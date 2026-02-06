TERUNGKAP! Arsenal Ternyata Nyaris Rekrut Leon Goretzka Dari Bayern Munich Di Penghujung Bursa Transfer Januari

Jam-jam terakhir bursa transfer Januari jarang tenang di Emirates Stadium, tetapi tahun ini membawa drama yang tak terduga karena Arsenal dengan panik mencari pemain pengganti di lini tengah. Hal itu disebabkan karena cedera yang dialami Merino, yang membuat skuad Arteta kekurangan pemain di lini tengah pada saat kritis musim ini. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Primer dan babak gugur Liga Champions yang semakin dekat, Arteta dilaporkan memandang Goretzka sebagai profil ideal untuk mempertahankan kehadiran fisik di lini tengah.

Menurut laporan dari podcast ‘Bayern-Insider’ BILD, Arsenal tidak hanya memantau situasi tetapi juga secara aktif "ikut campur" dengan proposal formal sesaat sebelum batas waktu transfer. Arteta dikatakan telah lama mengagumi pemain internasional Jerman tersebut, menghargai perpaduan unik antara tempo, fisik, dan dinamisme box-to-box-nya - atribut yang telah menjadikan Goretzka sebagai pemain andalan di sepakbola Eropa selama hampir satu dekade. Namun, kepindahan tersebut akhirnya menjadi rumit karena keinginan sang pemain sendiri untuk meninggalkan Allianz Arena dengan cara yang terstruktur.