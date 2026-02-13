Getty
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Kapan Luka Modric (40 tahun) akan mengambil keputusan mengenai perpanjangan kontraknya dengan AC Milan, sementara Rossoneri juga menanti kepastian dari bintang USMNT Christian Pulisic
Milan berbicara dengan para bintang senior.
Klub raksasa Serie A, Milan, telah meyakinkan kiper utama mereka, Mike Maignan, untuk berkomitmen pada masa depannya bersama klub, dengan harapan beberapa bintang senior lainnya akan mengikuti jejaknya.
Bek internasional Inggris Fikayo Tomori diperkirakan akan menjadi yang berikutnya menandatangani kontrak, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027. Ruben Loftus-Cheek juga telah ditawari kontrak yang akan membuat mantan gelandang Chelsea tersebut tetap bermain di sepak bola Italia.
- Getty
Apakah Modric akan setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan Milan?
Modric pindah ke Milan pada musim panas 2025 setelah mengakhiri masa baktinya selama 13 tahun di Real Madrid. Kontraknya mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, dan gelandang serba bisa ini diperkirakan akan terus bermain untuk beberapa waktu ke depan.
Rekan setimnya, Christopher Nkunku, mengatakan tentang Modric, yang mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dengan terus bermain hingga usia 40-an: “Luka luar biasa: dia memiliki talenta unik dan mampu memberikan umpan silang yang luar biasa. Jika saya mencoba itu, mungkin saya akan dislokasi pinggul... Sungguh luar biasa dia berusia 40 tahun, tapi dia bisa bermain hingga usia 45 atau bahkan 46.”
Milan berharap hal itu terjadi, dengan Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Modric akan “membuat keputusan di akhir musim ini, berdasarkan motivasi dan kondisi fisiknya”.
Modric telah menjelaskan alasannya bergabung dengan Milan, setelah mencari tantangan baru setelah memenangkan hampir semua gelar di Madrid: “Itu tidak mudah. Saya menghabiskan hampir setengah hidup saya di sana. Saya datang pada usia 27 dan pergi pada usia hampir 40. Di klub yang tidak mentolerir kemunduran, bertahan selama itu adalah hal yang luar biasa.
“Saya pikir saya bergabung dengan klub yang sangat dekat dengan Madrid dalam hal reputasi dan sejarah. Itu adalah situasi ideal bagi saya. Ketika kesempatan Milan datang, saya tahu itu adalah pilihan yang tepat. Orang-orang menyambut saya dengan luar biasa, baik di dalam maupun di luar klub. Anda merasa di setiap langkah bahwa Milan adalah raksasa sejarah.”
Mengapa Pulisic belum menandatangani kontrak baru dengan AC Milan?
Pulisic adalah salah satu pemain yang pernah mengungkapkan perasaannya tentang sejarah Milan saat tiba di San Siro. Ia menyelesaikan transfernya pada musim panas 2023, saat hubungannya dengan raksasa Premier League Chelsea diputus.
Pemain internasional Amerika Serikat ini telah menikmati periode produktif di Italia, dengan mencetak rekor pribadi terbaiknya. Ia mencetak 17 gol musim lalu dan menjadi sosok kunci bagi Rossoneri. Pemain berusia 27 tahun ini kembali mencetak dua digit gol musim ini.
Milan memulai negosiasi kontrak dengan Pulisic tahun lalu, tetapi masih menunggu kesepakatan tercapai. Penyerang Amerika Serikat itu menunda pembicaraan setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk musim 2025-26.
Rekan senegaranya, Brad Friedel, mengatakan kepada GOAL bahwa penyerang yang rajin ini tampaknya mempertimbangkan untuk pindah klub. Mantan kiper timnas AS itu mengatakan: “Saya pikir itu menunjukkan bahwa dia membuka opsi. Saat saya di klub, saya selalu ingin menandatangani kontrak saat merasa nyaman di tempat tersebut. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya suka memiliki kontrak berdurasi beberapa tahun - Anda tidak pernah tahu dengan cedera yang bisa terjadi. Jika saya benar-benar nyaman di suatu tempat, saya sangat menikmati memiliki kontrak dua atau tiga tahun.
“Ada dua alasan untuk tidak menandatangani kontrak. Pertama, Anda tidak puas dengan kontraknya. Kedua, Anda ingin menjaga opsi terbuka. Mungkin dia sudah memberikan komitmen verbal. Saya menduga dia ingin menjaga opsi terbuka. Jika Anda bahagia di suatu tempat dan puas dengan tawaran finansialnya, Anda akan menandatangani kontrak.”
- Getty
Pembicaraan transfer: Pulisic dikaitkan dengan klub-klub besar Liga Premier
Pulisic dikabarkan akan kembali ke Premier League, dengan Manchester United, Liverpool, dan Tottenham dikabarkan tertarik padanya. Modric tahu betul tentang kehidupan di London Utara, setelah menghabiskan empat tahun bersama Spurs sebelum pindah ke Madrid, dan dia juga harus memutuskan apa yang akan terjadi di masa depan terdekatnya.
Iklan