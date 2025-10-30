TERUNGKAP! Ini Jadwal Pertandingan Pertama Paul Pogba Bersama AS Monaco

Merasakan kembali performanya di sepakbola papan atas setelah absen selama hampir dua tahun memang selalu menjadi tantangan berat bagi mantan gelandang Manchester United dan Juventus itu. Pada bulan Juli, CEO Monaco Thiago Scuro menjelaskan bahwa klub telah merancang program rehabilitasi yang terencana dengan cermat untuk memulihkan kebugaran Pogba.

"Saya jamin Paul tidak akan bisa bermain melawan Le Havre [di pertandingan pembuka Ligue 1]," kata Scuro pada bulan Juli. "Dia pasti bercanda. Kita harus realistis dan jujur. Kami memperkirakan proses rehabilitasinya akan memakan waktu tiga bulan. Ketika Anda melihatnya di TV, olahraga tingkat tinggi mungkin tampak mudah, tetapi Anda harus menyadari intensitas yang dibutuhkan. Monaco adalah salah satu tim dengan intensitas permainan paling intens di Ligue 1 dan di Eropa. Jadi, para pemain kami harus sangat bugar agar bisa bermain. Tetapi tugas kami adalah memberinya bekal untuk melakukan itu."

Pada hari Selasa, Sebastien Pocognoli menekankan bahwa Pogba akan dinilai berdasarkan performanya saat ini, alih-alih mempertimbangkan prestasi-prestasinya di masa lalu.

"Untuk saat ini, semuanya berjalan dengan baik, jadi saya berharap dia akan segera masuk ke dalam skuad," ujar manajer Monaco tersebut kepada para wartawan, sebelum menambahkan: "Saya pikir kita harus menjalani proses bersama dengan menilai dia berdasarkan performanya saat ini, cukup sederhana. Paul dari Manchester United atau dari periode pertamanya di Juventus, adalah pemain yang sudah beberapa tahun lalu. Semua pemain berkembang seiring waktu dan melalui pengalaman mereka. Kita harus menilai dia berdasarkan performanya saat ini, dengan segala beban yang dimilikinya, juga dengan usianya. Dari apa yang saya lihat, dia masih memiliki teknik yang kita tahu, tetapi saya pikir ritme pertandingan akan memberi kita indikasi [tentang levelnya]. Saya berharap bisa mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa dia berikan kepada kita."