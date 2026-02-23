Goal.com
Terlalu bagus untuk terdegradasi? Tujuh degradasi paling mengejutkan di Premier League saat Tottenham berusaha menghindari degradasi ke Championship

Jika mereka tidak tahu sebelumnya, maka derby London Utara pada Minggu tampaknya mengonfirmasi satu hal bagi para penonton yang menyaksikan Tottenham kalah dari Arsenal: Spurs sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Igor Tudor diharapkan membawa angin segar sebagai manajer baru setelah menggantikan Thomas Frank, tetapi timnya terlihat sangat kekurangan kualitas dan, mungkin yang lebih penting, keyakinan saat mereka kalah 4-1 dari The Gunners, meninggalkan mereka hanya empat poin di atas zona degradasi dengan 11 pertandingan tersisa.

Itu masih lebih dari seperempat musim, artinya Spurs masih punya waktu untuk keluar dari situasi sulit ini, sementara kembalinya sejumlah pemain bintang yang cedera dan diskors seharusnya memberikan dorongan bagi mereka di suatu saat. Namun, sementara mereka berjuang mencari kemenangan liga pertama mereka pada 2026, tim-tim di sekitar Tottenham mulai mengumpulkan poin dan menempatkan diri mereka untuk performa akhir musim yang mereka harapkan dapat mengangkat mereka jauh dari zona bahaya.

Sequence seperti itu terasa jauh bagi Spurs saat ini, terlepas dari talenta yang dimiliki Tudor. Meskipun mereka finis di peringkat ke-17 musim lalu, sedikit yang merasa bahwa Spurs tidak akan cukup kuat untuk menjauh dari tiga terbawah, dengan sebagian besar memprediksi bahwa mereka akan kembali bersaing untuk kualifikasi Eropa. Mereka, menurut sebagian besar ukuran, 'terlalu baik untuk terdegradasi'.

Namun, hal itu tidak berlaku untuk tim mana pun jika performa mereka turun di bawah standar tertentu, dan performa Spurs telah jatuh di bawah garis itu sejak lama dan belum pulih. Dan sementara Tudor merencanakan strategi untuk menyelamatkan timnya, berikut adalah tujuh kisah peringatan dari musim-musim Premier League sebelumnya tentang degradasi yang sedikit yang memprediksi sebelum terjadi...

  • WEST HAM V NORWICHGetty Images Sport

    Norwich City (1994-95)

    Mungkin sulit dipercaya bagi mereka yang mulai mengikuti Premier League setelah pergantian abad, tetapi Norwich City finis diposisi ketiga pada musim perdana kompetisi tersebut, setelah promosi pada 1986 dan berhasil menancapkan kaki di kasta tertinggi. Namun, hanya dua tahun setelah kampanye memorable yang membawa mereka ke kualifikasi Eropa, The Canaries kembali ke divisi kedua.

    Pikiran tentang Norwich terdegradasi tampak tidak masuk akal saat 1994 berganti menjadi 1995, dengan tim John Deehan berada di posisi ketujuh pada awal tahun. Namun, penurunan performa yang drastis pada paruh kedua musim, yang berujung pada pengunduran diri Deehan pada April, membuat mereka terjun bebas di klasemen dan finis di posisi ke-20 dari 22 tim. Penjualan penyerang kunci Chris Sutton dan Mark Robins, serta cedera kiper inspiratif Bryan Gunn, disalahkan, dengan para pendukung memprotes pemilik Robert Chase saat Norwich terlempar ke divisi bawah.

  • Craig HignettGetty Images Sport

    Middlesbrough (1996-1997)

    Musim 1996-97 merupakan musim yang penuh dengan pasang surut bagi Middlesbrough. Mereka berhasil mencapai final Piala FA dan Piala Liga (meskipun kalah dalam kedua pertandingan final di Wembley), namun mengalami musim yang buruk di Liga Premier meskipun memiliki duet gelandang Brasil Juninho dan Emerson serta striker Italia yang mematikan, Fabrizio Ravanelli.

    Secara adil bagi Boro, meskipun kampanye liga mereka mengecewakan, mereka sebenarnya mengumpulkan cukup poin untuk finis di peringkat ke-14, posisi tengah klasemen. Namun, pengurangan tiga poin akibat gagal memenuhi jadwal pertandingan Desember melawan Blackburn Rovers karena sejumlah pemain mengalami cedera dan sakit terbukti sangat merugikan, karena hal itu membuat mereka turun lima peringkat dan terdegradasi pada hari terakhir musim.

  • PlayersGetty Images Sport

    Blackburn Rovers (1998-99)

    Menjelang musim 1998-99, Blackburn Rovers telah finis di posisi tujuh besar Liga Premier dalam lima dari enam musim sebelumnya, termasuk saat mereka secara mengejutkan memenangkan gelar pada 1995. Namun, mereka menjadi tim pertama yang memenangkan Liga Premier dan kemudian terdegradasi darinya, meskipun memulai musim sebagai kandidat luar yang diunggulkan oleh beberapa pakar untuk kembali finis di puncak klasemen.

