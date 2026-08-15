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imago-sport-1080912961.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Terowongan gelap: Alvarez terjebak di tengah wajah-wajah muram Atletico

Transfers
LaLiga
J. Alvarez
D. Simeone
Barcelona
Atletico Madrid
Spanyol
Argentina

Hari demi hari berlalu, dan masalah masa depan Julian Alvarez masih belum terpecahkan. Penyerang asal Argentina itu pekan ini kembali berlatih bersama Atletico Madrid, dengan tujuan menegaskan keinginannya untuk mewujudkan impiannya pindah ke Barcelona.

Menurut radio Cadena SER, pelatih asal Argentina itu menyampaikan kepadanya dalam pembicaraan yang mempertemukan keduanya Rabu lalu, bahwa ia berpegang teguh pada sikap klub Madrid tersebut, dan menegaskan kepadanya bahwa ia akan mengandalkannya pada musim baru.

Sebagaimana dijelaskan jaringan ESPN, lingkaran terdekat sang pemain merasa "tertipu dan dikhianati kepercayaannya" oleh pihak Atletico Madrid. 

Klub itu telah meminta Julian, jika ia ingin pergi, untuk mengumumkannya secara terbuka, dan ketika ia melakukannya saat Piala Dunia, sikap klub Madrid tersebut menjadi lebih keras.

Miguel Angel Gil Marin menolak bernegosiasi dengan Barcelona, dan hingga saat ini klub Katalan itu belum menerima tanggapan apa pun dari Atletico atas tawaran yang mereka ajukan senilai 100 juta euro sebagai titik awal negosiasi.

Alvarez masih terikat dengan Atletico, dan tidak melakukan pemberontakan apa pun, serta tidak dipanggil untuk laga persahabatan melawan Olympique Marseille, seperti para pemain internasional lainnya yang bergabung dengan latihan Simeone pekan ini, yaitu Baena, Llorente, dan Musso, namun ia kembali berlatih bersama tim pada Sabtu hari ini.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa meski Alvarez tetap profesional, wajah muram serta hilangnya tanda-tanda keakraban dan keharmonisan dengan rekan-rekannya dalam foto-foto yang diambil "El Desmarque" mengungkap bahwa sang pemain sama sekali tidak sedang melalui masa yang baik. 

Adapun pelatih Diego Simeone, seolah hal itu tidak ada kaitannya dengannya, tampak tidak begitu tertarik untuk menyelesaikan situasi tersebut.

  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Contoh Luis Enrique berbeda dari Simeone

    Sikap Simeone dan Atletico Madrid terhadap Julian sangat berbeda, misalnya, dari sikap Luis Enrique dengan Bradley Barcola.

    Pelatih asal Spanyol itu ditanya soal masa depan sang winger Prancis, dan jawabannya tidak bisa lebih jelas lagi. Dalam konferensi pers, ia berkata, "Ketika seorang pemain tidak ingin bermain di sini atau tidak menunjukkan senyum selama berada di sini, maka lebih baik mencari solusi lain."

    Cara berpikir seperti ini, yang telah ditunjukkan oleh pelatih lain seperti Pep Guardiola berkali-kali sepanjang karier kepelatihannya yang sukses, dan yang baru-baru ini diterapkan Barcelona dengan Ferran Torres, sangat berbeda dengan cara Atletico Madrid memperlakukan Julian.

    Dari sisi stadion Metropolitano, tidak ada keinginan untuk membiarkan penyerang asal Argentina itu pergi, dan klub telah menjelaskan hal itu sejauh ini melalui kata-kata maupun sikap.

    Kita akan lihat apakah skenario persoalan ini akan berubah secara mengejutkan dalam beberapa hari ke depan.

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