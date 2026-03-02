Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Gaji para pemain Tottenham akan dikurangi sebesar 50 persen jika mereka terdegradasi dari Premier League
Pengamanan keuangan di Tottenham
Pendekatan proaktif dalam negosiasi kontrak ini menyoroti tren yang semakin meningkat mengenai "perlindungan degradasi" di kalangan klub-klub elit Liga Utama Inggris, seperti dilaporkan oleh The Athletic. Penurunan sebesar 50 persen ini jauh lebih tinggi dari rata-rata industri standar, yang biasanya melihat pemain kehilangan sekitar 25 hingga 30 persen gaji mereka setelah turun ke Championship. Bagi pemain dengan gaji tertinggi di skuad, penurunan tersebut akan mewakili perubahan drastis dalam gaji mingguan mereka, secara efektif memangkas setengah dari tagihan gaji klub secara tiba-tiba untuk menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah di divisi kedua.
- Getty Images Sport
Melindungi masa depan keuangan klub
Klausul-klausul ini juga memainkan peran penting dalam cara Tottenham mendekati pasar transfer dan perpanjangan kontrak. Saat seorang pemain baru bergabung dengan klub, ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dinegosiasikan, seperti dilaporkan oleh The Athletic. Transparansi ini memastikan bahwa setiap anggota skuad sepenuhnya menyadari risiko finansial yang terkait dengan performa buruk di lapangan. Hal ini juga membantu klub dalam negosiasi dengan Premier League mengenai Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR), karena menunjukkan rencana yang jelas untuk pengurangan biaya jika terjadi penurunan pendapatan. Konsistensi klausul-klausul ini di seluruh skuad mencegah gesekan di ruang ganti terkait "denda degradasi" yang tidak merata.
Selain itu, adanya klausul pemotongan gaji sebesar 50 persen memudahkan klub untuk mempertahankan aset kunci mereka atau menjualnya dengan nilai pasar yang wajar setelah degradasi. Dalam banyak kasus, klub terpaksa melakukan "penjualan darurat" karena tidak mampu mempertahankan pemain dengan gaji level Premier League. Dengan secara otomatis memotong gaji menjadi setengah, Tottenham akan berada di bawah tekanan yang lebih kecil untuk menjual, memungkinkan mereka untuk kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Hal ini pada dasarnya melindungi penilaian klub terhadap staf pemainnya, memastikan mereka tidak kehilangan ratusan juta poundsterling nilai aset secara tiba-tiba karena kebutuhan mendesak untuk membersihkan tagihan gaji.
Dampak terhadap skuad tim utama
Bagi para pemain sendiri, klausul ini berfungsi sebagai motivasi besar untuk memastikan kelangsungan di kasta tertinggi. Jika seorang pemain saat ini mendapatkan gaji £200.000 per minggu, gajinya akan turun drastis menjadi £100.000 per minggu begitu degradasi klub dikonfirmasi. Meskipun masih merupakan jumlah yang signifikan, gaya hidup dan kewajiban pajak para pemain sepak bola modern membuat penurunan tersebut menjadi masalah serius. Hal ini juga mempengaruhi budaya "buy-out", karena banyak pemain mungkin meminta klausul pelepasan yang lebih rendah dalam kontrak mereka untuk memastikan mereka dapat meninggalkan klub daripada bermain di Championship dengan syarat yang lebih rendah.
Keberadaan klausul-klausul ini sering menjadi poin perdebatan selama negosiasi kontrak, terutama bagi talenta kelas dunia yang percaya bahwa degradasi adalah hasil yang hampir mustahil. Namun, sikap Tottenham tetap tegas: kesehatan institusi harus diutamakan. Dengan memiliki perjanjian ini, klub menghindari negosiasi individu yang rumit yang sering menimpa tim yang terdegradasi, di mana pemain dan agen berjuang untuk mempertahankan gaji Liga Premier mereka di divisi yang lebih rendah, seringkali menyebabkan sengketa hukum atau ketidakstabilan di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Melihat ke depan pada situasi degradasi
Meskipun peluang Tottenham terdegradasi secara statistik masih rendah, ketidakpastian Liga Premier berarti tidak ada klub yang boleh lengah. Klausul pemotongan gaji 50 persen merupakan langkah darurat yang diharapkan tidak pernah digunakan, namun keberadaannya memberikan jaring pengaman yang jarang dimiliki klub lain. Seiring dengan semakin melebarnya kesenjangan finansial antar divisi, perhatian detail yang cermat terhadap kontrak mungkin segera menjadi standar wajib bagi klub mana pun yang berambisi meraih kesuksesan berkelanjutan di kasta tertinggi.
Iklan