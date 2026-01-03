Terlalu Lama Tunggu Marc Guehi, Liverpool Bidik Bek £43 Juta Milik Club Brugge Joel Ordonez

Kini, menurut The Mirror, Liverpool mengambil langkah-langkah untuk memperkuat lini belakang mereka setelah kesulitan sejauh musim ini. Dilaporkan bahwa juara Inggris tersebut sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan senilai £43 juta untuk bek Club Brugge Joel Ordonez, dengan Chelsea dikabarkan telah mundur dari persaingan dalam beberapa hari terakhir. Biaya awal sebesar £35 juta telah disepakati, dan raksasa Belgia itu akan mendapatkan keuntungan lebih lanjut jika berbagai klausul tambahan terpenuhi.

Liverpool sangat ingin menambah bek tengah lain ke skuad mereka di akhir bursa transfer musim panas, bahkan setelah menghabiskan biaya besar untuk pemain seperti Florian Wirtz, Alexander Isak dan Hugo Ekitike. Mereka menargetkan bintang Crystal Palace Marc Guehi, tetapi kesepakatan gagal di menit terakhir, membuat pemain internasional Inggris itu menyelesaikan tahun terakhir kontraknya di Selhurst Park.

Ordonez adalah bek berusia 21 tahun yang sangat berbakat yang bergabung dengan Club Brugge dari Independiente del Valle pada tahun 2022. Sejak itu ia telah memantapkan dirinya sebagai pemain reguler untuk tim Belgia tersebut, membuat lebih dari 100 penampilan untuk mereka dan memenangkan gelar liga dan dua piala.