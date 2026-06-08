Pengganti Lennart Karl yang kurang beruntung itu langsung memiliki keunggulan tipis atas para pesaingnya. Dengan sapaan ramah, "Senang bertemu dengan Anda," Assan Ouedraogo memperkenalkan diri saat tiba di markas timnas Jerman untuk Piala Dunia, sehari lebih awal dari para pemain timnas lainnya — sama sopannya seperti yang dikenali oleh pelatih timnas.
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Termasuk sindiran untuk Said El Mala! Julian Nagelsmann berharap kisah dongeng DFB ini berlanjut
Berbeda dengan Said El Mala? Ouedraogo "dalam performa terbaiknya", "dalam ritme yang tepat", dan memberikan "kesan yang sangat baik"
Ouedraogo, kata Julian Nagelsmann dengan antusias, adalah "orang yang sangat menyenangkan, sangat ramah, dan sangat, sangat terbuka", tetapi yang terpenting: seorang "pemain yang sangat luar biasa berbakat".
Namun, saat Ouedraogo masih diantar dengan mobil golf melintasi kompleks luas hotel tim mewah Graylyn Estate di Winston-Salem, para penggemar sepak bola bertanya-tanya: Mengapa Ouedraogo? Dan bukan Said El Mala atau Chris Führich? Nagelsmann menjelaskan, setelah kegagalan pahit Karl di Piala Dunia, ia "sangat ingin" membawa pemain muda lain. Dan pemain Leipzig berusia 20 tahun itu, berbeda dengan El Mala dari Köln, "sedang dalam performa terbaik dan dalam ritme. Dia akan membawa kami lebih jauh."
Seperti saat debutnya yang mengesankan pada November di kota tempat tinggalnya, Leipzig, di mana pemain RB Leipzig ini hanya membutuhkan 102 detik untuk mencetak gol perdananya setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Slovakia. Ouedraogo, "sama seperti Lenny," langsung "meninggalkan kesan yang sangat baik bagi kami, berbeda dengan pemain muda lainnya," tegas Nagelsmann sekali lagi. Selain itu, ia "mendapat umpan balik yang sangat positif dari semua pemain kami".
Pelatih timnas Jerman itu menemui pemain serang tersebut saat sedang berlibur di Marbella, Spanyol, setelah tur pertandingan persahabatan bersama RB ke Afrika Selatan. Saat mengetahui penunjukannya sebagai pemain tambahan, "saya harus memproses momen itu sejenak," kata Ouedraogo dan menyebutnya sebagai "kehormatan besar" serta "mimpi masa kecil".
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Ouedraogo: Antara Bakat Luar Biasa dan Pasien Kronis
Putra seorang pemain sepak bola profesional ini—ayahnya, Alassane, pernah bermain untuk 1. FC Köln dan 62 kali membela Burkina Faso—sudah memimpikan hal ini sejak berusia sembilan tahun saat masih di akademi muda Schalke. Delapan tahun kemudian, ia membawa Jerman meraih gelar juara Kejuaraan Eropa U-17 dan menjadi bagian dari tim yang juga menjuarai Piala Dunia U-17 pada 2023.
Pelatih RB, Ole Werner, yakin Ouedraogo mampu melakukan "segala hal" dan mengharapkan "banyak momen luar biasa lainnya", sementara David Raum melihat hati rekan setimnya di Leipzig ini "ada di tempat yang tepat" dan berkata: "Kita masih bisa berharap banyak darinya."
Pemain pengganti ini fleksibel di lini serang, namun lebih suka bermain di posisi tengah. Meskipun memiliki riwayat cedera yang cukup panjang, ia memiliki fisik dan dinamika yang luar biasa, serta teknik dan pemahaman ruang yang luar biasa. Nagelsmann memuji "kemampuannya merebut bola", dribel cepatnya, dan ancaman golnya.
Sesekali, ungkap rekan setimnya di RB, Christoph Baumgartner, Ouedraogo juga butuh "sedikit dorongan". Pelatih timnas Jerman itu melakukannya secara verbal. Pemain pengganti ini harus "bermain dengan berani dan tanpa beban di sini," katanya, sambil berteriak kepadanya: "Percayalah pada diri sendiri di pertandingan, mainkan Piala Dunia yang hebat!" Dan manfaatkan keunggulan kecilmu.