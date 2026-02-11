AFP
TERUNGKAP! Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Ternyata Belum 'Move On' Dari Xabi Alonso
Madrid masih belum konsisten di bawah asuhan Arbeloa
Sejak Alvaro Arbeloa mengambil alih kursi kepelatihan dari Castilla ke tim utama, Real Madrid menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di kompetisi domestik. Mantan bek Spanyol tersebut berhasil menyapu bersih kemenangan dalam empat pertandingan La Liga pertamanya, sebuah catatan impresif yang memangkas selisih poin dengan Barcelona menjadi hanya satu poin saja.
Namun, di balik rentetan kemenangan tersebut, performa Los Blancos di lapangan dinilai masih belum konsisten. Harapan tinggi publik Santiago Bernabeu sempat terguncang oleh kekalahan mengejutkan dari Albacete di Copa del Rey dan kekalahan pahit dari Benfica di ajang Liga Champions. Hasil negatif ini memicu keraguan awal mengenai kapasitas Arbeloa untuk membawa stabilitas di kompetisi bergengsi.
Masalah di ruang ganti
Masalah internal yang berujung pada kepergian Xabi Alonso tampaknya belum sepenuhnya tuntas. Meskipun hubungan Alonso dengan beberapa bintang senior dilaporkan sempat merenggang, ia meninggalkan warisan taktis yang sangat dihormati oleh pemain kunci tertentu. Kehadiran Arbeloa diharapkan menjadi penawar ketegangan, namun ia kini menghadapi tantangan besar dalam menyatukan visi skuad.
Laporan dari Cadena Cope mengungkapkan adanya perbedaan preferensi di antara para pemain bintang, terutama mengenai pendekatan teknis di lapangan. Arbeloa mencoba melakukan pendekatan yang lebih personal dan protektif terhadap para pemainnya, berbeda dengan gaya Alonso yang lebih kaku namun memiliki kedalaman taktis yang diakui oleh para penggawa lini depan.
Transisi ini menempatkan Madrid dalam posisi yang unik: suasana di pusat latihan Valdebebas dilaporkan jauh lebih harmonis dan santai dibandingkan sebelumnya, tetapi harmoni tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam koordinasi taktis yang solid di dalam pertandingan.
Perbedaan gaya kepemimpinan
Kylian Mbappe tidak ragu menunjukkan kesetiaannya kepada mantan pelatihnya, bahkan setelah perubahan kepemimpinan terjadi. Berbicara kepada pers seminggu setelah pemecatan Xabi Alonso, penyerang asal Prancis tersebut memberikan pembelaan yang kuat terhadap kinerja pelatih asal Basque itu dengan menegaskan bahwa Alonso sama sekali "tidak gagal" selama masa baktinya di Madrid.
Mbappe melangkah lebih jauh dengan memprediksi masa depan yang cerah bagi sang manajer, dengan menyatakan keyakinannya bahwa Alonso akan menjadi "manajer yang fantastis" di masa depan.
Di sisi lain, Arbeloa mencoba memenangkan hati skuad dengan cara yang berbeda, yakni dengan menjadi perisai bagi para pemainnya dari kritik eksternal. Ia secara terbuka memberikan pembelaan yang gigih bagi bintang-bintang seperti Vinicius Junior, sebuah langkah yang disebut-sebut telah berhasil meredakan ketegangan di ruang ganti dan meningkatkan moral tim secara keseluruhan.
Meskipun demikian, beberapa instruksi taktis Arbeloa dikabarkan belum sepenuhnya "menggigit" atau menginspirasi skuad secara mendalam. Menurut laporan yang sama, terdapat kesan bahwa sebagian pemain masih meragukan apakah Arbeloa adalah solusi jangka panjang bagi Real Madrid, mengingat perubahan skema permainan yang masih terasa asing dan membutuhkan waktu penyesuaian yang cukup lama.
Apa selanjutnya?
Fokus utama Los Blancossaat ini adalah menjaga momentum di La Liga demi menyalip Barcelona, sembari mencoba memperbaiki efisiensi permainan yang masih terlihat belum matang di lapangan hijau.
Terdekat, Mbappe dkk akan menghadapi menjamu Real Sociedad di La Liga, Minggu (15/2) dini hari WIB, sebelum bertandang ke Benfica pada leg pertama play-off fase gugur Liga Champions tiga hari kemudian.
