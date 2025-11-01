Getty Images Sport
TERUNGKAP! Bryan Mbeumo Tolak Empat Klub Elite Ini Demi Gabung Manchester United Seharga £70 Juta
Mbeumo banyak diminati setelah musim 2024/25
Dalam laporan terbaru dari CentreDevils, Mbeumo dikabarkan memiliki banyak peminat setelah Liga Primer musim 2024/25. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 20 gol dan tujuh assist untuk membantu Brentford finis di peringkat kesepuluh di bawah asuhan Thomas Frank musim lalu. Pelatih asal Denmark tersebut ditunjuk sebagai manajer baru Tottenham pada bulan Juni, menggantikan Ange Postecoglou setelah klub tersebut finis di peringkat ke-17 di musim yang sama.
- Getty Images Sport
Mbeumo hanya tertarik pada Man United setelah beberapa pertemuan dengan Amorim
Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Tottenham adalah salah satu dari empat klub yang tertarik merekrut Mbeumo, dengan bos Spurs Frank berharap dapat bereuni dengan mantan anak asuhnya di London utara. Disebutkan juga bahwa The Lilywhites bahkan bersedia menawarkan uang lebih besar daripada United untuk Mbeumo, yang juga diyakini telah menarik minat dari Arsenal, Liverpool dan Newcastle.
Namun, laporan itu menyimpulkan dengan mengklaim bahwa Mbeumo memberi tahu United bahwa ia ingin bergabung dengan mereka pada 1 Juni, setelah "tertarik" pada visi Amorim untuk klub melalui beberapa pertemuan via daring. Mbeumo harus menunggu dengan susah payah hingga kepindahannya resmi selesai pada 21 Juli, menandatangani kontrak lima tahun dengan klub.
Saat bergabung dengan United, Mbeumo berkata: "Begitu saya tahu ada kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United, saya harus mengambil kesempatan itu untuk bergabung dengan klub impian saya; tim yang seragamnya saya kenakan saat tumbuh dewasa."
"Mentalitas saya adalah untuk selalu menjadi lebih baik dari kemarin. Saya tahu bahwa saya memiliki semangat dan karakter untuk mencapai level yang lebih tinggi di sini, belajar dari Ruben Amorim dan bermain bersama para pemain kelas dunia."
"Semua orang memberi tahu saya tentang lingkungan yang sedang diciptakan di sini dan betapa menariknya rencana untuk masa depan. Ini adalah klub yang besar, dengan stadion yang luar biasa dan penggemar yang luar biasa, kami semua benar-benar bertekad untuk bersaing memperebutkan trofi terbesar."
Sang penyerang mengawali karier di Old Trafford dengan gemilang
Mbeumo kemudian mengawali kariernya di United dengan sangat baik, mencetak empat gol dan satu assist dalam sembilan pertandingan liga. Performanya di sepertiga akhir lapangan bertepatan dengan peningkatan performa United baru-baru ini, dengan tim asuhan Amorim telah memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka secara beruntun.
Setelah kemenangan 2-0 atas Sunderland, Mbeumo mencetak gol pembuka saat United mengalahkan Liverpool 2-1 pada 19 Oktober, yang merupakan kemenangan pertama klub di Anfield sejak 2016. Mbeumo melanjutkan penampilan heroiknya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Brighton pekan lalu, dengan Setan Merah saat ini berada di peringkat keenam klasemen liga.
- Getty Images Sport
Amorim memuji Mbeumo setelah aksi heroik melawan Brighton
Setelah Mbeumo menginspirasi United meraih kemenangan melawan Brighton, Amorim berkata setelah pertandingan: "Dia [Mbeumo] mesin yang bekerja. Dia sangat bagus dalam transisi. Dia semakin baik ketika kami mengatur sepertiga akhir. Koneksinya dengan Amad, sangat sulit untuk mengalahkan kedua pemain ini karena mereka berganti posisi, mereka sangat cepat, mereka hebat dalam satu lawan satu."
"Peran saya, sebagai manajer, adalah menjelaskan apa yang saya inginkan darinya. Tapi itu lebih kepada klub. Dan kalian. Kami bisa berjuang keras, tapi ini Manchester United. Ketika Manchester United ada di sana, dan ketika kami merasa pemain ini ingin datang ke sini, apa pun yang terjadi, apa pun posisinya, apa pun Liga Champions atau bukan, kami akan memberikan segalanya untuk mendatangkan pemain-pemain seperti mereka, dan itulah yang terjadi."
United dan Mbeumo mengincar kemenangan keempat berturut-turut
United akan mengincar kemenangan keempat secara beruntun di Liga Primer saat bertandang ke Nottingham Forest, Sabtu (1/11) malam WIB. Forest menderita kekalahan 2-0 dari Bournemouth dalam pertandingan pertama manajer baru Sean Dyche di liga.
Setan Merah kemudian akan bertandang ke Tottenham pada 8 November, lalu menjamu Everton pada 25 November setelah jeda internasional.
Iklan