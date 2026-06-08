Termasuk sindiran untuk Said El Mala! Julian Nagelsmann berharap kisah dongeng DFB ini berlanjut

Ouedraogo, kata Julian Nagelsmann dengan antusias, adalah "orang yang sangat menyenangkan, sangat ramah, dan sangat, sangat terbuka", tetapi yang terpenting: seorang "pemain yang sangat luar biasa berbakat".

Namun, saat Ouedraogo masih diantar dengan mobil golf melintasi kompleks luas hotel tim mewah Graylyn Estate di Winston-Salem, para penggemar sepak bola bertanya-tanya: Mengapa Ouedraogo? Dan bukan Said El Mala atau Chris Führich? Nagelsmann menjelaskan, setelah kegagalan pahit Karl di Piala Dunia, ia "sangat ingin" membawa pemain muda lain. Dan pemain Leipzig berusia 20 tahun itu, berbeda dengan El Mala dari Köln, "sedang dalam performa terbaik dan dalam ritme. Dia akan membawa kami lebih jauh."

Seperti saat debutnya yang mengesankan pada November di kota tempat tinggalnya, Leipzig, di mana pemain RB Leipzig ini hanya membutuhkan 102 detik untuk mencetak gol perdananya setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Slovakia. Ouedraogo, "sama seperti Lenny," langsung "meninggalkan kesan yang sangat baik bagi kami, berbeda dengan pemain muda lainnya," tegas Nagelsmann sekali lagi. Selain itu, ia "mendapat umpan balik yang sangat positif dari semua pemain kami".

Pelatih timnas Jerman itu menemui pemain serang tersebut saat sedang berlibur di Marbella, Spanyol, setelah tur pertandingan persahabatan bersama RB ke Afrika Selatan. Saat mengetahui penunjukannya sebagai pemain tambahan, "saya harus memproses momen itu sejenak," kata Ouedraogo dan menyebutnya sebagai "kehormatan besar" serta "mimpi masa kecil".