda bagi Galatasaray, klub seperti Juventus secara hipotetis dapat bernegosiasi langsung dengan Napoli untuk mencapai kesepakatan keuangan terpisah. Namun, bahkan jika celah ini dieksplorasi, gaji Osimhen yang fantastis tetap menjadi hambatan lain yang hampir tak teratasi. Penyerang tersebut saat ini menerima gaji tetap sebesar €15 juta per musim, dengan bonus berdasarkan kinerja yang berpotensi meningkatkan gaji bersih tahunannya hingga €21 juta. Tanpa manfaat pajak yang sebelumnya diberikan oleh Dekret Pertumbuhan, tidak ada klub di Italia yang saat ini mampu menanggung pengeluaran sebesar itu untuk gaji seorang pemain.
Hormat kepada manajer
Meskipun menghadapi berbagai kendala hukum dan keuangan, Osimhen tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap raksasa Turin dan manajer mereka saat ini, Luciano Spalletti. Dalam wawancara menjelang pertandingan Liga Champions di Allianz Stadium, striker tersebut mengakui bahwa bermain di Juventus akan menjadi "suatu kehormatan," terutama untuk bersatu kembali dengan pelatih yang telah mengoptimalkan performanya selama kampanye Scudetto bersejarah Napoli. Menjelaskan intensitas ikatan mereka, Osimhen mencatat bahwa Spalletti "begitu peduli hingga ia tidur di lapangan latihan," sebelum menyatakan bahwa ia merasa berhutang budi kepada manajer tersebut. Rasa hormat yang mendalam ini terlihat saat Osimhen menolak merayakan golnya melawan Juventus di stadion, sebagai tanda penghormatan kepada mantan dan mungkin bosnya di masa depan. Selain itu, pemain berusia 26 tahun ini baru-baru ini memicu kegemparan di media sosial dengan mengunggah foto bersama legenda Juventus Alessandro Del Piero, menulis bahwa dia merasa "beruntung telah melihat salah satu yang terbaik sepanjang masa."
- AFP
Kesepakatan yang dibekukan
Klausul "anti-Italia" menjadi pengingat yang jelas tentang persaingan sengit antara Juventus dan Napoli, di mana setiap negosiasi transfer diperlakukan seperti permainan catur berisiko tinggi. Meskipun pemain dan Bianconeri tampaknya aktif mempertimbangkan kemungkinan reuni, kenyataan dingin dari kontrak yang ditandatangani di Istanbul berarti bahwa setiap langkah saat ini dibekukan. Para pendukung kemungkinan harus menunggu hingga 2027 untuk melihat apakah saga transfer ini akan memiliki bab akhir yang jelas dan tegas.
