Terungkap: Berapa biaya yang harus dikeluarkan Manchester United, Liverpool, dan Manchester City untuk merekrut target transfer seperti Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Tino Livramento dari Newcastle
Bintang-bintang Newcastle sedang diminati.
Sejumlah klub besar Liga Premier dikabarkan sedang mengincar St. James' Park dalam upaya untuk merekrut pemain-pemain Newcastle United pada bursa transfer musim panas ini. Pindahannya Alexander Isak ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer September lalu, yang memecahkan rekor transfer Inggris, telah mengguncang klub tersebut, dengan rival-rivalnya yakin dapat menarik pemain bintang Newcastle untuk pindah dari Tyne.
Anthony Gordon dikabarkan akan hengkang dari klub, dengan kemungkinan kembali ke Merseyside. Liverpool terus memantau pemain internasional Inggris ini dalam upaya memperbaiki masalah di sayap kiri mereka, yang disebabkan oleh kepergian Luis Diaz ke Bayern Munich.
Arsenal dan Manchester United juga dikabarkan tertarik pada Gordon, sementara The Gunners mempertimbangkan transfer untuk gelandang tengah Sandro Tonali pada hari terakhir bursa transfer awal bulan ini setelah cedera Mikel Merino. Pemain Italia itu tetap di klub tetapi diharapkan akan hengkang ke klub lain pada akhir musim.
Gordon dan Tonali bukan satu-satunya bintang Newcastle yang diminati oleh klub-klub besar Premier League musim panas ini, dengan Tino Livramento masuk radar Manchester City saat Cityzens berusaha memperkuat posisi bek kanan. Bruno Guimaraes juga menjadi incaran City, namun membujuk kapten Newcastle itu untuk meninggalkan klub akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock, dan Lewis Miley juga dikabarkan akan hengkang pada musim panas ini.
Harga yang diminta oleh Gordon, Guimaraes, dan Tonali terungkap.
Dan The Telegraph telah mengungkap harga yang kemungkinan akan diminta untuk setiap pemain jika Newcastle mempertimbangkan untuk menjual bintang-bintang mereka yang diminati. Gordon adalah salah satu dari dua pemain yang kemungkinan akan diminta Newcastle dengan harga £100 juta ($135 juta). Gordon mengalami kesulitan dalam performa musim ini dengan hanya mencetak tiga gol liga, namun masih memiliki penggemar.
Selain itu, mantan pemain Everton ini menandatangani kontrak jangka panjang pada Oktober 2024, sehingga Newcastle tidak tertekan untuk menjual pemain berusia 25 tahun ini. Gelandang Guimaraes juga akan dihargai £100 juta, meskipun seperti Gordon, klub tidak terpaksa untuk menjual pemain Brasil ini, yang terikat kontrak di St. James' Park hingga 2029.
Guimaraes tidak mungkin mendesak untuk hengkang, namun hal yang sama tidak berlaku untuk Tonali, yang diperkirakan akan mendatangkan antara £90 juta ($121 juta) dan £100 juta. Agen Tonali memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkang di musim panas dengan mengatakan bahwa pemain Italia tersebut akan mengevaluasi semua opsi di akhir musim pada awal bulan ini.
Thiaw adalah salah satu dari dua pemain baru yang masa depannya menjadi bahan spekulasi. Pemain Jerman ini pindah ke Newcastle dari AC Milan tahun lalu dan menjadi penemuan bagi tim Eddie Howe, dengan United dilaporkan tertarik pada bek tengah tersebut, yang akan berharga £80 juta ($108 juta).
Rekan senegaranya, Woltemade, dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Jerman setelah hanya satu musim di Inggris. Bayern Munich tertarik pada pemain berusia 24 tahun itu sebelum ia bergabung dengan Newcastle dan diyakini masih tertarik pada penyerang tinggi itu, tetapi harus mengeluarkan £69 juta ($93 juta) untuk membawanya kembali ke Bundesliga.
Livramento & Willock akan segera meninggalkan
Dua pemain yang dikabarkan akan hengkang pada bursa transfer musim panas adalah Livramento dan Willock. Livramento menjadi incaran City karena tim asuhan Pep Guardiola sedang mempertimbangkan opsi bek kanan mereka menjelang bursa transfer musim panas, dengan Michael Kayode dari Brentford juga menjadi opsi potensial bagi raksasa Manchester tersebut.
Ketidakmauan pemain internasional Inggris itu untuk menandatangani kontrak baru dengan tim Howe menempatkan klub Tyne dalam posisi yang berbahaya. Meskipun demikian, Newcastle tetap menginginkan antara £60 juta dan £70 juta ($94 juta) untuk Livramento. Sikap Newcastle terhadap Willock lebih lunak, mengingat gelandang tersebut kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu sempat dikabarkan akan meninggalkan klub bulan lalu saat Crystal Palace mempertimbangkan untuk merekrut mantan pemain Arsenal tersebut, namun ia akhirnya tetap di klub dan mencetak gol sundulan krusial dalam hasil imbang 1-1 melawan PSG pada Januari.
Newcastle kemungkinan akan menerima tawaran sekitar £15 juta ($20 juta) untuk Willock, mengingat gelandang tersebut kini berada di urutan bawah dalam hierarki gelandang di bawah asuhan Howe. Salah satu gelandang yang tidak akan meninggalkan klub dalam waktu dekat adalah Miley, dengan pemain akademi tersebut tidak dijual. Mungkin terinspirasi oleh kesuksesan Elliot Anderson di Nottingham Forest, The Magpies ingin menghindari situasi serupa dengan Miley yang tidak akan pergi.
Magpies terpuruk di liga
Newcastle berharap pembicaraan transfer tidak mengganggu konsentrasi para pemain saat mereka berusaha kembali ke jalur kemenangan. Meskipun The Magpies telah memenangkan empat dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka setelah kemenangan 3-2 atas Qarabag pada pertengahan pekan, mereka telah kalah dalam empat dari lima pertandingan liga terakhir mereka.
Dan mereka berharap dapat kembali ke jalur kemenangan dalam kampanye domestik mereka saat menjamu Everton pada Sabtu sore, dengan The Toffees yang telah kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi.
