TERUNGKAP! Barcelona Ternyata Masih Belum Yakin Dengan Winger Manchester United Marcus Rashford

Rashford telah mencetak tujuh gol dan memberikan delapan assist untuk Barcelona sejak pindah dari Manchester United dengan status pinjaman awal musim ini. Setelah dimasukkan ke dalam 'bomb squad' oleh Ruben Amorim usai kembali dari masa pinjamannya di Aston Villa dan dilarang berlatih dengan tim utama United, Flick dan Tim Catalan kemudian memutuskan untuk merekrutnya untuk menambah kedalaman lini serang tim.

Flick mengatakan pada bulan Desember: "Yang bisa saya katakan, dia adalah pemain yang benar-benar profesional. Sikap dan mentalitasnya luar biasa. Awalnya, dia harus sedikit beradaptasi, tetapi sekarang dia berada di level terbaiknya. Saya berbicara dengan para pemain ketika mereka tidak bermain, menjelaskan alasannya, dan apa yang dia katakan kepada saya pada hari terakhir adalah, 'Bos, Anda tidak perlu memberi tahu saya ini, ini tentang tim. Kita harus memenangkan tiga poin, tidak ada yang lain yang penting'. Itu adalah sikap yang tepat. Mentalitas yang dimilikinya fantastis dan saya sangat senang dia ada di sini."

Penyerang tersebut telah bermain di semua pertandingan Barca kecuali satu, meskipun posisinya di starting XI terancam oleh kembalinya Raphinha yang telah pulih dari cedera, dengan Rashford malah terbukti sebagai pemain pengganti yang efektif. Dia juga pencetak gol terbanyak Barca di Liga Champions. Namun terlepas dari semua kemajuan yang telah dia buat kurang dari setahun setelah diusir dari Old Trafford, tidak ada jaminan bahwa Barca akan berusaha untuk mempermanenkannya.