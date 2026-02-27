Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Kebenaran di balik kontak Barcelona dengan Harry Kane terkait kemungkinan transfer musim panas dari Bayern Munich
Apa yang dikatakan calon presiden Barcelona tentang transfer Kane
Kane dikabarkan akan pindah pada 2026 ketika klausul keluar dalam kontraknya dengan Bayern masih berlaku, dengan spekulasi bahwa dia bisa dibujuk untuk meninggalkan Allianz Arena dengan nilai transfer £57 juta ($77 juta). Dikabarkan bahwa klausul tersebut telah kadaluwarsa.
Namun, hal itu tidak menghentikan Xavi Vilajoana - yang berharap untuk merebut kekuasaan di Barca dari Joan Laporta - untuk mengatakan: “Kami sudah melakukan kontak, dan saya pikir dia adalah pemain yang akan sangat cocok, tergantung pada situasinya: dia adalah Harry Kane.
“Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penyelesai. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona.”
- Getty
Bagaimana reaksi Kane terhadap kabar tentang Barcelona
Kane keluar dari zona nyamannya di Tottenham saat pindah ke Jerman pada 2023. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga saat ia menjadi juara Bundesliga, dengan 128 gol dicetak untuk Bayern dalam 132 penampilan.
Angka-angka tersebut tentu menarik bagi tim seperti Barcelona, namun penyerang berusia 32 tahun ini menanggapi spekulasi yang mengarah padanya: ”Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum memberitahu saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”
Apakah ada kebenaran di balik rumor Kane-Barcelona?
Dengan Kane menghindari pertanyaan tentang masa depannya, CFBayernInsider mengklaim bahwa spekulasi yang menyarankan bahwa striker andalan No.9 tersebut sedang dipersiapkan untuk pindah ke Camp Nou pada musim panas ini tidak memiliki dasar yang kuat.
Mereka menyatakan: “Ini TIDAK BENAR: Barcelona telah melakukan kontak awal mengenai masa depan Harry Kane. Spekulasi ini telah beredar selama berminggu-minggu. Mungkin orang yang memulai spekulasi ini mengatakan bahwa dia telah melakukan kontak, dan tentu saja, hal itu terdengar menarik ketika Anda berusaha menjadi presiden berikutnya di Barcelona dan mengatakan ingin membawa Kane ke klub.
“Namun, Harry Kane tidak tahu apa-apa tentang kontak dari Barcelona. Saudaranya, Charlie, yang menjadi agennya, juga belum menerima kontak dari Barcelona. Demikian pula ayahnya, yang juga bagian dari tim manajemen, belum mendengar apa pun tentang hal ini. Jadi, saya tidak berpikir ini benar-benar fakta. Tapi saya mengerti bahwa ini terdengar bagus dari sudut pandang Barcelona!
“Namun, jika ini juga kali pertama Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, mendengarnya, maka Anda bisa mengabaikan rumor ini! Mereka tertarik untuk merekrut striker, saya tambahkan, tetapi saat ini mereka sedang mempertimbangkan Julian Alvarez di Atletico Madrid. Harry Kane terdengar seperti ide yang bagus, tetapi tidak ada cara transfer ini akan terjadi.”
- Getty/GOAL
Barcelona akan membutuhkan striker jika Lewandowski hengkang sebagai pemain bebas transfer.
Kane telah didesak untuk mempertimbangkan pindah ke Barcelona jika minat resmi benar-benar muncul, setelah ia berhasil meraih trofi pertamanya di Jerman. Mantan bintang Spurs, Gus Poyet, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Jika dia ingin sesuatu yang berbeda untuk keluarganya, saya pasti akan pindah ke Barcelona - jika [Robert] Lewandowski pergi. Itu akan benar-benar berbeda dari segala hal yang pernah dia alami sebelumnya. Selain itu, gaya bermain Barcelona saat ini, seorang pemain seperti dia di lini depan, dia akan mencetak gol - wow, dia akan mencetak gol!”
Lewandowski - salah satu pendahulu Kane di Bayern - kontraknya di Camp Nou akan berakhir dandia akan menjadi agen bebas. Jika dia pindah, upaya untuk mendatangkan striker lain akan dipercepat. Alvarez mungkin menjadi prioritas utama di daftar keinginan Barca, tetapi mantan bintang Manchester City yang memenangkan Piala Dunia itu juga dikabarkan akan kembali ke Premier League.
Iklan