Terungkap: Kebenaran di balik kontak Barcelona dengan Harry Kane terkait kemungkinan transfer musim panas dari Bayern Munich

Dengan Kane menghindari pertanyaan tentang masa depannya, CFBayernInsider mengklaim bahwa spekulasi yang menyarankan bahwa striker andalan No.9 tersebut sedang dipersiapkan untuk pindah ke Camp Nou pada musim panas ini tidak memiliki dasar yang kuat.

Mereka menyatakan: “Ini TIDAK BENAR: Barcelona telah melakukan kontak awal mengenai masa depan Harry Kane. Spekulasi ini telah beredar selama berminggu-minggu. Mungkin orang yang memulai spekulasi ini mengatakan bahwa dia telah melakukan kontak, dan tentu saja, hal itu terdengar menarik ketika Anda berusaha menjadi presiden berikutnya di Barcelona dan mengatakan ingin membawa Kane ke klub.

“Namun, Harry Kane tidak tahu apa-apa tentang kontak dari Barcelona. Saudaranya, Charlie, yang menjadi agennya, juga belum menerima kontak dari Barcelona. Demikian pula ayahnya, yang juga bagian dari tim manajemen, belum mendengar apa pun tentang hal ini. Jadi, saya tidak berpikir ini benar-benar fakta. Tapi saya mengerti bahwa ini terdengar bagus dari sudut pandang Barcelona!

“Namun, jika ini juga kali pertama Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, mendengarnya, maka Anda bisa mengabaikan rumor ini! Mereka tertarik untuk merekrut striker, saya tambahkan, tetapi saat ini mereka sedang mempertimbangkan Julian Alvarez di Atletico Madrid. Harry Kane terdengar seperti ide yang bagus, tetapi tidak ada cara transfer ini akan terjadi.”