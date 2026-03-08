Getty Images Sport
Terungkap: Bagaimana Lionel Messi dibayar $80 juta per tahun oleh salah satu pemilik Inter Miami
Messi telah mengubah lanskap sepak bola Amerika Utara.
Pengumuman ini datang saat Herons terus mengubah lanskap sepak bola Amerika Utara baik di dalam maupun di luar lapangan. Messi, yang bergabung pada musim panas 2023 dan baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2028, tetap menjadi pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah liga. Meskipun gaji pokok dan kompensasi terjaminnya tercatat secara publik melalui Asosiasi Pemain MLS, paket total yang dijelaskan oleh Mas mencakup berbagai sumber pendapatan yang telah mengubah gelandang veteran ini menjadi mitra sejati dari franchise yang diwakilinya.
Pembatalan kontrak rekor
Saat klub bersiap pindah ke markas barunya, Nu Stadium, Mas menekankan bahwa biaya yang fantastis tersebut mengharuskan adanya kesepakatan sponsor "kelas dunia" untuk menyeimbangkan anggaran. "Alasan saya membutuhkan sponsor dan mereka harus kelas dunia adalah karena pemain-pemain mahal," kata Mas kepada Bloomberg dalam wawancara baru-baru ini. "Saya membayar Messi - sepadan dengan setiap sennya - tapi itu $70 juta hingga $80 juta per tahun. Untuk semua hal."
Jumlah total ini jauh melebihi $20.446.667 yang tercantum secara resmi oleh MLSPA sebagai kompensasi terjamin, yang mencakup gaji dasar $12 juta. Perbedaan ini disebabkan oleh kepemilikan saham unik Messi di klub dan kesepakatan sampingan yang menguntungkan, yang menjadi acuan untuk kedatangan bintang-bintang besar di Amerika Serikat di masa depan. Selain pembayaran langsung dari klub, kerajaan finansial Messi di Miami didukung oleh kemitraan liga secara keseluruhan. Pemain Argentina ini mendapat manfaat dari kesepakatan endorsement besar dengan adidas dan perjanjian pembagian pendapatan inovatif dengan Apple, mitra siaran utama liga. Pendekatan multifaset ini memastikan bahwa meskipun Miami menanggung sebagian besar beban, ekosistem sepak bola Amerika secara keseluruhan berkontribusi dalam pemeliharaan aset komersial dan olahraga terbesar dalam sejarah.
Perencanaan strategis di balik keajaiban Messi
Penandatanganan Messi jauh dari sekadar keberuntungan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari persiapan yang teliti selama bertahun-tahun oleh jajaran petinggi Inter Miami. Xavier Asensi, presiden operasi bisnis klub, mengungkapkan bahwa organisasi tersebut telah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak tahun 2021. Klub bahkan telah menyusun kontrak sponsor dengan klausul khusus yang akan secara otomatis berlaku jika seorang pemain sekelas Messi bergabung dengan tim.
"Saya tidak percaya pada keberuntungan. Menurut saya, keberuntungan adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan," kata Asensi kepada ESPN. "Contoh nyata adalah ketika kami menandatangani perjanjian sponsor jersey utama pada 2021. Saya memasukkan klausul yang menyatakan bahwa jika klub menandatangani pemain yang telah memenangkan setidaknya lima penghargaan Ballon d'Or, biaya sponsor akan berlipat ganda. Itu tercantum dalam kontrak. Ini adalah kontrak 2021. Oleh karena itu, ini adalah bukti. Maksud saya, pada 2021, sudah ada kontrak dengan klausul yang secara mental mempersiapkan klub dan strukturnya jika Lionel berpotensi datang ke sini."
Kesuksesan di lapangan mendorong valuasi senilai miliaran dolar.
Investasi pada Messi telah memberikan hasil yang langsung terasa, mendorong Inter Miami mencapai valuasi sebesar $1,45 miliar. Kenaikan nilai sebesar 22 persen dalam satu tahun ini menjadikan mereka franchise paling berharga dalam sejarah MLS. Asensi menegaskan bahwa meskipun pemasaran sangat penting, pertumbuhan finansial secara intrinsik terkait dengan trofi yang diraih Messi, termasuk Leagues Cup dan Supporters' Shield, serta kualifikasi untuk Piala Dunia Klub yang direvitalisasi.
Menyikapi dampak transformatif kapten tersebut, Asensi mencatat bahwa perubahan ini "seperti siang dan malam, hitam dan putih" bagi tim Florida. "Mengapa kami tumbuh? Karena kami menang," jelasnya. "Leo mengubah segalanya menjadi lebih baik, dari sudut pandang tertentu. Sejak kedatangan Lionel, kami mencapai final US Open Cup, memenangkan Leagues Cup, memenangkan Supporters' Shield, mencetak rekor poin, lolos ke Liga Champions, memenangkan MLS Cup, mencapai final Leagues Cup lainnya, mencapai semifinal Liga Champions, dan lolos ke Piala Dunia Klub. Saya pikir hal ini cukup jelas dan nyata bahwa kehadiran Lionel di lapangan, bersama dengan segala hal yang mengelilinginya, telah memungkinkan klub untuk tampil lebih baik, dan inilah yang saya katakan sebelumnya: Sebagai klub sepak bola, kita bergantung pada apa yang terjadi di lapangan."
