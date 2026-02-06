AFP
TERUNGKAP! Arsenal Ternyata Nyaris Rekrut Leon Goretzka Dari Bayern Munich Di Penghujung Bursa Transfer Januari
Arsenal berjuang perkuat lini tengah
Jam-jam terakhir bursa transfer Januari jarang tenang di Emirates Stadium, tetapi tahun ini membawa drama yang tak terduga karena Arsenal dengan panik mencari pemain pengganti di lini tengah. Hal itu disebabkan karena cedera yang dialami Merino, yang membuat skuad Arteta kekurangan pemain di lini tengah pada saat kritis musim ini. Dengan persaingan perebutan gelar Liga Primer dan babak gugur Liga Champions yang semakin dekat, Arteta dilaporkan memandang Goretzka sebagai profil ideal untuk mempertahankan kehadiran fisik di lini tengah.
Menurut laporan dari podcast ‘Bayern-Insider’ BILD, Arsenal tidak hanya memantau situasi tetapi juga secara aktif "ikut campur" dengan proposal formal sesaat sebelum batas waktu transfer. Arteta dikatakan telah lama mengagumi pemain internasional Jerman tersebut, menghargai perpaduan unik antara tempo, fisik, dan dinamisme box-to-box-nya - atribut yang telah menjadikan Goretzka sebagai pemain andalan di sepakbola Eropa selama hampir satu dekade. Namun, kepindahan tersebut akhirnya menjadi rumit karena keinginan sang pemain sendiri untuk meninggalkan Allianz Arena dengan cara yang terstruktur.
Mengapa Goretzka menolak tawaran Arsenal?
Meskipun daya tarik Liga Primer sangat kuat, Goretzka dilaporkan memilih untuk menolak tawaran Arsenal di menit-menit akhir dan lebih memilih "perpisahan total" selama bursa transfer musim panas. Gelandang tersebut telah menghadapi masa sulit di Munich. Ia sempat terpinggirkan di musim debut Vincent Kompany, memicu laporan tentang kepindahannya yang akan segera terjadi, tetapi ia berhasil kembali ke starting XI di musim 2025/26.
Melalui Instagram untuk mengklarifikasi posisinya, Goretzka mengakui bahwa ia "merasa terhormat" atas minat dari klub-klub internasional papan atas tetapi menegaskan fokus utamanya tetap pada Munich. Keputusan ini dilaporkan diambil setelah negosiasi lanjutan dengan Atletico Madrid juga gagal mencapai kesepakatan di awal bursa transfer. Dengan tetap bertahan selama beberapa bulan ke depan, Goretzka bertujuan untuk pergi dengan reputasi yang tetap terjaga, daripada melakukan kepindahan terburu-buru di tengah musim yang dapat mengganggu persiapannya untuk kemungkinan kepindahan permanen pada bulan Juni.
Bursa transfer musim panas: Tottenham ramaikan perburuan Goretzka
Meskipun Arsenal mungkin telah gagal mendapatkan pemain incaran mereka pada Januari ini, pertempuran untuk mendapatkan tanda tangan Goretzka masih jauh dari selesai. Inggris tetap menjadi tujuan pilihan pemain berusia 30 tahun itu, dan ketersediaannya di musim panas diperkirakan akan memicu Derby London utara di bursa transfer. Tottenham telah muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan jasa pemain Jerman tersebut, dengan laporan yang menunjukkan bahwa mereka memantau situasi dengan cermat karena mereka ingin menambahkan kepemimpinan berpengalaman ke lini tengah muda mereka.
Prospek Goretzka di Liga Primer sangat menggiurkan bagi beberapa klub. Di luar minat London, gelandang tersebut masih dihormati di seluruh Eropa, dengan Juventus, AC Milan, dan Napoli semuanya dikabarkan tertarik untuk membawanya ke Serie A. Namun, sifat fisik dan tempo tinggi dari sepakbola Inggris dianggap sebagai pilihan paling menarik bagi Goretzka.
Cedera Merino 'rusak' taktik Arteta
Kegagalan untuk mendatangkan Goretzka membuat Arteta menghadapi dilema taktik yang signifikan untuk sisa musim ini. Cedera yang dialami Merino, yang membutuhkan operasi pada tulang kakinya, telah membuat Arsenal kehilangan pemain yang memberikan dominasi udara dan soliditas pertahanan yang vital, dan kurangnya pengganti di hari terakhir bursa transfer berarti beban akan sangat berat pada pemain seperti Declan Rice dan Martin Odegaard. Meskipun Meriam London telah menunjukkan ketahanan, kedalaman skuad mereka akan diuji saat mereka bersaing di berbagai kompetisi.
Langkah Arsenal yang terlambat untuk mendatangkan Goretzka menyoroti pergeseran strategi perekrutan mereka, menunjukkan kesediaan untuk menargetkan pemain berpengalaman dan berlevel tinggi untuk melengkapi bintang-bintang muda mereka. Meskipun laporan Bayern-Insider menunjukkan bahwa kepindahan di musim panas tetap menjadi "opsi yang menarik," kekhawatiran utama bagi The Gunners adalah menghadapi jadwal pertandingan yang padat tanpa bala bantuan yang sangat mereka inginkan. Bagi Goretzka, beberapa bulan ke depan di Munich akan fokus pada menjaga kebugaran dan performa sebelum perebutan tanda tangannya di musim panas dimulai dengan sungguh-sungguh.
