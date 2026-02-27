Terungkap: Kebenaran di balik permintaan transfer Marc Guiu saat bintang Chelsea kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Stamford Bridge

Meskipun minimnya menit bermain, pelatih kepala Rosenior telah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap striker tersebut, menekankan bahwa kontribusinya bagi tim melampaui sekadar mencetak gol. Rosenior, yang baru saja mengambil alih kendali di Stamford Bridge, telah menerapkan sistem pressing tinggi yang membutuhkan upaya fisik yang besar dari para penyerangnya. Berbicara awal bulan ini tentang opsi penyerangnya, manajer menjelaskan kualitas yang diutamakan saat memilih starting XI-nya, sambil mencatat bahwa ia puas dengan kontribusi yang diberikan oleh pemain cadangannya selama periode sibuk musim ini.

"Itu adalah hal pertama yang saya cari dalam penyerang saya; orang-orang yang berkontribusi pada kemenangan tim dalam pertandingan sepak bola. Semua penyerang ingin mencetak gol, itulah mengapa mereka bermain, tetapi Liam bertahan dari depan dengan luar biasa, begitu juga Joao. Jika Anda melihat kebanyakan pemain dan karier mereka, biasanya musim kedua mereka melesat. Dia mengalami beberapa cedera. Saya sangat puas dengan Joao [Pedro] dan Liam. Marc Guiu telah bermain sangat baik dan hal itu perlu terus berlanjut agar kami bisa sukses," kata Rosenior.