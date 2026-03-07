Terungkap: Kebenaran di balik rencana transfer Mason Mount ke Manchester United saat rival-rival di Premier League mulai mengincar

Pemain internasional Inggris tersebut tidak berniat memaksa diri keluar dari Old Trafford pada musim panas ini, meskipun mengalami periode yang menantang sejak kedatangannya. Football Insider melaporkan bahwa gelandang tersebut fokus untuk membuktikan kualitas teknisnya kepada manajemen klub dan para penggemar, setelah periode yang lebih banyak dihabiskan di ruang perawatan daripada kontribusinya di lapangan.

Mount saat ini memprioritaskan kebugarannya, dengan tujuan tetap tersedia untuk dipilih dalam sisa musim ini. Setelah bergabung dari Chelsea pada 2023 dengan ekspektasi tinggi, gelandang serang ini bertekad membuktikan investasi besar yang dilakukan United dengan akhirnya meneguhkan posisinya sebagai pemain inti reguler.