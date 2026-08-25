Terbaru Alvarez dan Dembele: Bintang-bintang yang Memberontak demi Kostum Barcelona

Keinginan Julian Alvarez untuk pindah ke Barcelona, beserta ketegangan yang menyertainya dengan Atletico Madrid, bukanlah kasus pertama yang menunjukkan pemberontakan seorang pemain terhadap klubnya demi mewujudkan mimpi mengenakan seragam Katalan.

Surat kabar Spanyol"Mundo Deportivo" menyoroti sejumlah bintang yang pada periode-periode sebelumnya menekan klub mereka, atau mengambil langkah-langkah eskalatif, hingga akhirnya mereka berlabuh di Stadion Camp Nou.

Alvarez berada di barisan terdepan kasus-kasus terkini, setelah ia mengatakan usai laga Argentina melawan Austria di Piala Dunia: "Yang terbaik bagi semua orang adalah kepindahan, saya ingin mewujudkan mimpi saya", di tengah perselisihan yang terus berlanjut antara dirinya dan Atletico Madrid, dengan keinginan untuk pergi dan pindah ke Barcelona.