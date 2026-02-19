Teman dekat Cole Palmer mengklaim bahwa dia akan meyakinkan bintang Chelsea untuk bergabung dengan Manchester United

Tunde, seorang rapper asal Manchester, mengenal Palmer dengan baik dan baru-baru ini bergabung dengannya untuk berlibur di Dubai saat Chelsea menikmati jeda langka dalam jadwal mereka untuk musim 2025-26. Pembicaraan tampaknya telah dilakukan di Timur Tengah mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan yang lebih panjang.

Setelah melihat Palmer membagikan foto-foto dari liburan tengah musimnya, Tunde mengatakan di akun Instagram-nya: “Suatu hari nanti, aku akan membawa CP kembali ke UTD, tempat dia seharusnya berada. Tanya saja padanya tim favoritnya siapa.”

Palmer sedang mengisi ulang tenaga menjelang Chelsea kembali berkompetisi di berbagai ajang. Mereka telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan putaran kelima Piala FA - di mana mereka akan menghadapi Wrexham milik Ryan Reynolds dan Rob Mac - sambil juga bersaing untuk finis di empat besar Liga Premier.

Chelsea telah melihat Palmer mencetak empat gol dalam dua penampilannya terakhir, termasuk hat-trick melawan Wolves. Dia dengan cepat mengabaikan spekulasi transfer yang terus beredar di sekitarnya.

Palmer mengatakan kepada Match of the Day saat ditanya tentang rumor tersebut: “Semua orang suka bicara omong kosong, bukan? Saya tidak terlalu memperhatikan itu. Anda melihat hal-hal. Tapi saya merasa sudah berada dalam posisi yang kuat, jadi saya tidak memperhatikannya.”

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, juga berusaha membantah spekulasi bahwa gelandang berbakat ini mencari jalan keluar dari Stamford Bridge. Dia mengatakan: “Apakah dia tak tergantikan, apakah dia bahagia? Ya dan ya. Sederhana saja, Cole Palmer adalah pemain luar biasa seperti banyak pemain lain di tim ini.

“Cole ada di sini, dia sangat bahagia, dan saya tidak sabar untuk melihatnya kembali ke lapangan. Cole sangat bahagia. Saya telah berbicara dengannya berkali-kali. Pikiran kami tertuju pada bagaimana kami bisa membuat tim ini lebih baik, bagaimana dia bisa berkembang, dan bagaimana saya bisa membantunya. Dia mencintai berada di sini dan dia ingin menjadi pemain Chelsea.”