"Terlalu Banyak Pikiran!" - Legenda Manchester United Desak Bruno Fernandes Bermain Lebih 'Simple'

Fernandes menolak tawaran yang sangat menggiurkan dari klub Saudi Pro League Al-Hilal pada musim panas lalu untuk tetap bertahan di United, tetapi telah menjalani musim yang penuh gejolak bersama Setan Merah. Pemain internasional Portugal tersebut telah berkontribusi pada sepuluh dari 26 gol tim di Liga Primer, termasuk mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam pertandingan terakhir mereka melawan Wolves.

Namun, sang kapten telah disalahkan atas hasil United yang tidak konsisten, seperti kekalahan di kandang melawan Everton yang bermain dengan sepuluh pemain dan gagal mengalahkan West Ham yang buruk dalam tiga pekan terakhir, setelah meraih kemenangan impresif atas tim-tim seperti Liverpool, Chelsea dan Crystal Palace.

Dan mantan bek kiri United Evra mengatakan kecenderungan Fernandes untuk bermain di seluruh lapangan daripada fokus pada peran gelandang tengah telah mencegahnya mengendalikan permainan tim sebagaimana mestinya.