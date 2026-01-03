Getty Images
Terlalu Lama Tunggu Marc Guehi, Liverpool Bidik Bek £43 Juta Milik Club Brugge Joel Ordonez
Pertahan Liverpool musim ini sangat rapuh
Salah satu kekuatan utama Liverpool selama kemenangan gelar Liga Primer musim lalu adalah soliditas mereka di lini belakang, dengan Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate tampil mengesankan di jantung pertahaanan sementara Trent Alexander-Arnold dan Andy Robertson menjadi dua bek sayap brilian. Meskipun Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid pada musim panas, The Reds memperkuat lini belakang mereka selama bursa transfer yang sama dengan merekrut Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez dari Bayer Leverkusen dan Bournemouth. Pemain muda berbakat Giovanni Leoni juga direkrut dan banyak yang percaya tim Merseyside tersebut akan menjadi lawan yang sulit dikalahkan selama musim ini.
Namun, kenyataannya tidak demikian. Setelah memenangkan lima pertandingan liga pembuka mereka, performa Liverpool benar-benar merosot dari akhir September hingga akhir November karena mereka menelan enam kekalahan dari tujuh pertandingan berikutnya, tergelincir di klasemen dan hampir pasti tersingkir dari perebutan gelar.
- AFP
Masalah bola mati menyebabkan pelatih dipecat
Masalah khusus Liverpool dalam bertahan dari bola mati menyebabkan salah satu anggota staf kehilangan pekerjaannya. Pelatih bola mati Aaron Briggs mengambil peran tersebut setelah menjadi bagian dari tim pelatih Slot sejak awal musim 2024/25, tetapi The Reds telah kebobolan 12 gol dari bola mati di liga sejauh musim ini dan klub mengumumkan keputusan untuk berpisah dengan Briggs awal pekan ini.
Kelemahan ini tentu saja mengganggu Van Dijk. Mengenai masalah dari tendangan sudut dan tendangan bebas, pemain internasional Belanda tersebut baru-baru ini mengatakan: "Kami telah bertahan dengan sangat baik dalam banyak situasi bola mati. Tetapi kenyataannya adalah kami telah kebobolan terlalu banyak gol seperti itu dan itu menyakitkan. Kami harus memperbaikinya. Ini tentang pengulangan, latihan, analisis... ini adalah sesuatu yang harus kami tingkatkan. Saya akan mengatakan setidaknya 75 persen dari waktu - atau bahkan lebih - itu bahkan bukan tentang kontak pertama, tetapi bola kedua yang menjadi penyebab utama."
Liverpool siap tebus bintang Club Brugge
Kini, menurut The Mirror, Liverpool mengambil langkah-langkah untuk memperkuat lini belakang mereka setelah kesulitan sejauh musim ini. Dilaporkan bahwa juara Inggris tersebut sedang dalam proses menyelesaikan kesepakatan senilai £43 juta untuk bek Club Brugge Joel Ordonez, dengan Chelsea dikabarkan telah mundur dari persaingan dalam beberapa hari terakhir. Biaya awal sebesar £35 juta telah disepakati, dan raksasa Belgia itu akan mendapatkan keuntungan lebih lanjut jika berbagai klausul tambahan terpenuhi.
Liverpool sangat ingin menambah bek tengah lain ke skuad mereka di akhir bursa transfer musim panas, bahkan setelah menghabiskan biaya besar untuk pemain seperti Florian Wirtz, Alexander Isak dan Hugo Ekitike. Mereka menargetkan bintang Crystal Palace Marc Guehi, tetapi kesepakatan gagal di menit terakhir, membuat pemain internasional Inggris itu menyelesaikan tahun terakhir kontraknya di Selhurst Park.
Ordonez adalah bek berusia 21 tahun yang sangat berbakat yang bergabung dengan Club Brugge dari Independiente del Valle pada tahun 2022. Sejak itu ia telah memantapkan dirinya sebagai pemain reguler untuk tim Belgia tersebut, membuat lebih dari 100 penampilan untuk mereka dan memenangkan gelar liga dan dua piala.
- AFP
Dilema Liverpool: Tidak terkalahkan dalam delapan laga berturut-turut
Liverpool harus tampil luar biasa untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara, tetapi Slot setidaknya telah mengangkat timnya ke posisi keempat, enam poin di belakang Aston Villa yang berada di posisi ketiga. Mereka kini tak terkalahkan dalam delapan pertandingan, tetapi masih ada rasa frustrasi, dengan kendala terbaru adalah hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United baru-baru ini.
The Reds gagal mencetak gol kemenangan melawan The Whites, dengan gol Dominic Calvert-Lewin dianulir karena offside. Mereka berharap untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka mengunjungi Fulham sebelum perjalanan berat ke markas pemimpin klasemen Arsenal.
Iklan