TERUNGKAP! Bintang Napoli Scott McTominay Ungkap Faktor Yang Bikin Pemain Jadi 'Gacor' Setelah Tinggalkan Manchester United

Dia bukan satu-satunya pemain yang memiliki ikatan dengan United yang bersinar belakangan ini, dengan Rasmus Hojlund mencetak tujuh gol bersama McTominay di Napoli musim ini. Marcus Rashford menikmati kehidupan baru di Barcelona, sementara Antony - yang gagal di Old Trafford dengan label £85 juta - telah menjadi pahlawan di Real Betis.

Saat ditanya oleh CBS Sports mengapa begitu banyak pemain yang kariernya stagnan di Manchester United kemudian bersinar di tempat lain, McTominay mengatakan: "Terlalu mudah untuk mengatakan, 'Oh, mereka meninggalkan Man United dan sekarang mereka sukses.' Di tahun terakhir saya, saya tampil bagus - saya mencetak sepuluh gol dan kami memenangkan trofi."

"Soal Marcus, jelas ada masalah berbeda yang mungkin terjadi yang tidak akan kita bahas. Namun, Marcus adalah pemain top dan dia selalu menjadi pemain top, dia adalah salah satu legenda klub, dia telah mencetak begitu banyak gol untuk Man United, melakukan begitu banyak hal hebat."

"Karena sorotan langsung tertuju padanya, menurut saya itu membuatnya tampak jauh lebih buruk. Jelas, ketika pemain pergi dan mereka bermain lebih banyak pertandingan, kepercayaan diri mereka akan meningkat dan merasa lebih baik daripada bermain lebih sedikit di Man United misalnya. Tetapi ketika Anda berada di Man United, Anda harus mendapatkan menit-menit itu seperti Bruno Fernandes, yang telah melakukan hal yang luar biasa."