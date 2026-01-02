Getty
TERUNGKAP! Barcelona Ternyata Masih Belum Yakin Dengan Winger Manchester United Marcus Rashford
Rashford tampil mengesankan selama masa pinjamannya di Barca
Rashford telah mencetak tujuh gol dan memberikan delapan assist untuk Barcelona sejak pindah dari Manchester United dengan status pinjaman awal musim ini. Setelah dimasukkan ke dalam 'bomb squad' oleh Ruben Amorim usai kembali dari masa pinjamannya di Aston Villa dan dilarang berlatih dengan tim utama United, Flick dan Tim Catalan kemudian memutuskan untuk merekrutnya untuk menambah kedalaman lini serang tim.
Flick mengatakan pada bulan Desember: "Yang bisa saya katakan, dia adalah pemain yang benar-benar profesional. Sikap dan mentalitasnya luar biasa. Awalnya, dia harus sedikit beradaptasi, tetapi sekarang dia berada di level terbaiknya. Saya berbicara dengan para pemain ketika mereka tidak bermain, menjelaskan alasannya, dan apa yang dia katakan kepada saya pada hari terakhir adalah, 'Bos, Anda tidak perlu memberi tahu saya ini, ini tentang tim. Kita harus memenangkan tiga poin, tidak ada yang lain yang penting'. Itu adalah sikap yang tepat. Mentalitas yang dimilikinya fantastis dan saya sangat senang dia ada di sini."
Penyerang tersebut telah bermain di semua pertandingan Barca kecuali satu, meskipun posisinya di starting XI terancam oleh kembalinya Raphinha yang telah pulih dari cedera, dengan Rashford malah terbukti sebagai pemain pengganti yang efektif. Dia juga pencetak gol terbanyak Barca di Liga Champions. Namun terlepas dari semua kemajuan yang telah dia buat kurang dari setahun setelah diusir dari Old Trafford, tidak ada jaminan bahwa Barca akan berusaha untuk mempermanenkannya.
Harus mau bertahan dan menekan
Mundo Deportivo mengklaim Rashford, Robert Lewandowski dan Andreas Christensen semuanya bermain untuk masa depan mereka karena kontrak mereka semua akan berakhir pada bulan Juni. Menurut laporan tersebut, Rashford telah 'merespons dengan baik' di paruh pertama musim, meskipun staf pelatih percaya dia masih perlu meningkatkan kemampuan defensif dan pressing-nya. Klub secara keseluruhan senang dengan Rashford dan jika dia terus mempertahankan performanya saat ini, mereka akan mempertimbangkan untuk menebusnya.
Barca ingin menegosiasikan klausul €30 juta
Kesepakatan pinjaman Rashford mencakup klausul pembelian €30 juta, jauh di bawah nilai pasar untuk pemain dengan rekam jejak dan reputasinya. Namun, Barca masih terbebani oleh masalah utang yang besar dan diyakini bahwa mereka akan mencoba bernegosiasi dengan United untuk mencoba merekrutnya dengan biaya yang lebih rendah. Rashford terikat kontrak dengan United hingga 2028 dan menerima gaji besar yang dilaporkan sebesar £300 ribu per minggu, yang seluruhnya ditanggung oleh Barca selama masa pinjamannya.
Apa selanjutnya?
Rashford menikmati liburan Natal untuk pertama kalinya dalam kariernya karena La Liga menghentikan pertandingan sebelum Natal sementara jadwal Liga Primer semakin padat. Dia menikmati kehidupan di Spanyol dan tidak merasa terbebani.
Rashford mengatakan kepada BBC Sport bulan lalu: "Saya tidak melihat apa pun di sini sebagai tekanan. Saya di sini hanya untuk bermain sepakbola. Ini luar biasa. Saya merasa diterima, saya merasa seperti di rumah. Saya hanya menikmati setiap langkahnya. Ini berbeda, tetapi ini merupakan pengalaman belajar yang hebat bagi saya. Dan bahkan hal-hal kecil, saya belum sepenuhnya menguasainya, tetapi mempelajari bahasa dan hal-hal seperti itu, mempelajari budaya, semuanya menyenangkan bagi saya."
"Ini adalah gaya sepakbola yang baru. Seperti banyak orang di dunia, saya selalu mengagumi sepakbola Spanyol. Bermain untuk klub terbesar di Spanyol adalah suatu kehormatan besar. Saya berharap dapat memainkan lebih banyak pertandingan di sini, melakukan yang terbaik, dan mencoba membantu tim untuk menang."
Barca akan kembali beraksi ketika menghadapi Espanyol pada lanjutan La Liga yang bertajuk Derby Catalan, Minggu (4/1) dini hari WIB.
