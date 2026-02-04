TERUNGKAP: Ini Alasan Mengapa Ruben Amorim Memilih Bungkam Usai Dipecat Manchester United

Amorim telah memilih untuk diam setelah dipecat oleh United, dengan laporan yang menunjukkan bahwa penggemar harus menunggu hingga akhir musim untuk mendengar sisi ceritanya. Menurut The Daily Mail, mantan bos Sporting CP tersebut tidak berniat mengeluarkan pernyataan dalam waktu dekat.

Pendekatan ini sangat kontras dengan masa jabatannya di Old Trafford, di mana Amorim dikenal karena komentar-komentarnya yang eksplosif selama konferensi pers. Kesediaannya untuk mengungkapkan pendapatnya sering mendominasi berita utama, tetapi ia memilih untuk sepenuhnya bungkam terhadap media sejak diberhentikan dari jabatannya.

Sumber tersebut mengklaim bahwa Amorim akan menunggu hingga musim berakhir sebelum akhirnya angkat bicara tentang bagaimana kepindahannya yang diimpikan ke Liga Primer "dengan cepat berubah menjadi buruk". Meskipun keinginan untuk mengetahui versi kejadiannya sangat tinggi di kalangan penggemar dan media, pelatih asal Portugal itu tampaknya bertekad untuk tetap bungkam selama beberapa bulan ke depan, menolak kesempatan untuk menyerang balik manajemen klub sementara tim masih berkompetisi di lapangan.