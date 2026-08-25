Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Terbaru Alvarez dan Dembele: Bintang-bintang yang Memberontak demi Kostum Barcelona

Transfers
Barcelona vs Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga
Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
J. Alvarez
P. Coutinho
S. Eto'o
A. Griezmann
C. Fabregas
Spanyol
Argentina
Brasil
Kamerun
Prancis

Bermain untuk Blaugrana memiliki pesona tersendiri

Keinginan Julian Alvarez untuk pindah ke Barcelona, beserta ketegangan yang menyertainya dengan Atletico Madrid, bukanlah kasus pertama yang menunjukkan pemberontakan seorang pemain terhadap klubnya demi mewujudkan mimpi mengenakan seragam Katalan.

Surat kabar Spanyol"Mundo Deportivo" menyoroti sejumlah bintang yang pada periode-periode sebelumnya menekan klub mereka, atau mengambil langkah-langkah eskalatif, hingga akhirnya mereka berlabuh di Stadion Camp Nou.

Alvarez berada di barisan terdepan kasus-kasus terkini, setelah ia mengatakan usai laga Argentina melawan Austria di Piala Dunia: "Yang terbaik bagi semua orang adalah kepindahan, saya ingin mewujudkan mimpi saya", di tengah perselisihan yang terus berlanjut antara dirinya dan Atletico Madrid, dengan keinginan untuk pergi dan pindah ke Barcelona.

  • Dembele: Menghilang dari Dortmund

    Salah satu contoh paling menonjol adalah Ousmane Dembele, yang tekanannya terhadap Borussia Dortmund mencapai titik di mana ia absen dari latihan, hingga pelatih tim saat itu, Peter Bosz, menyebutnya telah menjadi "tak diketahui keberadaannya", setelah klub gagal menghubunginya.

    Pada akhirnya, winger asal Prancis itu pindah ke Barcelona dalam sebuah transfer besar, setelah ia bersikeras untuk meninggalkan klub Jerman tersebut.

    • Iklan

  • Griezmann menolak untuk kembali

    Dan pada musim panas 2019, Antoine Griezmann menggunakan cara serupa untuk menekan agar bisa meninggalkan Atletico Madrid, di mana ia tidak menghadiri latihan tim sebagai persiapan menghadapi musim baru, sebelum akhirnya Barcelona membayar nilai klausul pelepasan sebesar 120 juta euro dan merampungkan transfer tersebut.

  • Coutinho meminta hengkang

    Adapun Philippe Coutinho, setelah Liverpool mengumumkan tekadnya untuk mempertahankannya, sang pemain mengajukan permintaan resmi untuk hengkang. 

    Meski klub Inggris itu menolak pada awalnya, sikapnya pada akhirnya mendorong manajemen Liverpool untuk menyetujui kepindahannya ke Barcelona pada Januari 2018 dengan nilai 135 juta euro.

    Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Mascherano, Fabregas, dan Eto'o

    Daftar tersebut tidak hanya terbatas pada nama-nama itu, karena Javier Mascherano pernah memaksakan diri untuk hengkang dari Liverpool sebelum pindah ke Barcelona, sementara Cesc Fabregas berlatih sendirian di Arsenal sebagai bentuk protes atas tertundanya kepindahannya.

    Adapun Samuel Eto'o, ia menjalani perseteruan terbuka dengan Real Madrid demi bisa pindah ke Barcelona, hingga ia merilis sebuah pernyataan yang di dalamnya ia mengumumkan keinginannya untuk mengenakan seragam Katalan.

    Dan seiring berlanjutnya krisis Alvarez, penyerang asal Argentina itu bisa menjadi nama terbaru dalam daftar para bintang yang memilih untuk memberontak terhadap klub mereka demi bisa bergabung ke Barcelona.

  • Baca juga:

    "Di bawah standar dan berpihak kepada Los Blancos": Terungkap wasit laga Real Madrid vs Sociedad

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM