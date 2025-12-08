TERUNGKAP! Ini Alasan Bintang Crystal Palace Marc Guehi Batal Pindah Ke Liverpool Di Penghujung Bursa Transfer Musim Panas

Guehi siap bergabung dengan Liverpool musim panas lalu, tetapi Palace memutuskan untuk tidak menyelesaikan kesepakatan senilai £35 juta karena mereka tidak dapat menemukan pengganti untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Sejak itu, ia dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi Liverpool tidak menyerah untuk mendapatkan mantan pemain Chelsea tersebut. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir musim panas mendatang, Liverpool berisiko gagal mendapatkannya pada musim panas 2026 mendatang.

Kebetulan, manajer Palace Oliver Glasner baru-baru ini membantah klaim bahwa ia akan meninggalkan klub juara Piala FA tersebut jika Guehi dijual.

Ia mengatakan kepada wartawan awal bulan ini: "Saya sudah mengatakan kepada Anda tentang Marc Guehi, semua orang bilang saya mengancam akan mundur, itu sepenuhnya salah. Saya hanya bilang jika Anda menjual Marc Guehi dan kami tidak punya pengganti yang tepat, kami bisa kesulitan. Jika Anda setuju dengan ini untuk Crystal Palace - bukan untuk Oliver Glasner, tidak pernah - untuk Crystal Palace, jual dia. Jika Anda tidak menginginkan situasi itu, Anda harus mempertahankannya, dan ketua memutuskan agar Marc bertahan. Di sini juga sama, saya memberi saran, tetapi itu bukan keinginan, itu tidak ada hubungannya dengan keharusan membeli pemain [agar] Oliver Glasner menandatangani kontrak baru. Itu hanya jika kami ingin berkembang di Liga Primer."