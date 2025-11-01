TERUNGKAP! Bryan Mbeumo Tolak Empat Klub Elite Ini Demi Gabung Manchester United Seharga £70 Juta

Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Tottenham adalah salah satu dari empat klub yang tertarik merekrut Mbeumo, dengan bos Spurs Frank berharap dapat bereuni dengan mantan anak asuhnya di London utara. Disebutkan juga bahwa The Lilywhites bahkan bersedia menawarkan uang lebih besar daripada United untuk Mbeumo, yang juga diyakini telah menarik minat dari Arsenal, Liverpool dan Newcastle.

Namun, laporan itu menyimpulkan dengan mengklaim bahwa Mbeumo memberi tahu United bahwa ia ingin bergabung dengan mereka pada 1 Juni, setelah "tertarik" pada visi Amorim untuk klub melalui beberapa pertemuan via daring. Mbeumo harus menunggu dengan susah payah hingga kepindahannya resmi selesai pada 21 Juli, menandatangani kontrak lima tahun dengan klub.

Saat bergabung dengan United, Mbeumo berkata: "Begitu saya tahu ada kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United, saya harus mengambil kesempatan itu untuk bergabung dengan klub impian saya; tim yang seragamnya saya kenakan saat tumbuh dewasa."

"Mentalitas saya adalah untuk selalu menjadi lebih baik dari kemarin. Saya tahu bahwa saya memiliki semangat dan karakter untuk mencapai level yang lebih tinggi di sini, belajar dari Ruben Amorim dan bermain bersama para pemain kelas dunia."

"Semua orang memberi tahu saya tentang lingkungan yang sedang diciptakan di sini dan betapa menariknya rencana untuk masa depan. Ini adalah klub yang besar, dengan stadion yang luar biasa dan penggemar yang luar biasa, kami semua benar-benar bertekad untuk bersaing memperebutkan trofi terbesar."