    Rovers hanya memenangkan dua dari 15 pertandingan liga pertama mereka musim itu, yang menyebabkan pemecatan Roy Hodgson sebagai manajer dan penunjukan Brian Kidd sebagai penggantinya. Mantan pelatih Manchester United itu hanya kalah tujuh kali dari 23 pertandingan berikutnya, tetapi terlalu banyak hasil imbang membuat Blackburn tidak bisa lepas dari tiga terbawah dan akhirnya degradasi mereka dikonfirmasi pada pekan terakhir musim.

  • Paulo Di Canio of West Ham United receives a pat on the back from West Ham United caretaker manager Trevor BrookingGetty Images Sport

    West Ham (2002-03)

    West Ham finis di paruh atas klasemen Premier League dalam empat dari lima musim sebelumnya menjelang musim 2002-03, dan harapan tinggi bahwa skuad yang mencakup pemain seperti David James, Jermain Defoe, Joe Cole, Michael Carrick, dan Paolo Di Canio dapat bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa di bawah asuhan Glenn Roeder. Namun, harapan tersebut segera harus diturunkan setelah The Irons hanya memenangkan tiga dari 24 pertandingan pertama mereka.

    Sir Trevor Brooking memberikan harapan bagi The Hammers untuk bertahan setelah legenda klub tersebut terpaksa mengambil alih setelah Roeder jatuh sakit pada April, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang dibutuhkan di Birmingham City pada hari terakhir musim dan melihat masa 10 tahun mereka di kasta tertinggi berakhir di tengah suasana emosional di St. Andrew's.

  • Bolton Wanderers v Leeds UnitedGetty Images Sport

    Leeds United (2003-2004)

    Leeds United mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 2001, tetapi segera menjadi jelas bahwa pengeluaran besar-besaran yang dilakukan oleh ketua klub Peter Ridsdale telah meninggalkan klub dalam kesulitan keuangan, sehingga penurunan peringkat di klasemen terasa tak terhindarkan. Namun, seberapa cepat Leeds jatuh tetap menjadi kejutan besar mengingat pemain-pemain yang berhasil mereka pertahankan.

    Penyerang Mark Viduka dan Alan Smith merupakan duet penyerang yang membawa Leeds ke puncak Eropa tiga tahun sebelumnya, kiper Paul Robinson yang kelak menjadi kiper nomor satu Inggris menjadi andalan di bawah mistar gawang, dan James Milner yang masih remaja mulai menonjol. Namun, baik Peter Reid maupun legenda klub Eddie Gray tidak mampu menemukan level performa yang konsisten untuk membawa tim Elland Road menjauhi zona bahaya, dan juara Inggris 1992 itu terpaksa turun ke divisi kedua dengan dua pertandingan tersisa.

  • FBL-ENG-PR-ASTON-VILLA-NEWCASTLEAFP

    Newcastle United (2008-2009)

    Masa-masa Newcastle berlaga di Liga Champions pada awal 2000-an sudah menjadi kenangan masa lalu bagi The Magpies saat musim 2008-09 tiba, namun skuad yang mencakup Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt, dan Mark Viduka masih dianggap kompetitif saat musim dimulai. Namun, situasi mulai memburuk ketika pelatih favorit penggemar, Kevin Keegan, berselisih dengan manajemen Newcastle terkait transfer dan mengundurkan diri pada September 2008.

    Pelatih sementara Chris Hughton kemudian memimpin dua periode performa buruk yang mengapit masa kepemimpinan Joe Kinnear selama empat setengah bulan sebelum ia terpaksa mundur karena masalah kesehatan. Ikon Newcastle Alan Shearer akhirnya ditunjuk sebagai manajer dengan delapan pertandingan tersisa, tetapi kurangnya pengalaman melatihnya terungkap dengan jelas saat ia hanya memenangkan satu pertandingan sebelum tim dari Tyneside terdegradasi.

  • Leicester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Leicester City (Musim 2022-23)

    Leicester City secara mengejutkan memenangkan Premier League pada tahun 2016. Lima tahun kemudian, mereka memenangkan FA Cup untuk pertama kalinya dalam sejarah klub sambil finis di posisi kelima di liga untuk musim kedua berturut-turut di bawah asuhan Brendan Rodgers. Para penggemar Leicester mulai terbiasa dengan malam-malam Eropa di King Power Stadium, dan meskipun mereka hanya bisa bermimpi untuk mengulang kesuksesan dongeng mereka di bawah Claudio Ranieri, Leicester mulai meneguhkan diri sebagai kekuatan di sepak bola Inggris.

    Dan kemudian, pada 2023, hampir tanpa peringatan, mereka terdegradasi. Kurangnya aktivitas transfer menjelang musim menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di balik layar, dan Rodgers tampaknya kehilangan harapan dan minat jauh sebelum ia dipecat pada April. Meskipun demikian, skuad yang mencakup pemain seperti Youri Tielemans, Jamie Vardy, Harvey Barnes, dan James Maddison - yang secara terkenal menegur seorang jurnalis yang menyarankan Leicester bisa terdegradasi dua bulan sebelum akhir musim - seharusnya memiliki cukup kekuatan untuk menghindari degradasi. Mereka tidak melakukannya.

