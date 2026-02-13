Terungkap: Kapan Luka Modric (40 tahun) akan mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontraknya dengan AC Milan, sementara Rossoneri juga menanti kepastian dari bintang USMNT Christian Pulisic

Modric pindah ke Milan pada musim panas 2025 setelah mengakhiri masa baktinya selama 13 tahun di Real Madrid. Kontraknya mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, dan gelandang serba bisa ini diperkirakan akan terus bermain untuk beberapa waktu ke depan.

Rekan setimnya, Christopher Nkunku, mengatakan tentang Modric, yang mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dengan terus bermain hingga usia 40-an: “Luka luar biasa: dia memiliki talenta unik dan mampu memberikan umpan silang yang luar biasa. Jika saya mencoba itu, mungkin saya akan dislokasi pinggul... Sungguh luar biasa dia berusia 40 tahun, tapi dia bisa bermain hingga usia 45 atau bahkan 46.”

Milan berharap hal itu terjadi, dengan Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Modric akan “membuat keputusan di akhir musim ini, berdasarkan motivasi dan kondisi fisiknya”.

Modric telah menjelaskan alasannya bergabung dengan Milan, setelah mencari tantangan baru setelah memenangkan hampir semua gelar di Madrid: “Itu tidak mudah. Saya menghabiskan hampir setengah hidup saya di sana. Saya datang pada usia 27 dan pergi pada usia hampir 40. Di klub yang tidak mentolerir kemunduran, bertahan selama itu adalah hal yang luar biasa.

“Saya pikir saya bergabung dengan klub yang sangat dekat dengan Madrid dalam hal reputasi dan sejarah. Itu adalah situasi ideal bagi saya. Ketika kesempatan Milan datang, saya tahu itu adalah pilihan yang tepat. Orang-orang menyambut saya dengan luar biasa, baik di dalam maupun di luar klub. Anda merasa di setiap langkah bahwa Milan adalah raksasa sejarah.”