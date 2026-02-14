Getty
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Chelsea gagal dalam upaya mengejutkan untuk merekrut bintang Tottenham pada jendela transfer Januari
Chelsea tertarik pada Bergvall
Chelsea melakukan pendekatan untuk Bergvall pada musim dingin ini, namun diberitahu bahwa Tottenham tidak berminat untuk melepas gelandang tersebut, menurut The Athletic. The Blues bukanlah satu-satunya klub Premier League yang melakukan pendekatan terhadap pemain muda Swedia tersebut, dengan Aston Villa juga melakukan kontak dengan Spurs. Bergvall dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tottenham musim lalu, namun ia kesulitan untuk memberikan dampak yang sama di musim ini di bawah asuhan Frank. Bergvall hanya tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan Premier League pada musim 2025-26, namun situasinya mungkin akan berubah setelah penunjukan Tudor.
- Getty Images Sport
Bergvall terikat kontrak jangka panjang di Spurs
Bergvall baru bergabung dengan Tottenham pada tahun 2024, tetapi ia menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang tahun lalu yang berlaku hingga 2031. Ia berbicara tentang betapa ia menikmati waktunya di klub tersebut.
"Saya sangat bersemangat dan sangat bersyukur kepada semua orang yang telah membantu saya, dan saya bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ini," katanya. "Ini adalah klub dengan ambisi besar, saya sangat menikmati berada di sini dan bermain untuk klub sepak bola yang luar biasa ini. Saya telah belajar banyak. Datang ke negara baru, budaya baru, tentu saja Deki (Dejan Kulusevski) banyak membantu saya di awal, tetapi tetap saja, hidup sendiri, memasak, dan segala hal... ini bukan hanya tentang menjadi pemain sepak bola yang berlatih setiap hari, tetapi juga segala hal di sekitarnya. Anda harus merawat mobil, rumah atau apartemen... semuanya benar-benar, jadi saya pikir saya telah berkembang banyak sebagai pribadi maupun sebagai pemain.
"Saya pikir saya bekerja sangat keras untuk ini, dan dengan bantuan rekan setim dan staf, saya telah berkembang banyak musim ini. Jika dibandingkan dengan awal musim, saya datang dari liga Swedia, saya banyak hal yang harus dipelajari dan perlu menyesuaikan diri sedikit, tapi saya pikir sekitar Natal dan sebelum itu, saya mulai mendapatkan lebih banyak waktu (di lapangan) dan mulai berkembang serta belajar lebih banyak dengan bantuan rekan-rekan tim dan staf."
Apakah Tudor akan membalikkan keadaan Tottenham?
Setelah musim Premier League yang mengecewakan di bawah asuhan Frank, Tottenham kini beralih ke Tudor untuk mencoba membalikkan nasib musim mereka. Mantan pelatih Juventus itu mengaku sadar akan tantangan yang menantinya di London Utara. Ia mengatakan kepada media klub: "Merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan klub ini pada momen yang penting. Saya memahami tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya dan fokus saya jelas. Untuk membawa konsistensi yang lebih besar dalam penampilan kami dan bersaing dengan keyakinan dalam setiap pertandingan. Ada kualitas yang kuat dalam skuad pemain ini, dan tugas saya adalah mengorganisirnya, memberi energi, dan meningkatkan hasil kami dengan cepat."
- (C)Getty Images
Arsenal selanjutnya...
Pertandingan pertama Tudor sebagai pelatih akan menjadi laga derby London Utara melawan Arsenal. Ini akan menjadi ujian berat bagi pelatih baru saat ia menjamu pemimpin klasemen Premier League, Arsenal, di Tottenham Hotspur Stadium. The Gunners diunggulkan untuk menang, namun Spurs tahu bahwa jika mereka bisa meraih kemenangan derby atas tetangga mereka, hal itu bisa sangat merugikan peluang Arsenal untuk finis di puncak klasemen. Arsenal saat ini unggul empat poin dari Manchester City, namun mereka ditahan imbang 1-1 oleh Brentford dalam pertandingan terakhir mereka.
Iklan