Terungkap: Chelsea gagal dalam upaya mengejutkan untuk merekrut bintang Tottenham pada jendela transfer Januari

Bergvall baru bergabung dengan Tottenham pada tahun 2024, tetapi ia menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang tahun lalu yang berlaku hingga 2031. Ia berbicara tentang betapa ia menikmati waktunya di klub tersebut.

"Saya sangat bersemangat dan sangat bersyukur kepada semua orang yang telah membantu saya, dan saya bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ini," katanya. "Ini adalah klub dengan ambisi besar, saya sangat menikmati berada di sini dan bermain untuk klub sepak bola yang luar biasa ini. Saya telah belajar banyak. Datang ke negara baru, budaya baru, tentu saja Deki (Dejan Kulusevski) banyak membantu saya di awal, tetapi tetap saja, hidup sendiri, memasak, dan segala hal... ini bukan hanya tentang menjadi pemain sepak bola yang berlatih setiap hari, tetapi juga segala hal di sekitarnya. Anda harus merawat mobil, rumah atau apartemen... semuanya benar-benar, jadi saya pikir saya telah berkembang banyak sebagai pribadi maupun sebagai pemain.

"Saya pikir saya bekerja sangat keras untuk ini, dan dengan bantuan rekan setim dan staf, saya telah berkembang banyak musim ini. Jika dibandingkan dengan awal musim, saya datang dari liga Swedia, saya banyak hal yang harus dipelajari dan perlu menyesuaikan diri sedikit, tapi saya pikir sekitar Natal dan sebelum itu, saya mulai mendapatkan lebih banyak waktu (di lapangan) dan mulai berkembang serta belajar lebih banyak dengan bantuan rekan-rekan tim dan staf."