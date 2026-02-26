Terungkap: Klausul denda rahasia yang menghalangi Victor Osimhen kembali ke Serie A dari Galatasaray, sementara Napoli memastikan striker tersebut tidak dapat bergabung dengan rival domestik setelah transfer senilai €75 juta

Meskipun menghadapi berbagai kendala hukum dan keuangan, Osimhen tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap raksasa Turin dan manajer mereka saat ini, Luciano Spalletti. Dalam wawancara menjelang pertandingan Liga Champions di Allianz Stadium, striker tersebut mengakui bahwa bermain di Juventus akan menjadi "suatu kehormatan," terutama untuk bersatu kembali dengan pelatih yang telah mengoptimalkan performanya selama kampanye Scudetto bersejarah Napoli. Menjelaskan intensitas ikatan mereka, Osimhen mencatat bahwa Spalletti "begitu peduli hingga ia tidur di lapangan latihan," sebelum menyatakan bahwa ia merasa berhutang budi kepada manajer tersebut. Rasa hormat yang mendalam ini terlihat saat Osimhen menolak merayakan golnya melawan Juventus di stadion, sebagai tanda penghormatan kepada mantan dan mungkin bosnya di masa depan. Selain itu, pemain berusia 26 tahun ini baru-baru ini memicu kegemparan di media sosial dengan mengunggah foto bersama legenda Juventus Alessandro Del Piero, menulis bahwa dia merasa "beruntung telah melihat salah satu yang terbaik sepanjang masa."