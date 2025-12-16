TERUNGKAP! Bruno Fernandes 'Dipaksa' Manchester United Pindah Ke Saudi Pro League

Fernandes menambahkan tentang pesan yang ia terima dari Saudi Pro League, dengan minat yang sudah lama ada pada jasanya di divisi tersebut: “Orang yang berbicara kepada saya adalah presiden Al Hilal, yang menelepon saya langsung. Ruben Neves mengirimkan pesan kepada saya yang mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan saya. Mereka ingin saya bermain di Piala Dunia Antarklub bersama Al Hilal. Itu sudah menjadi ketertarikan yang berasal dari era Jorge Jesus, dia sudah menghubungi saya pada tahun 2023.”

Kontrak yang menguntungkan akan ditawarkan di Arab Saudi, tetapi Fernandes tidak pernah termotivasi oleh uang. Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang musim panas yang penuh tantangan yang menyebabkan pertanyaan serius tentang masa depannya bersama United: “Saya tidak bisa mengeluh, saya dibayar dengan sangat baik, tetapi jelas perbedaannya sangat besar. Itu tidak pernah menjadi pedoman saya. Jika suatu hari saya harus bermain di Arab Saudi, saya akan bermain di Arab Saudi. Gaya hidup saya akan berubah, kehidupan anak-anak saya akan cerah, setelah enam tahun di Manchester dengan cuaca dingin dan hujan, saya akan bermain di liga yang berkembang, dengan pemain-pemain terkenal."

“Saya bisa saja pergi seperti yang dilakukan banyak orang dan berkata: ‘Saya ingin pergi, saya tidak ingin berlatih, saya hanya ingin pergi dengan harga 20 atau 30 juta, sehingga mereka membayar saya lebih banyak di sana.’ Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah merasa berada dalam posisi untuk melakukannya, karena saya merasa bahwa empati dan kasih sayang yang saya miliki untuk klub tetap sama. Tetapi sampai pada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting daripada apa pun. Klub ingin saya pergi, saya ingat itu. Saya memberi tahu para direktur tentang itu, tetapi saya pikir mereka tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan itu, karena manajer menginginkan saya. Jika saya mengatakan saya ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi.”