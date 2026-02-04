Getty Images Sport
TERUNGKAP: Ini Alasan Mengapa Ruben Amorim Memilih Bungkam Usai Dipecat Manchester United
Amorim berencana buka suara di akhir musim
Amorim telah memilih untuk diam setelah dipecat oleh United, dengan laporan yang menunjukkan bahwa penggemar harus menunggu hingga akhir musim untuk mendengar sisi ceritanya. Menurut The Daily Mail, mantan bos Sporting CP tersebut tidak berniat mengeluarkan pernyataan dalam waktu dekat.
Pendekatan ini sangat kontras dengan masa jabatannya di Old Trafford, di mana Amorim dikenal karena komentar-komentarnya yang eksplosif selama konferensi pers. Kesediaannya untuk mengungkapkan pendapatnya sering mendominasi berita utama, tetapi ia memilih untuk sepenuhnya bungkam terhadap media sejak diberhentikan dari jabatannya.
Sumber tersebut mengklaim bahwa Amorim akan menunggu hingga musim berakhir sebelum akhirnya angkat bicara tentang bagaimana kepindahannya yang diimpikan ke Liga Primer "dengan cepat berubah menjadi buruk". Meskipun keinginan untuk mengetahui versi kejadiannya sangat tinggi di kalangan penggemar dan media, pelatih asal Portugal itu tampaknya bertekad untuk tetap bungkam selama beberapa bulan ke depan, menolak kesempatan untuk menyerang balik manajemen klub sementara tim masih berkompetisi di lapangan.
Melindungi upaya Setan Merah untuk meraih tiket Liga Champions
Motivasi utama di balik sikap diam yang tidak biasa ini dilaporkan adalah keinginan untuk melindungi skuad dan penggantinya. Laporan tersebut menekankan bahwa Amorim "tidak memiliki keinginan untuk mengganggu atau memengaruhi sisa musim United".
Dengan Carrick sekarang diangkat sebagai manajer interim dan memulai dengan meyakinkan, klub menghadapi periode kritis dalam upaya mereka untuk menyelamatkan posisi empat besar dan kembali ke Liga Champions. Amorim tampaknya menyadari bahwa wawancara yang mengungkap semuanya atau pernyataan pedas yang dirilis sekarang hanya akan menjadi pengalih perhatian, berpotensi mengacaukan ruang ganti pada saat fokus sangat penting.
Dengan menahan diri, Amorim memastikan bahwa berita utama tetap fokus pada sepakbola daripada politik di balik kepergiannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa terlepas dari perselisihan di minggu-minggu terakhir, Amorim mempertahankan tingkat profesionalisme terkait tujuan olahraga klub.
Asisten Amorim kirim perpisahan di media sosial
Sementara sang manajer tetap diam, staf pelatihnya telah memulai proses mengucapkan perpisahan mereka. Sudah menjadi hal biasa bagi tim pelatih yang akan pergi untuk menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan harapan baik mereka kepada para pendukung, dan asisten tepercaya Amorim, Carlos Fernandes, telah melakukan hal itu.
Setelah konfirmasi kepergian mereka - yang terjadi setelah hasil yang merugikan melawan Leeds bulan lalu - Fernandes mengunggah di Instagram dengan mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan klub atas kesempatan yang diberikan. Unggahan Fernandes sebagai sebagai penutup yang lembut untuk kariernya sebagai staf pelatih di Manchester, tetapi kurangnya pesan serupa dari Amorim menunjukkan bahwa pernyataan akhirnya kemungkinan akan membahas isu-isu substantif dari masa jabatannya daripada sekadar mengucapkan selamat tinggal dengan sopan.
Kepergian Amorim dan kebangkitan Carrick
Pada akhirnya, keheningan Amorim sekarang sama kerasnya dengan ledakan emosi yang memicu kepergiannya. Masa kepemimpinan manajer asal Portugal itu berakhir tiba-tiba setelah kekalahan telak dari Leeds United, hasil yang membuat klub terpuruk dan manajemen tidak punya pilihan selain bertindak.
Masa jabatannya berantakan secara spektakuler di minggu-minggu terakhirnya. Amorim hanya berhasil meraih beberapa kemenangan dalam rentetan hasil buruk yang membuat United semakin menjauh papan atas. Tapi, konferensi pers pasca pertandingan di Elland Road-lah yang memastikan nasibnya. Ia menyampaikan pesan publik kepada dewan klub, dengan mengatakan: "Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tetapi saya adalah manajer Manchester United. Dan akan seperti ini selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk mengganti. Itulah poin saya. Saya ingin mengakhiri ini. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai ada orang lain yang datang untuk menggantikan saya."
Keesokan harinya, United mengumumkan pemecatannya dan Carrick segera didatangkan. Setan Merah memulai musim dengan solid di bawah mantan gelandang tersebut, setelah mengalahkan Manchester City, Arsenal dan terbaru menumbangkan Fulham akhir pekan lalu.
