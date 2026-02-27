Getty Images Sport
Terungkap: Kebenaran di balik permintaan transfer Marc Guiu saat bintang Chelsea kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Stamford Bridge
Perjalanan Guiu jauh dari kata mudah.
Setelah tiba dengan harapan tinggi dari Barcelona pada tahun 2024 dengan biaya sekitar £5 juta, remaja tersebut kini berada di pinggiran skuad utama. Perjalanan Guiu musim ini jauh dari mulus. Awalnya dipinjamkan ke Sunderland untuk mendapatkan pengalaman yang sangat dibutuhkan di sepak bola Inggris, masa tinggalnya di Stadium of Light tiba-tiba berakhir lebih awal. The Blues mengaktifkan klausul pemanggilan kembali setelah serangkaian perubahan personel di London, terutama transfer besar-besaran Nicolas Jackson ke Bayern Munich dan cedera berulang Liam Delap. Hal ini membuat klub kekurangan penyerang alami, memaksa Guiu kembali ke lingkungan bertekanan tinggi di mana ia kesulitan menemukan ritme permainannya, hanya mencatatkan 235 menit aksi di Premier League sejak kembalinya.
Penjelasan mengenai rumor tentang striker
Guiu terikat kontrak hingga 2029, sebuah komitmen jangka panjang yang mencerminkan keyakinan awal klub terhadap potensinya. Namun, realitas sepak bola profesional seringkali menentukan bahwa kurangnya waktu bermain dapat memicu percakapan sulit ketika jendela transfer akhirnya dibuka kembali pada Juni.
Namun, pihak pemain berusia 20 tahun ini telah bergerak cepat untuk membantah rumor tersebut. Menurut laporan Sport, sumber yang dekat dengan pemain telah menegaskan bahwa tidak ada permintaan transfer resmi yang diajukan kepada manajemen Chelsea. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa lulusan La Masia ini telah mengalami periode sulit dalam hal pemilihan pemain, mereka yang berada dalam lingkaran dalamnya tetap menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen pada proyek di bawah pelatih kepala baru Liam Rosenior.
Posisi taktis Rosenior
Meskipun minimnya menit bermain, pelatih kepala Rosenior telah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap striker tersebut, menekankan bahwa kontribusinya bagi tim melampaui sekadar mencetak gol. Rosenior, yang baru saja mengambil alih kendali di Stamford Bridge, telah menerapkan sistem pressing tinggi yang membutuhkan upaya fisik yang besar dari para penyerangnya. Berbicara awal bulan ini tentang opsi penyerangnya, manajer menjelaskan kualitas yang diutamakan saat memilih starting XI-nya, sambil mencatat bahwa ia puas dengan kontribusi yang diberikan oleh pemain cadangannya selama periode sibuk musim ini.
"Itu adalah hal pertama yang saya cari dalam penyerang saya; orang-orang yang berkontribusi pada kemenangan tim dalam pertandingan sepak bola. Semua penyerang ingin mencetak gol, itulah mengapa mereka bermain, tetapi Liam bertahan dari depan dengan luar biasa, begitu juga Joao. Jika Anda melihat kebanyakan pemain dan karier mereka, biasanya musim kedua mereka melesat. Dia mengalami beberapa cedera. Saya sangat puas dengan Joao [Pedro] dan Liam. Marc Guiu telah bermain sangat baik dan hal itu perlu terus berlanjut agar kami bisa sukses," kata Rosenior.
Pertimbangan masa depan dan rencana liburan musim panas
Meskipun pembicaraan tentang permintaan transfer telah mereda, masa depan jangka panjang penyerang berbakat tersebut tetap menjadi topik perdebatan. Skuad besar Chelsea dan kebutuhan konstan untuk menyeimbangkan keuangan melalui penjualan pemain berarti setiap anggota skuad berada di bawah pengawasan konstan. Jendela transfer musim panas mendatang kemungkinan akan menjadi momen krusial bagi baik pemain maupun klub. Meskipun pihak pemain menegaskan bahwa ia puas untuk saat ini, mereka tidak menutup kemungkinan untuk pindah jika situasi tidak membaik hingga akhir musim. Diketahui bahwa pemain tersebut, yang memiliki keyakinan besar pada kemampuannya sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika musim panas tiba dan pasar transfer Eropa dibuka, ia dapat mengevaluasi opsi-opsi berbeda untuk masa depannya. Saat ini, fokus tetap pada lapangan latihan dan meyakinkan Rosenior bahwa ia layak mendapatkan posisi starter untuk The Blues.
