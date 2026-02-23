Terlalu bagus untuk terdegradasi? Tujuh degradasi paling mengejutkan di Premier League saat Tottenham berusaha menghindari degradasi ke Championship

Itu masih lebih dari seperempat musim, artinya Spurs masih punya waktu untuk keluar dari situasi sulit ini, sementara kembalinya sejumlah pemain bintang yang cedera dan diskors seharusnya memberikan dorongan bagi mereka di suatu saat. Namun, sementara mereka berjuang mencari kemenangan liga pertama mereka pada 2026, tim-tim di sekitar Tottenham mulai mengumpulkan poin dan menempatkan diri mereka untuk performa akhir musim yang mereka harapkan dapat mengangkat mereka jauh dari zona bahaya.

Sequence seperti itu terasa jauh bagi Spurs saat ini, terlepas dari talenta yang dimiliki Tudor. Meskipun mereka finis di peringkat ke-17 musim lalu, sedikit yang merasa bahwa Spurs tidak akan cukup kuat untuk menjauh dari tiga terbawah, dengan sebagian besar memprediksi bahwa mereka akan kembali bersaing untuk kualifikasi Eropa. Mereka, menurut sebagian besar ukuran, 'terlalu baik untuk terdegradasi'.

Namun, hal itu tidak berlaku untuk tim mana pun jika performa mereka turun di bawah standar tertentu, dan performa Spurs telah jatuh di bawah garis itu sejak lama dan belum pulih. Dan sementara Tudor merencanakan strategi untuk menyelamatkan timnya, berikut adalah tujuh kisah peringatan dari musim-musim Premier League sebelumnya tentang degradasi yang sedikit yang memprediksi sebelum terjadi...