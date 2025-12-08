Getty Images Sport
TERUNGKAP! Ini Alasan Bintang Crystal Palace Marc Guehi Batal Pindah Ke Liverpool Di Penghujung Bursa Transfer Musim Panas
Masa depan Guehi masih belum pasti
Guehi siap bergabung dengan Liverpool musim panas lalu, tetapi Palace memutuskan untuk tidak menyelesaikan kesepakatan senilai £35 juta karena mereka tidak dapat menemukan pengganti untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Sejak itu, ia dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi Liverpool tidak menyerah untuk mendapatkan mantan pemain Chelsea tersebut. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang, Liverpool berisiko gagal mendapatkannya pada musim panas 2026 mendatang.
Kebetulan, manajer Palace Oliver Glasner baru-baru ini membantah klaim bahwa ia akan meninggalkan klub juara Piala FA tersebut jika Guehi dijual.
Ia mengatakan kepada wartawan awal bulan ini: "Saya sudah mengatakan kepada Anda tentang Marc Guehi, semua orang bilang saya mengancam akan mundur, itu sepenuhnya salah. Saya hanya bilang jika Anda menjual Marc Guehi dan kami tidak punya pengganti yang tepat, kami bisa kesulitan. Jika Anda setuju dengan ini untuk Crystal Palace - bukan untuk Oliver Glasner, tidak pernah - untuk Crystal Palace, jual dia. Jika Anda tidak menginginkan situasi itu, Anda harus mempertahankannya, dan ketua memutuskan agar Marc bertahan. Di sini juga sama, saya memberi saran, tetapi itu bukan keinginan, itu tidak ada hubungannya dengan keharusan membeli pemain [agar] Oliver Glasner menandatangani kontrak baru. Itu hanya jika kami ingin berkembang di Liga Primer."
Tanggapan Guehi
Guehi mengklaim bahwa "Tuhan punya rencana untuk saya" setelah gagal pindah ke Liverpool. Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir semua orang memiliki persepsi bahwa itu sulit. Sebenarnya, itu tidak sulit. Sama sekali tidak sulit. Karena ketika Anda fokus pada hal yang paling penting, itu menjadi mudah.
Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk saya, dan apa pun rencana itu, akan terwujud pada suatu saat nanti. Namun, tujuan dan fokus saya selalu bermain sepakbola dan berusaha melakukan yang terbaik."
Bagaimana potensi kepergian Guehi di bursa transfer Januari?
Menurut ketua Palace Steve Parish kemungkinan besar Guehi akan pergi secara gratis musim panas mendatang daripada pergi pada bulan Januari, yang akan memberi klub Croydon semacam biaya transfer. Selain itu, tampaknya sangat kecil kemungkinannya ia akan bertahan di The Eagles karena bek tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa tinggalnya.
Pada bulan November, ia mengatakan kepada podcast Men in Blazers: "Kami perlu mempertahankan Marc karena perbedaan antara musim yang gemilang dan musim yang terancam degradasi adalah kami memenangkan lima pertandingan atau tidak. Jadi, selisih poin di Liga Primer sangat tipis dan Anda harus ingat bahwa Michael (Olise) telah pergi, kami baik-baik saja, Ebbs (Eberechi Eze) telah pergi, kami baik-baik saja, Wilfred (Zaha) pergi, kami baik-baik saja. Ada batas seberapa lama Anda bisa terus melakukan itu sebelum Anda menghancurkan struktur tim."
Apa selanjutnya?
Untuk saat ini, Guehi akan fokus melakukan yang terbaik untuk Palace, yang saat ini berada di peringkat keenam Liga Primer. Selanjutnya adalah laga tandang ke markas Fulham, dengan The Eagles berpotensi naik ke peringkat keempat jika meraih kemenangan di Craven Cottage. Pertandingan semakin padat dan cepat bagi pasukan Glasner karena mereka berikutnya akan bertandang ke Shelbourne dalam laga Eropa, sebelum menjamu Manchester City di liga beberapa hari kemudian.
