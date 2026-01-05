Getty
Terungkap! Ini Penyebab Ruben Amorim Dipecat Manchester United
Apa yang dikatakan Amorim dalam ledakan emosinya sebelum pemecatan
Manchester United akan membuat keputusan untuk memecat Ruben Amorim menjelang hasil imbang 1-1 melawan Leeds United yang terbukti menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Platih asal Portugal itu diklaim 'meledak' dalam pertemuan dengan direktur sepakbola Jason Wilcox sebelum laga di Elland Road berlangsung, dan ledakan emosi itu akhirnya menentukan nasibnya.
Hal lainnya ditujukan kepada dewan direksi United setelah Setan Merah ditahan imbang di West Yorkshire. Amorim mempertanyakan dukungan yang telah dia terima di tingkat dewan direksi, dan menyatakan bagaimana dia ingin diberi kebebasan untuk bekerja sebagai 'manajer' daripada 'pelatih'.
Pria berusia 40 tahun itu mengatakan kepada wartawan dalam pernyataan yang mengejutkan di akhir masa jabatannya: “Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan pelatih Manchester United. Itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tetapi saya adalah manajer Manchester United.”
“Ini akan berlangsung selama 18 bulan, atau sampai dewan memutuskan untuk melakukan perubahan. Itulah poin saya. Saya ingin mengakhirinya dengan itu. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai ada orang lain yang datang untuk menggantikan saya.”
“Saya hanya ingin mengatakan, saya akan menjadi manajer tim ini, bukan hanya pelatih. Saya sudah sangat jelas tentang itu. Itu akan berakhir dalam 18 bulan, dan kemudian semua orang akan berlanjut.”
“Itulah kesepakatannya. Itulah pekerjaan saya, bukan menjadi pelatih. Jika orang-orang tidak dapat menerima Gary Neville dan semua kritik, kita perlu mengubah klub ini. Saya ingin mengatakan saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih. Setiap departemen, departemen pencarian bakat, direktur olahraga perlu melakukan tugasnya. Saya akan melakukan tugas saya selama 18 bulan, dan kemudian kita akan melanjutkan. Terima kasih, teman-teman.”
Konfrontasi antara Amorim dan Wilcox terungkap
Amorim akhirnya tidak diberi perpanjangan kontrak 18 bulan, dan pemecatannya terjadi kurang dari 24 jam setelah kata-kata itu diucapkan. Menurut The Telegraph, posisinya sudah seperti orang mati saat itu.
Mereka mengklaim posisi Amorim telah menjadi 'tidak berkelanjutan'. Wilcox diklaim bermaksud mengadakan pertemuan internal 'untuk melihat secara positif evolusi tim, tetapi ketika sistem yang digunakan, formasi 3-4-3 andalan Amorim, pelatih asal Portugal ini 'meledak'.
Siapa yang membuat keputusan untuk memecat Amorim?
Pertanyaan diajukan tentang sistem tersebut sepanjang masa kepemimpinan Amorim selama 14 bulan di Old Trafford. Dia ingin membawa stabilitas dan 'arah' ke United, tetapi akhirnya malah menimbulkan kebingungan, karena para pemain kesulitan memenuhi tuntutannya, dan jendela transfer berlalu tanpa adanya tambahan pemain yang sesuai.
Setan Merah menghabiskan banyak uang pada musim panas 2025 untuk pemain yang diyakini Amorim mampu mengisi berbagai posisi dalam pendekatan taktis yang berbeda. Amorim memang sedikit mengubah rencananya dalam pertemuan dengan Newcastle dan Wolves, tetapi kembali ke gaya lamanya ketika keadaan menjadi sulit.
Dengan pendekatan keras kepala yang diperhitungkan, dilaporkan “reaksi marah Amorim terhadap pengamatan Wilcox menunjukkan kepada hierarki klub dia telah membawa United sejauh yang dia bisa”.
Chief executive Omar Berrada adalah orang yang membuat keputusan akhir tentang Amorim. Dia diberitahu tentang keputusan itu selama pertemuan yang juga dihadiri Wilcox pada Senin pagi, dan kemudian barang-barang pun dikemas.
Menurut The Sun, sumber di Man United percaya Amorim ingin meninggalkan klub, dan melakukan sabotase diri dalam upaya untuk mengatur kepergiannya dari Old Trafford.
Penunjukan sementara Manajer Man United sedang direncanakan
United telah mempromosikan pelatih U-18 Darren Fletcher, seorang pria yang tahu banyak tentang klub dari masa dia bermain, ke peran sementara di tim utama Old Trafford. Dia akan memimpin ketika Setan Merah bertandang ke Burnley untuk pertandingan Liga Primer, Kamis (8/1) dini hari WIB.
Man United diklaim menginginkan penunjukan sementara untuk membawa mereka hingga akhir musim 2025/26. Fletcher tidak dianggap sebagai kandidat untuk posisi tersebut.
Pengganti jangka panjang untuk Amorim akan dipersiapkan pada musim panas dengan klaim pelatih asal Austria yang kontraknya di Crystal Palace akan segera berakhir, Oliver Glasner, adalah pilihan utama dewan direksi United.
