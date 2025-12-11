Getty
"Terlalu Banyak Pikiran!" - Legenda Manchester United Desak Bruno Fernandes Bermain Lebih 'Simple'
Musim yang penuh gejolak buat Fernandes
Fernandes menolak tawaran yang sangat menggiurkan dari klub Saudi Pro League Al-Hilal pada musim panas lalu untuk tetap bertahan di United, tetapi telah menjalani musim yang penuh gejolak bersama Setan Merah. Pemain internasional Portugal tersebut telah berkontribusi pada sepuluh dari 26 gol tim di Liga Primer, termasuk mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam pertandingan terakhir mereka melawan Wolves.
Namun, sang kapten telah disalahkan atas hasil United yang tidak konsisten, seperti kekalahan di kandang melawan Everton yang bermain dengan sepuluh pemain dan gagal mengalahkan West Ham yang buruk dalam tiga pekan terakhir, setelah meraih kemenangan impresif atas tim-tim seperti Liverpool, Chelsea dan Crystal Palace.
Dan mantan bek kiri United Evra mengatakan kecenderungan Fernandes untuk bermain di seluruh lapangan daripada fokus pada peran gelandang tengah telah mencegahnya mengendalikan permainan tim sebagaimana mestinya.
"Sulit untuk menentukan posisi bermain Fernandes"
Evra mengatakan kepada GOAL: "Selalu sensitif untuk membicarakan Bruno. Itu tergantung apa yang orang sebut sebagai kapten sejati. Dengan seorang kapten, terkadang Anda bisa memiliki seseorang seperti Roy Keane atau yang lain. Bruno memberikan assist dan mencetak gol, ini tidak pernah menjadi masalah. Masalah bagi saya adalah baginya untuk mengendalikan tim dan tempo ketika dia mendapatkan bola."
"Anda tidak bisa memberi tahu saya di mana dia bermain karena dia ada di mana-mana. Jadi terkadang, sebagai kapten, Anda mungkin ingin melakukan lebih dari yang seharusnya, ingin melakukan terlalu banyak. Dan pada akhirnya, Anda bahkan tidak berada di posisi yang tepat. Namun, United tidak akan berada di posisi mereka sekarang di klasemen jika Bruno tidak bermain."
"Maguire tampil lebih baik sejak tidak menjadi kapten"
Evra mengatakan dia tidak mempermasalahkan Fernandes menjadi kapten United. Tetapi dia mencatat bagaimana Harry Maguire terlihat bermain lebih lepas ketika ban kaptennya dicopot oleh Erik ten Hag pada tahun 2023. Maguire - yang saat ini cedera - telah mengubah narasi di sekitarnya dalam dua musim terakhir dengan penampilan yang jauh lebih baik di lini pertahanan, membuktikan dirinya cocok dengan formasi tiga bek Amorim.
Dia telah mencetak enam gol sejak awal musim lalu, termasuk memberikan United kemenangan pertama mereka di Anfield dalam sepuluh musim dan mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir melawan Lyon di Liga Europa musim lalu.
Evra menjelaskan: "Saya tidak mempertanyakan fakta tentang Bruno menjadi kapten - dia pantas menjadi kapten karena Amorim telah memilihnya. Lihat apa yang terjadi pada Maguire. Mereka menyingkirkan ban kaptennya dan sekarang dia bermain seperti pemain United. Anda lihat bagaimana orang-orang menindasnya di media sosial atau apa pun. Tapi dia berkata, 'Saya akan tetap di sini'."
United harus kembali ke Liga Champions
United naik ke posisi keenam di Liga Primer setelah mengalahkan Wolves dan tantangannya adalah untuk masuk ke empat besar dan kembali ke Liga Champions setelah absen selama dua tahun. Evra mengatakan Setan Merah seharusnya tidak punya alasan untuk tidak lolos ke kompetisi top Eropa.
"Di bawah manajer sebelumnya, kami memenangkan Piala FA dan Piala Liga, tetapi Anda kehilangan banyak hal jika tidak berada di Liga Champions," kata Evra. "Ini akan sulit. Ada Arsenal, City, Chelsea dan Aston Villa yang benar-benar berusaha. Jika United tidak finis di empat besar maka itu akan menjadi kekecewaan besar - sebuah kegagalan."
"Saat saya bermain untuk United, tujuannya adalah memenangkan empat trofi per musim dan sekarang kita berbicara tentang lolos ke Liga Champions. Gaji kami turun 30 persen jika kami tidak lolos ke Liga Champions, tetapi kami tidak pernah mengalami masalah itu."
