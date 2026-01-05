Manchester United akan membuat keputusan untuk memecat Ruben Amorim menjelang hasil imbang 1-1 melawan Leeds United yang terbukti menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Platih asal Portugal itu diklaim 'meledak' dalam pertemuan dengan direktur sepakbola Jason Wilcox sebelum laga di Elland Road berlangsung, dan ledakan emosi itu akhirnya menentukan nasibnya.

Hal lainnya ditujukan kepada dewan direksi United setelah Setan Merah ditahan imbang di West Yorkshire. Amorim mempertanyakan dukungan yang telah dia terima di tingkat dewan direksi, dan menyatakan bagaimana dia ingin diberi kebebasan untuk bekerja sebagai 'manajer' daripada 'pelatih'.

Pria berusia 40 tahun itu mengatakan kepada wartawan dalam pernyataan yang mengejutkan di akhir masa jabatannya: “Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan pelatih Manchester United. Itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tetapi saya adalah manajer Manchester United.”

“Ini akan berlangsung selama 18 bulan, atau sampai dewan memutuskan untuk melakukan perubahan. Itulah poin saya. Saya ingin mengakhirinya dengan itu. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai ada orang lain yang datang untuk menggantikan saya.”

“Saya hanya ingin mengatakan, saya akan menjadi manajer tim ini, bukan hanya pelatih. Saya sudah sangat jelas tentang itu. Itu akan berakhir dalam 18 bulan, dan kemudian semua orang akan berlanjut.”

“Itulah kesepakatannya. Itulah pekerjaan saya, bukan menjadi pelatih. Jika orang-orang tidak dapat menerima Gary Neville dan semua kritik, kita perlu mengubah klub ini. Saya ingin mengatakan saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih. Setiap departemen, departemen pencarian bakat, direktur olahraga perlu melakukan tugasnya. Saya akan melakukan tugas saya selama 18 bulan, dan kemudian kita akan melanjutkan. Terima kasih, teman-teman.”