Terungkap: Jumlah yang mengejutkan yang akan dibayarkan Manchester United kepada Ruben Amorim setelah pemecatannya

Selain perjuangan mereka untuk menemukan pelatih kepala yang inspiratif, Manchester United juga kesulitan menemukan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan di pasar transfer pemain. Laporan UEFA mengungkapkan bahwa United memiliki pengeluaran bersih tertinggi untuk transfer di dunia sepak bola selama lima tahun terakhir.

Hal ini menyoroti tingkat ketidakberhasilan di Old Trafford antara tahun 2021 dan 2025, dengan kesepakatan transfer yang menghabiskan €794 juta (£696 juta/$937 juta) bagi United. Chelsea (£656 juta/$883 juta) berada di posisi kedua dalam daftar tersebut, sementara Arsenal (£587 juta/$790 juta) di posisi ketiga.

Laporan tersebut mencatat bahwa: “Tingkat pengeluaran yang tinggi dibandingkan dengan klub-klub non-Inggris sangat jelas, dengan Liga Premier menjadi tuan rumah tujuh dari sepuluh skuad pemain termahal berdasarkan biaya transfer yang dibentuk pada akhir tahun keuangan 2025.

“Skuad pemain Chelsea FC pada akhir tahun keuangan 2025 klub tersebut secara resmi menjadi yang termahal sepanjang sejarah, dengan biaya transfer gabungan sebesar €1,746 juta, naik €90 juta dari rekor yang ditetapkan klub tahun lalu.”

Pendapatan komersial yang dihasilkan oleh tim-tim di Inggris juga jauh melampaui pendapatan rival-rival Eropa dan global. Tim teratas di Premier League menghasilkan sekitar sembilan kali lipat lebih banyak daripada klub tengah di divisi tersebut, sementara di Spanyol perbedaan tersebut mencapai 36 kali lipat.

Dokumen benchmarking lisensi klub menambahkan: “Kemampuan penyelenggara kompetisi dan badan pengatur untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan melalui pembayaran solidaritas dan distribusi hadiah uang harus dilihat dalam konteks ini.”

Presiden UEFA Aleksander Ceferin menyatakan temuan laporan tersebut “menggembirakan” karena membuktikan bahwa sepak bola Eropa berada di jalur pemulihan yang baik setelah mengalami dampak serius selama pandemi Covid-19.

Dia mengatakan: “Setelah satu dekade yang mencakup salah satu periode terberat yang dihadapi olahraga dan masyarakat kita, sepak bola Eropa telah melewatinya dalam posisi yang kuat. Pendapatan klub telah tumbuh secara stabil di semua bidang, dan pendapatan divisi teratas diperkirakan akan melampaui €30 miliar pada tahun keuangan 2025.”