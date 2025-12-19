Getty
TERUNGKAP! Bintang Napoli Scott McTominay Ungkap Faktor Yang Bikin Pemain Jadi 'Gacor' Setelah Tinggalkan Manchester United
McTominay menjadi idola baru di Naples
Pemain berusia 29 tahun tersebut adalah jebolan sistem akademi Setan Merah yang terkenal. Setelah diberi kesempatan besar oleh Jose Mourinho, McTominay kemudian mencatatkan 255 penampilan untuk United. Ia mencetak 29 gol dan membantu mereka meraih kemenangan di Piala FA dan Piala Liga.
Setelah berjuang untuk mendapatkan posisi tetap, dan sering diminta untuk mengisi peran gelandang bertahan, McTominay menerima kesempatan untuk pindah ke Italia pada musim panas 2024 - dengan transfer senilai £26 juta.
Musim debutnya di Napoli menghasilkan gelar Scudetto, catatan terbaik dalam kariernya dengan 13 gol, dan penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini yang bersejarah. McTominay juga membantu Skotlandia lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998.
Mengapa McTominay & Rashford berkembang setelah pergi dari Man Utd?
Dia bukan satu-satunya pemain yang memiliki ikatan dengan United yang bersinar belakangan ini, dengan Rasmus Hojlund mencetak tujuh gol bersama McTominay di Napoli musim ini. Marcus Rashford menikmati kehidupan baru di Barcelona,
sementara Antony - yang gagal di Old Trafford dengan label £85 juta - telah menjadi pahlawan di Real Betis.
Saat ditanya oleh CBS Sports mengapa begitu banyak pemain yang kariernya stagnan di Manchester United kemudian bersinar di tempat lain, McTominay mengatakan: "Terlalu mudah untuk mengatakan, 'Oh, mereka meninggalkan Man United dan sekarang mereka sukses.' Di tahun terakhir saya, saya tampil bagus - saya mencetak sepuluh gol dan kami memenangkan trofi."
"Soal Marcus, jelas ada masalah berbeda yang mungkin terjadi yang tidak akan kita bahas. Namun, Marcus adalah pemain top dan dia selalu menjadi pemain top, dia adalah salah satu legenda klub, dia telah mencetak begitu banyak gol untuk Man United, melakukan begitu banyak hal hebat."
"Karena sorotan langsung tertuju padanya, menurut saya itu membuatnya tampak jauh lebih buruk. Jelas, ketika pemain pergi dan mereka bermain lebih banyak pertandingan, kepercayaan diri mereka akan meningkat dan merasa lebih baik daripada bermain lebih sedikit di Man United misalnya. Tetapi ketika Anda berada di Man United, Anda harus mendapatkan menit-menit itu seperti Bruno Fernandes, yang telah melakukan hal yang luar biasa."
Sorotan yang terlalu besar
Ketika ditanya apakah beberapa pemain senang telah terlepas dari sorotan yang mereka alami di United, McTominay menambahkan: "Mungkin, ya, tetapi ada juga beberapa pemain yang pergi yang tidak banyak dibicarakan orang. Tetapi ada juga pemain yang dibicarakan semua orang."
"Itu tergantung pada siapa dia dan bagi saya, saya pikir itu terlalu mudah untuk menyalahkan Manchester United sebagai klub. Karena setiap kali saya berada di sana, mereka melakukan segalanya untuk saya. Mereka membantu nutrisi saya, latihan, taktik - semuanya disediakan agar Anda sukses. Bukan berarti mereka tidak memberi Anda hal-hal tertentu yang diberikan klub lain."
"Mitos bahwa mereka pergi dan menjadi pemain yang lebih baik bermuara pada kepercayaan diri. Jika Anda pergi dan bermain di setiap pertandingan dan mencetak gol, lalu Anda mencetak gol lagi, dan kemudian orang-orang mulai berbicara, Anda merasa senang dengan diri sendiri dan Anda ingin terus seperti itu."
Akankah McTominay kembali ke Man United?
Banyak pertanyaan yang kurang nyaman muncul tentang mengapa United kesulitan mengeluarkan potensi terbaik dari para pemain yang jelas-jelas berbakat. Mereka telah menghadapi kritik karena membiarkan pemain seperti McTominay pergi, sementara Setan Merah masih berjuang untuk mencapai konsistensi di bawah arahan Ruben Amorim.
Ada spekulasi bahwa upaya dapat dilakukan untuk membawa McTominay kembali ke Manchester, tetapi ia terikat kontrak jangka panjang hingga 2028 dan dibutuhkan tawaran besar untuk membujuk Napoli agar menjualnya. Ia juga bahagia di Stadio Diego Armando Maradona bersama kekasihnya, 'Ratu Italia' Cam Reading.
