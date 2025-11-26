Getty Images Sport
TERUNGKAP! Gara-Gara Kylian Mbappe Tinggalkan Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi Gagal Pulang Ke Real Madrid
Real Madrid sebenarnya punya rencana besar untuk tahun 2026
Setelah menghabiskan bertahun-tahun di akademi Madrid, Hakimi meninggalkan klub pada tahun 2020 untuk bergabung dengan Inter setelah masa pinjaman yang positif di Borussia Dortmund. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di dunia dan mencapai puncaknya ketika bergabung dengan PSG dan membantu tim Prancis tersebut meraih kesuksesan Liga Champions musim lalu. Wajar saja, Madrid ingin memulangkan bintang Maroko tersebut, yang telah mencatatkan 17 penampilan senior untuk Los Blancos. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2026, ada masa di mana mereka memiliki harapan tinggi untuk merekrutnya.
Saat itu, negosiasi perpanjangan kontrak Hakimi dengan PSG terhenti, dan Madrid telah memberitahunya secara pribadi bertahun-tahun yang lalu bahwa jika ia menyelesaikan kontraknya di PSG dan menjadi agen bebas pada 2026, pintu Santiago Bernabeu akan terbuka lebar. Dengan hubungan yang tegang antara Real Madrid dan PSG, kembali tanpa biaya dianggap sebagai satu-satunya jalan yang memungkinkan. Kemungkinan itu berubah drastis setelah Mbappe pergi dan PSG tiba-tiba memiliki ruang finansial yang signifikan untuk bermanuver, yang menjadi titik balik yang menggagalkan rencana Madrid, menurut AS.
Tawaran PSG tak bisa ditandingi Madrid
Masa depan Hakimi berada di persimpangan jalan sebagai agen bebas hingga raksasa Ligue 1 itu bertindak tegas. Kepergian Mbappe membebaskan kapasitas gaji yang sangat besar, memungkinkan PSG untuk menawarkan paket yang tidak dapat disaingi Madrid. Tawaran tersebut, yang diperkuat oleh proyek olahraga Luis Campos dan pengaruh Luis Enrique di ruang ganti, meyakinkan Hakimi untuk mempertimbangkan kembali masa depannya dan menandatangani kontrak jangka panjang pada Februari tahun ini.
Dari perspektif PSG, mempertahankan salah satu bek kanan terbaik dunia menjadi landasan pembangunan kembali mereka pasca-Mbappe. Hakimi, yang merupakan pilar penting dalam rencana skuad Paris dan visi jangka panjang klub, memilih stabilitas di Paris daripada sentimen di Madrid.
Pemulihan cedera, kunjungan ke Murcia & hubungan kuat dengan Madrid tetap terjalin
Sepanjang saga ini, Hakimi telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya setelah tekel keras Luis Diaz di Liga Champions. PSG mengizinkannya untuk melanjutkan perawatan di Murcia, tempat ia bekerja sama erat dengan Salinas dan tim Klinik Innova. Ia baru-baru ini terlihat menggunakan alat bantu mobilitas di ajang penghargaan CAF setelah memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Afrika 2025.
Kehadirannya di Spanyol dalam beberapa pekan terakhir juga memicu spekulasi. Kunjungan Hakimi ke pertandingan Real Madrid yang berakhir imbang 2-2 melawan Elche di La Liga pekan lalu, di mana ia menyaksikan mantan striker akademi Madrid Alvaro Rodriguez mencetak gol dan menirukan selebrasi "penguin" Hakimi. Meskipun kontraknya di PSG berlaku hingga 2029, ikatan emosional tersebut tetap terjalin. Yang tak kalah penting: ia bertemu dengan teman dekatnya, Mbappe, setelah pertandingan melawan Elche.
Ikatan Hakimi dengan Madrid
Dengan Hakimi yang kini terikat kontrak dengan sang juara Eropa hingga 2029, rencana lama Madrid untuk merekrutnya kembali secara efektif telah berakhir. Klub selalu tahu bahwa bernegosiasi dengan petinggi PSG hampir mustahil, dan begitu transfer gratis tak lagi ditawarkan, bursa transfer pun ditutup.
Bagi PSG, Hakimi akan menjadi tokoh sentral dalam proyek Enrique yang terus berkembang, dan diperkirakan akan pulih dari cedera menjelang bursa transfer Piala Afrika. Bagi Madrid, ini adalah kisah reuni yang tampaknya semakin mungkin terjadi hingga pembangunan kembali PSG pasca-Mbappe membawanya kembali ke dalam proyek Paris.
Meski begitu, kehadirannya yang berulang di Spanyol, masa lalunya di akademi Madrid, dan kecintaannya pada klub memastikan bahwa hubungannya dengan Los Blancos akan selalu menjadi bagian dari identitasnya, bahkan jika kepulangannya ke ibu kota Spanyol tak akan terjadi.
