Terungkap: Kebenaran di balik rencana transfer Mason Mount ke Manchester United saat rival-rival di Premier League mulai mengincar
Mount tetap berkomitmen kepada Red Devils.
Pemain internasional Inggris tersebut tidak berniat memaksa diri keluar dari Old Trafford pada musim panas ini, meskipun mengalami periode yang menantang sejak kedatangannya. Football Insider melaporkan bahwa gelandang tersebut fokus untuk membuktikan kualitas teknisnya kepada manajemen klub dan para penggemar, setelah periode yang lebih banyak dihabiskan di ruang perawatan daripada kontribusinya di lapangan.
Mount saat ini memprioritaskan kebugarannya, dengan tujuan tetap tersedia untuk dipilih dalam sisa musim ini. Setelah bergabung dari Chelsea pada 2023 dengan ekspektasi tinggi, gelandang serang ini bertekad membuktikan investasi besar yang dilakukan United dengan akhirnya meneguhkan posisinya sebagai pemain inti reguler.
Pesaing memantau situasi gelandang tersebut.
Dikutip pekan lalu, Aston Villa dan Fulham dilaporkan tertarik untuk merekrut Mount pada bursa transfer musim panas ini. Namun, pemain tersebut dilaporkan merasa kurang beruntung karena cedera dan ingin terus berjuang untuk mempertahankan posisinya di Old Trafford.
Unai Emery dan Marco Silva dilaporkan keduanya tertarik untuk menambahkan kreativitas pemain berusia 27 tahun tersebut ke skuad masing-masing. Namun, sikap tegas Mount menunjukkan bahwa pihak yang tertarik mungkin harus mencari alternatif lain karena rencana transfer musim panas United mulai terbentuk.
Catatan kebugaran yang menjengkelkan
United menginvestasikan £55 juta ($70 juta) untuk merekrut Mount dari Chelsea pada 2023, namun transfer tersebut belum menghasilkan hasil yang konsisten. Statistik menunjukkan pemain yang kesulitan menemukan ritme permainannya karena perkembangan kariernya terhambat oleh masalah fisik yang berulang.
Musim 2025-26 mengikuti pola yang mengecewakan tersebut, dengan Mount hanya tampil dalam 17 pertandingan Premier League. Hal ini terjadi setelah musim sebelumnya yang buruk, di mana ia hanya bermain dalam 23 pertandingan di semua kompetisi, membuat para penggemar United menunggu untuk melihat performa terbaik pemenang Liga Champions.
Fokus pada pemulihan cedera
Tugas utama Mount saat ini adalah pulih dari cedera yang dialaminya pada akhir tahun lalu. Meskipun ia bermain di awal tahun 2026, ia hanya mampu bermain total 30 menit dalam dua pertandingan sebelum kembali absen karena masalah yang sama.
Manajer interim Carrick baru-baru ini menyatakan bahwa kondisi Mount telah membaik. Sebelum pertandingan melawan Newcastle, yang berakhir dengan kekalahan 2-1 untuk United, ia mengatakan: "Mason juga semakin dekat dengan pemulihan, jadi sayangnya, itu bagian dari permainan.
"Selalu ada pemain yang absen, selalu ada pemain yang tidak bisa bermain, tetapi kami akan terus bekerja sekeras mungkin untuk membawa mereka kembali."
