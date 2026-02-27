Getty
Terungkap: Jumlah yang mengejutkan yang akan dibayarkan Manchester United kepada Ruben Amorim setelah pemecatannya
Berapa biaya yang dikeluarkan Manchester United untuk memecat tim pelatih Amorim?
Amorim ditunjuk oleh United pada November 2024, dengan paket kompensasi sebesar £10 juta ($13 juta) yang disepakati dengan Sporting saat membawa pelatih berbakat tersebut ke Inggris. Angka tersebut terungkap dalam laporan benchmarking lisensi klub UEFA.
Badan pengatur sepak bola Eropa juga menyebutkan bahwa Manchester United menghabiskan £15,9 juta untuk pemecatan Amorim dan lima anggota staf pelatih dari bangku cadangan mereka. Itu adalah jumlah maksimum yang dapat dibayarkan kepada Amorim (41 tahun) dan tim stafnya, namun bergantung pada sejumlah faktor - termasuk apakah dia mendapatkan pekerjaan lain dalam jangka waktu tertentu.
Manchester United juga mengeluarkan dana besar untuk mengakhiri kerja sama dengan Ten Hag.
United masih memiliki sisa pembayaran sebesar £6,3 juta ($8 juta) kepada Sporting saat memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Amorim, dengan pembayaran tersebut dibagi secara bertahap selama beberapa tahun. The Red Devils merasa tidak punya pilihan lain selain menanggung kerugian finansial akibat kegagalan eksperimen lain di departemen kepelatihan.
United harus mengeluarkan £14,5 juta ($20 juta) untuk berpisah dengan pendahulu Amorim, Erik ten Hag, dan mantan direktur sepak bola Dan Ashworth, yang keduanya tidak berhasil selama masa jabatan mereka di Old Trafford. Total biaya untuk dua manajer dan seorang eksekutif senior selama periode 15 bulan dapat melebihi £30 juta ($40 juta).
Manchester United memiliki pengeluaran bersih tertinggi untuk transfer pemain di dunia sepak bola.
Selain perjuangan mereka untuk menemukan pelatih kepala yang inspiratif, Manchester United juga kesulitan menemukan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan di pasar transfer pemain. Laporan UEFA mengungkapkan bahwa United memiliki pengeluaran bersih tertinggi untuk transfer di dunia sepak bola selama lima tahun terakhir.
Hal ini menyoroti tingkat ketidakberhasilan di Old Trafford antara tahun 2021 dan 2025, dengan kesepakatan transfer yang menghabiskan €794 juta (£696 juta/$937 juta) bagi United. Chelsea (£656 juta/$883 juta) berada di posisi kedua dalam daftar tersebut, sementara Arsenal (£587 juta/$790 juta) di posisi ketiga.
Laporan tersebut mencatat bahwa: “Tingkat pengeluaran yang tinggi dibandingkan dengan klub-klub non-Inggris sangat jelas, dengan Liga Premier menjadi tuan rumah tujuh dari sepuluh skuad pemain termahal berdasarkan biaya transfer yang dibentuk pada akhir tahun keuangan 2025.
“Skuad pemain Chelsea FC pada akhir tahun keuangan 2025 klub tersebut secara resmi menjadi yang termahal sepanjang sejarah, dengan biaya transfer gabungan sebesar €1,746 juta, naik €90 juta dari rekor yang ditetapkan klub tahun lalu.”
Pendapatan komersial yang dihasilkan oleh tim-tim di Inggris juga jauh melampaui pendapatan rival-rival Eropa dan global. Tim teratas di Premier League menghasilkan sekitar sembilan kali lipat lebih banyak daripada klub tengah di divisi tersebut, sementara di Spanyol perbedaan tersebut mencapai 36 kali lipat.
Dokumen benchmarking lisensi klub menambahkan: “Kemampuan penyelenggara kompetisi dan badan pengatur untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan melalui pembayaran solidaritas dan distribusi hadiah uang harus dilihat dalam konteks ini.”
Presiden UEFA Aleksander Ceferin menyatakan temuan laporan tersebut “menggembirakan” karena membuktikan bahwa sepak bola Eropa berada di jalur pemulihan yang baik setelah mengalami dampak serius selama pandemi Covid-19.
Dia mengatakan: “Setelah satu dekade yang mencakup salah satu periode terberat yang dihadapi olahraga dan masyarakat kita, sepak bola Eropa telah melewatinya dalam posisi yang kuat. Pendapatan klub telah tumbuh secara stabil di semua bidang, dan pendapatan divisi teratas diperkirakan akan melampaui €30 miliar pada tahun keuangan 2025.”
Janji akan adanya pengeluaran lebih besar di Old Trafford
United termasuk di antara klub yang berharap dapat memanfaatkan dana dengan baik dalam beberapa bulan dan tahun ke depan, saat mereka berusaha untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Michael Carrick saat ini memimpin di Old Trafford secara interim - dengan pengganti permanen untuk Amorim akan ditunjuk pada musim panas.
Carrick berpotensi mendapatkan kontrak penuh setelah memimpin tim dalam enam pertandingan tanpa kekalahan dan mengembalikan Red Devils ke empat besar Premier League. Siapa pun yang memimpin saat jendela transfer berikutnya dibuka, ada janji bahwa United akan menginvestasikan lebih banyak dana besar.
