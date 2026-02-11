TERUNGKAP! Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Ternyata Belum 'Move On' Dari Xabi Alonso

Kylian Mbappe tidak ragu menunjukkan kesetiaannya kepada mantan pelatihnya, bahkan setelah perubahan kepemimpinan terjadi. Berbicara kepada pers seminggu setelah pemecatan Xabi Alonso, penyerang asal Prancis tersebut memberikan pembelaan yang kuat terhadap kinerja pelatih asal Basque itu dengan menegaskan bahwa Alonso sama sekali "tidak gagal" selama masa baktinya di Madrid.

Mbappe melangkah lebih jauh dengan memprediksi masa depan yang cerah bagi sang manajer, dengan menyatakan keyakinannya bahwa Alonso akan menjadi "manajer yang fantastis" di masa depan.

Di sisi lain, Arbeloa mencoba memenangkan hati skuad dengan cara yang berbeda, yakni dengan menjadi perisai bagi para pemainnya dari kritik eksternal. Ia secara terbuka memberikan pembelaan yang gigih bagi bintang-bintang seperti Vinicius Junior, sebuah langkah yang disebut-sebut telah berhasil meredakan ketegangan di ruang ganti dan meningkatkan moral tim secara keseluruhan.

Meskipun demikian, beberapa instruksi taktis Arbeloa dikabarkan belum sepenuhnya "menggigit" atau menginspirasi skuad secara mendalam. Menurut laporan yang sama, terdapat kesan bahwa sebagian pemain masih meragukan apakah Arbeloa adalah solusi jangka panjang bagi Real Madrid, mengingat perubahan skema permainan yang masih terasa asing dan membutuhkan waktu penyesuaian yang cukup lama.