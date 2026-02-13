Getty
"Terlalu banyak membuang-buang sentuhan" - Michael Owen memberikan saran taktis kepada Harry Kane untuk Thomas Tuchel, dan hal ini bisa menjadi kunci dalam membawa Inggris meraih kejayaan di Piala Dunia
Pecah rekor: Kane mencetak angka yang mengesankan.
Kane masih terus memberikan pukulan telak kepada lawan-lawan domestik dan internasional, dengan standar individu yang luar biasa tetap terjaga baik di level klub maupun tim nasional. Penyerang terproduktif sepanjang masa Tottenham ini telah menambah koleksi golnya untuk Inggris menjadi 78 dan terus memecahkan rekor sambil mencetak 124 gol untuk Bayern Munich dalam 130 penampilan.
Dia telah memecahkan rekor trofi pertamanya, menjadi juara Bundesliga, dan memiliki dua Sepatu Emas di Jerman. Bayern akan mengandalkan dia untuk inspirasi dalam pertahanan gelar domestik yang sedang berlangsung dan upaya untuk meraih gelar Liga Champions.
Kane diingatkan akan pentingnya melakukan tugasnya.
Ketika final Piala Dunia digelar musim panas ini, Kane akan memimpin serangan Inggris untuk meraih gelar juara dunia sebagai kapten The Three Lions. Dia akan diharuskan untuk menunjukkan performa terbaiknya di panggung terbesar, dengan pengingat berkala tentang pentingnya terus bermain sesuai dengan kelebihannya.
Mantan pelatih Bayern Munich, Felix Magath, mengatakan kepada Sport baru-baru ini: “Saya selalu menggunakan pemain sesuai dengan kelebihan mereka. Harry Kane bisa mencetak gol. Dia dipuji oleh semua orang dan semua orang bersorak karena dia juga berlari di belakang. Tapi itu bukan tugasnya. Jika dia berlari di depan daripada di tengah atau di belakang, itu akan lebih baik untuk tim.”
Saran Owen: Bagaimana Inggris memaksimalkan potensi kapten Kane
Ini bukan kali pertama Kane dihadapkan pada pertanyaan tentang kesediaannya untuk mundur dari lini depan, dengan kemungkinan bahwa performanya bisa lebih baik lagi. Owen berharap Inggris dapat menemukan cara untuk memaksimalkan potensi kapten mereka.
Mantan penyerang utama Timnas Inggris - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, di mana ia kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Kane yang bergerak bebas di lapangan menjadi masalah: “Banyak hal bergantung pada siapa yang bermain bersamanya. Ketika dia di Spurs, itu berjalan sangat baik karena [Heung-min] Son memiliki kecepatan yang luar biasa dan mereka saling berganti posisi - satu turun ke belakang dan satu maju. Itu sulit bagi bek untuk mengawasi mereka.
“Banyak tergantung pada siapa yang bermain di tim. Dia bisa turun ke belakang dan menyebarkan bola, tapi bagi saya, saya ingin Harry Kane - terutama di usianya sekarang - menyimpan banyak energinya untuk mencetak gol, tetap di sekitar kotak penalti.
“Masalah menjadi penyerang tengah adalah Anda sangat bergantung pada rekan setim untuk mendapatkan bola. Jika pertandingan sulit dan Anda jarang mendapat bola, kecenderungan alami adalah ikut terlibat, turun ke belakang. Meskipun itu memberi Anda sedikit kepercayaan diri dan merasa terlibat dalam permainan, terkadang Anda membutuhkan target untuk dituju.
“Secara pribadi, saya pikir dia mungkin adalah penuntas terbaik di dunia. Saya tidak ingin dia membuang terlalu banyak sentuhan saat bermain di area yang lebih dalam. Tentu saja, menghubungkan permainan adalah sesuatu yang harus dia lakukan, menjadi pondasi bagi tim, tetapi saya tidak ingin dia turun terlalu dalam.
“Saya juga mengerti karena semakin tua, Anda mungkin mulai kehilangan setengah yard kecepatan dan Anda bisa merasa telah bermain baik meskipun tidak mencetak gol dengan memainkan beberapa bola dan memberikan beberapa assist. Saya pernah mengalami itu.
“Secara umum, dia adalah harapan terbesar kami. Siapa yang tidak boleh cedera sebelum turnamen, siapa yang paling kami butuhkan? Harus dia, masih. Siapa yang kami miliki di liga kami? Harry Kane mencetak gol seperti tidak ada yang lain. Kami benar-benar membutuhkannya dalam kondisi prima dan menyimpan semua energinya untuk mencetak gol.”
Jadwal pertandingan Inggris: Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026
Kane berharap dapat menambah koleksi gol internasionalnya, sekaligus semakin mendekati rekor 125 caps milik Peter Shilton, saat Inggris menghadapi Uruguay dan Jepang dalam laga persahabatan pada akhir Maret.
Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Tuchel untuk melakukan eksperimen sebelum rencana Piala Dunia harus disusun, dengan Tim Tiga Singa - yang memiliki dua pertandingan pra-turnamen setelah bertolak ke Amerika Serikat - akan memulai upaya mereka untuk meraih kejayaan global melawan Kroasia pada 17 Juni.
