TERUNGKAP! Bruno Fernandes 'Dipaksa' Manchester United Pindah Ke Saudi Pro League
Kapan kontrak Fernandes di Man United berakhir?
Pemain internasional Portugal tersebut terikat kontrak dengan United hingga musim panas 2027, dengan kesepakatan termasuk opsi perpanjangan 12 bulan. Pemain berusia 31 tahun tersebut telah menjadi sosok penting bagi Setan Merah selama kariernya di Inggris.
Ia bergabung dari Sporting pada Januari 2020 dan telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan, melewati 100 gol selama tahun 2025-2026. Fernandes mengenakan ban kapten dan berusaha menginspirasi rekan-rekannya. Namun, kepindahannya ke klub lain telah diisukan selama beberapa bulan terakhir musim lalu.
Pengakuan Fernandes
Kesempatan untuk pindah ke Timur Tengah muncul di bursa transfer terakhir, dengan Fernandes mengatakan kepada Canal 11 tentang bagaimana ia merasa United mendorongnya untuk pergi sementara nilai pasarnya tetap tinggi: “Masalah loyalitas tidak dipandang seperti dulu. Saya bisa saja pergi di bursa transfer terakhir, saya akan mendapatkan lebih banyak uang, saya akan pergi musim lalu – saya tidak akan mengatakan ke mana – tetapi saya akan memenangkan banyak trofi musim itu. Saya memutuskan untuk tetap tinggal, juga karena alasan keluarga, tetapi karena saya benar-benar mencintai klub ini."
“Percakapan dengan manajer [Ruben Amorim] juga membuat saya tetap tinggal. Tetapi, dari sisi klub, saya merasa sedikit seperti, ‘jika Anda pergi, itu tidak terlalu buruk bagi kami.’ Itu sedikit menyakitkan saya. Lebih dari sekadar menyakitkan, itu membuat saya sedih karena saya adalah pemain yang sepertinya tidak mungkin dikritik. Saya selalu siap, saya selalu bermain, baik atau buruk. Saya memberikan yang terbaik. Lalu, Anda melihat hal-hal di sekitar Anda, pemain yang tidak terlalu menghargai klub dan tidak terlalu membela klub… itu membuat Anda sedih.”
Mengapa Man United ingin melepas Fernandes?
Fernandes menambahkan tentang pesan yang ia terima dari Saudi Pro League, dengan minat yang sudah lama ada pada jasanya di divisi tersebut: “Orang yang berbicara kepada saya adalah presiden Al Hilal, yang menelepon saya langsung. Ruben Neves mengirimkan pesan kepada saya yang mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan saya. Mereka ingin saya bermain di Piala Dunia Antarklub bersama Al Hilal. Itu sudah menjadi ketertarikan yang berasal dari era Jorge Jesus, dia sudah menghubungi saya pada tahun 2023.”
Kontrak yang menguntungkan akan ditawarkan di Arab Saudi, tetapi Fernandes tidak pernah termotivasi oleh uang. Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang musim panas yang penuh tantangan yang menyebabkan pertanyaan serius tentang masa depannya bersama United: “Saya tidak bisa mengeluh, saya dibayar dengan sangat baik, tetapi jelas perbedaannya sangat besar. Itu tidak pernah menjadi pedoman saya. Jika suatu hari saya harus bermain di Arab Saudi, saya akan bermain di Arab Saudi. Gaya hidup saya akan berubah, kehidupan anak-anak saya akan cerah, setelah enam tahun di Manchester dengan cuaca dingin dan hujan, saya akan bermain di liga yang berkembang, dengan pemain-pemain terkenal."
“Saya bisa saja pergi seperti yang dilakukan banyak orang dan berkata: ‘Saya ingin pergi, saya tidak ingin berlatih, saya hanya ingin pergi dengan harga 20 atau 30 juta, sehingga mereka membayar saya lebih banyak di sana.’ Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah merasa berada dalam posisi untuk melakukannya, karena saya merasa bahwa empati dan kasih sayang yang saya miliki untuk klub tetap sama. Tetapi sampai pada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting daripada apa pun. Klub ingin saya pergi, saya ingat itu. Saya memberi tahu para direktur tentang itu, tetapi saya pikir mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan itu, karena manajer menginginkan saya. Jika saya mengatakan saya ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi.”
Apakah kesepakatan masih bisa terjadi?
Fernandes juga telah menghubungi kompatriotnya Cristiano Ronaldo, Neves dan Joao Felix - yang semuanya bermain di Arab. Ia berkata: “Saya percaya mereka pergi ke sana untuk mengamankan kontrak besar dan masih memiliki kemungkinan untuk kembali ke Eropa untuk bermain di klub-klub besar, mengingat kualitas mereka dan karena mereka masih bermain untuk tim nasional.”
Fernandes sebelumnya telah menyatakan bahwa ia akan membahas kembali masalah masa depannya setelah bermain bersama Portugal di Piala Dunia 2026. Bisa jadi ia akan mengambil tantangan baru setelah enam setengah tahun di Manchester.
