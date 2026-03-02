Terungkap: Gaji para pemain Tottenham akan dikurangi sebesar 50 persen jika mereka terdegradasi dari Premier League

Klausul-klausul ini juga memainkan peran penting dalam cara Tottenham mendekati pasar transfer dan perpanjangan kontrak. Saat seorang pemain baru bergabung dengan klub, ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan, seperti dilaporkan oleh The Athletic. Transparansi ini memastikan bahwa setiap anggota skuad sepenuhnya menyadari risiko finansial yang terkait dengan performa buruk di lapangan. Hal ini juga membantu klub dalam negosiasi dengan Premier League mengenai Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR), karena menunjukkan rencana yang jelas untuk pengurangan biaya jika terjadi penurunan pendapatan. Konsistensi klausul-klausul ini di seluruh skuad mencegah gesekan di ruang ganti terkait "denda degradasi" yang tidak merata.

Selain itu, adanya klausul pemotongan gaji sebesar 50 persen memudahkan klub untuk mempertahankan aset kunci mereka atau menjualnya dengan nilai pasar yang wajar setelah degradasi. Dalam banyak kasus, klub terpaksa melakukan "penjualan darurat" karena tidak mampu mempertahankan pemain dengan gaji level Premier League. Dengan secara otomatis memotong gaji menjadi setengah, Tottenham akan berada di bawah tekanan yang lebih kecil untuk menjual, memungkinkan mereka untuk kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Hal ini pada dasarnya melindungi penilaian klub terhadap staf pemainnya, memastikan mereka tidak kehilangan ratusan juta poundsterling nilai aset secara tiba-tiba karena kebutuhan mendesak untuk membersihkan tagihan gaji.