Getty Images
TERUNGKAP! Ini Jadwal Pertandingan Pertama Paul Pogba Bersama AS Monaco
Pogba hampir kembali setelah lebih dari dua tahun
Sepakbola menawarkan Pogba kesempatan untuk menebus kesalahannya ketika ia menandatangani kontrak dua tahun dengan Monaco sebagai agen bebas pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain berusia 32 tahun itu diliputi emosi, menangis tersedu-sedu saat menandatangani kontrak – sebuah tanda yang jelas tentang betapa berartinya baginya untuk akhirnya melewati masa-masa sulit akibat larangan dopingnya. Awalnya dijatuhi hukuman larangan bermain selama empat tahun setelah dinyatakan positif pada September 2023, hukuman Pogba kemudian dikurangi menjadi 18 bulan.
Sejak saat itu, ia terus bekerja keras untuk memulihkan kebugaran dan performa terbaiknya, secara terbuka mengungkapkan mimpinya untuk mendapatkan tempat di skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026. "Tentu saja, bermain untuk tim nasional Prancis adalah impian setiap pesepakbola Prancis," kata Pogba pada bulan Juli.
- AFP
Pogba bisa masuk skuad Monaco melawan Paris
Menurut laporan sebelum jeda internasional bulan ini, Pogba kemungkinan akan menjalani debutnya untuk Monaco melawan Angers pada 18 Oktober. Namun, ia ternyata tetap belum masuk dalam skuad, termasuk ketika Monaco menang 5-3 atas Nantes baru-baru ini. Namun, FootMercatonow memperkirakan bahwa Pogba kemungkinan akan kembali beraksi melawan Paris FC yang baru promosi akhir pekan ini.
"Bukan Pogba yang dulu"
Merasakan kembali performanya di sepakbola papan atas setelah absen selama hampir dua tahun memang selalu menjadi tantangan berat bagi mantan gelandang Manchester United dan Juventus itu. Pada bulan Juli, CEO Monaco Thiago Scuro menjelaskan bahwa klub telah merancang program rehabilitasi yang terencana dengan cermat untuk memulihkan kebugaran Pogba.
"Saya jamin Paul tidak akan bisa bermain melawan Le Havre [di pertandingan pembuka Ligue 1]," kata Scuro pada bulan Juli. "Dia pasti bercanda. Kita harus realistis dan jujur. Kami memperkirakan proses rehabilitasinya akan memakan waktu tiga bulan. Ketika Anda melihatnya di TV, olahraga tingkat tinggi mungkin tampak mudah, tetapi Anda harus menyadari intensitas yang dibutuhkan. Monaco adalah salah satu tim dengan intensitas permainan paling intens di Ligue 1 dan di Eropa. Jadi, para pemain kami harus sangat bugar agar bisa bermain. Tetapi tugas kami adalah memberinya bekal untuk melakukan itu."
Pada hari Selasa, Sebastien Pocognoli menekankan bahwa Pogba akan dinilai berdasarkan performanya saat ini, alih-alih mempertimbangkan prestasi-prestasinya di masa lalu.
"Untuk saat ini, semuanya berjalan dengan baik, jadi saya berharap dia akan segera masuk ke dalam skuad," ujar manajer Monaco tersebut kepada para wartawan, sebelum menambahkan: "Saya pikir kita harus menjalani proses bersama dengan menilai dia berdasarkan performanya saat ini, cukup sederhana. Paul dari Manchester United atau dari periode pertamanya di Juventus, adalah pemain yang sudah beberapa tahun lalu. Semua pemain berkembang seiring waktu dan melalui pengalaman mereka. Kita harus menilai dia berdasarkan performanya saat ini, dengan segala beban yang dimilikinya, juga dengan usianya. Dari apa yang saya lihat, dia masih memiliki teknik yang kita tahu, tetapi saya pikir ritme pertandingan akan memberi kita indikasi [tentang levelnya]. Saya berharap bisa mendapatkan yang terbaik dari apa yang bisa dia berikan kepada kita."
- Getty Images Sport
Monaco muncul sebagai kandidat kuat juara Ligue 1
Monaco telah memasuki era baru setelah pemecatan pelatih kepala sebelumnya, Adi Hutter. Di bawah asuhan Pocognoli, tim Prancis tersebut telah memainkan empat pertandingan, menang dua kali dan seri dua kali. Monaco muncul sebagai kandidat kuat untuk menantang Paris Saint-Germain di Ligue 1, karena mereka saat ini berada di posisi kedua dengan 20 poin setelah sepuluh pertandingan, tertinggal satu poin dari tim asuhan Luis Enrique.
Kembalinya Pogba akan menjadi dorongan tepat waktu bagi harapan Monaco untuk meraih gelar liga, tetapi masih harus dilihat versi pemain seperti apa yang akan kita lihat beraksi di lapangan. Jika pemenang Piala Dunia 2018 itu menjadi bagian penting dari tim dalam beberapa bulan mendatang dan mengatasi masalah cederanya – mengingat masalah kebugarannya di masa lalu – maka ia bisa menjadi faktor penentu.
Iklan