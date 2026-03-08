Terungkap: Bagaimana Lionel Messi dibayar $80 juta per tahun oleh salah satu pemilik Inter Miami

Saat klub bersiap pindah ke markas barunya, Nu Stadium, Mas menekankan bahwa biaya yang fantastis tersebut mengharuskan adanya kesepakatan sponsor "kelas dunia" untuk menyeimbangkan anggaran. "Alasan saya membutuhkan sponsor dan mereka harus kelas dunia adalah karena pemain-pemain mahal," kata Mas kepada Bloomberg dalam wawancara baru-baru ini. "Saya membayar Messi - sepadan dengan setiap sennya - tapi itu $70 juta hingga $80 juta per tahun. Untuk semua hal."

Jumlah total ini jauh melebihi $20.446.667 yang tercantum secara resmi oleh MLSPA sebagai kompensasi terjamin, yang mencakup gaji dasar $12 juta. Perbedaan ini disebabkan oleh kepemilikan saham unik Messi di klub dan kesepakatan sampingan yang menguntungkan, yang menjadi acuan untuk kedatangan bintang-bintang besar di Amerika Serikat di masa depan. Selain pembayaran langsung dari klub, kerajaan finansial Messi di Miami didukung oleh kemitraan liga secara keseluruhan. Pemain Argentina ini mendapat manfaat dari kesepakatan endorsement besar dengan adidas dan perjanjian pembagian pendapatan inovatif dengan Apple, mitra siaran utama liga. Pendekatan multifaset ini memastikan bahwa meskipun Miami menanggung sebagian besar beban, ekosistem sepak bola Amerika secara keseluruhan berkontribusi dalam pemeliharaan aset komersial dan olahraga terbesar dalam sejarah.