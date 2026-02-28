Terungkap: Berapa biaya yang harus dikeluarkan Manchester United, Liverpool, dan Manchester City untuk merekrut target transfer seperti Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Tino Livramento dari Newcastle

Sejumlah klub besar Liga Premier dikabarkan sedang mengincar St. James' Park dalam upaya untuk merekrut pemain-pemain Newcastle United pada bursa transfer musim panas ini. Pindahannya Alexander Isak ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer September lalu, yang memecahkan rekor transfer Inggris, telah mengguncang klub tersebut, dengan rival-rivalnya yakin dapat menarik pemain bintang Newcastle untuk pindah dari Tyne.

Anthony Gordon dikabarkan akan hengkang dari klub, dengan kemungkinan kembali ke Merseyside. Liverpool terus memantau pemain internasional Inggris ini dalam upaya memperbaiki masalah di sayap kiri mereka, yang disebabkan oleh kepergian Luis Diaz ke Bayern Munich.

Arsenal dan Manchester United juga dikabarkan tertarik pada Gordon, sementara The Gunners mempertimbangkan transfer untuk gelandang tengah Sandro Tonali pada hari terakhir bursa transfer awal bulan ini setelah cedera Mikel Merino. Pemain Italia itu tetap di klub tetapi diharapkan akan hengkang ke klub lain pada akhir musim.

Gordon dan Tonali bukan satu-satunya bintang Newcastle yang diminati oleh klub-klub besar Premier League musim panas ini, dengan Tino Livramento masuk radar Manchester City saat Cityzens berusaha memperkuat posisi bek kanan. Bruno Guimaraes juga menjadi incaran City, namun membujuk kapten Newcastle itu untuk meninggalkan klub akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock, dan Lewis Miley juga dikabarkan akan hengkang pada musim panas ini.