TERUNGKAP! Gara-Gara Kylian Mbappe Tinggalkan Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi Gagal Pulang Ke Real Madrid

Setelah menghabiskan bertahun-tahun di akademi Madrid, Hakimi meninggalkan klub pada tahun 2020 untuk bergabung dengan Inter setelah masa pinjaman yang positif di Borussia Dortmund. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di dunia dan mencapai puncaknya ketika bergabung dengan PSG dan membantu tim Prancis tersebut meraih kesuksesan Liga Champions musim lalu. Wajar saja, Madrid ingin memulangkan bintang Maroko tersebut, yang telah mencatatkan 17 penampilan senior untuk Los Blancos. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2026, ada masa di mana mereka memiliki harapan tinggi untuk merekrutnya.

Saat itu, negosiasi perpanjangan kontrak Hakimi dengan PSG terhenti, dan Madrid telah memberitahunya secara pribadi bertahun-tahun yang lalu bahwa jika ia menyelesaikan kontraknya di PSG dan menjadi agen bebas pada 2026, pintu Santiago Bernabeu akan terbuka lebar. Dengan hubungan yang tegang antara Real Madrid dan PSG, kembali tanpa biaya dianggap sebagai satu-satunya jalan yang memungkinkan. Kemungkinan itu berubah drastis setelah Mbappe pergi dan PSG tiba-tiba memiliki ruang finansial yang signifikan untuk bermanuver, yang menjadi titik balik yang menggagalkan rencana Madrid, menurut AS.