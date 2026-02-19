Getty/Instagram
Teman dekat Cole Palmer mengklaim bahwa dia akan meyakinkan bintang Chelsea untuk bergabung dengan Manchester United
Palmer terikat kontrak di London Barat hingga 2033, dengan Chelsea berupaya keras untuk memastikan aset berharga mereka tidak lepas dari genggaman. Mereka telah menyaksikan pemain nomor 10 mereka yang flamboyan meraih gelar Pemain Muda Terbaik PFA selama masa baktinya di London Barat, sekaligus meraih gelar Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub FIFA.
Ada spekulasi bahwa pemain berusia 23 tahun - yang telah mencetak 52 gol untuk Chelsea dalam 115 penampilan - merasa rindu kampung halaman selama berada di ibu kota Inggris. Hal itu memicu pembicaraan tentang kemungkinan kembalinya ke Manchester.
Tunde, seorang rapper asal Manchester, mengenal Palmer dengan baik dan baru-baru ini bergabung dengannya untuk berlibur di Dubai saat Chelsea menikmati jeda langka dalam jadwal mereka untuk musim 2025-26. Pembicaraan tampaknya telah dilakukan di Timur Tengah mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan yang lebih panjang.
Setelah melihat Palmer membagikan foto-foto dari liburan tengah musimnya, Tunde mengatakan di akun Instagram-nya: “Suatu hari nanti, aku akan membawa CP kembali ke UTD, tempat dia seharusnya berada. Tanya saja padanya tim favoritnya siapa.”
Palmer sedang mengisi ulang tenaga menjelang Chelsea kembali berkompetisi di berbagai ajang. Mereka telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan putaran kelima Piala FA - di mana mereka akan menghadapi Wrexham milik Ryan Reynolds dan Rob Mac - sambil juga bersaing untuk finis di empat besar Liga Premier.
Chelsea telah melihat Palmer mencetak empat gol dalam dua penampilannya terakhir, termasuk hat-trick melawan Wolves. Dia dengan cepat mengabaikan spekulasi transfer yang terus beredar di sekitarnya.
Palmer mengatakan kepada Match of the Day saat ditanya tentang rumor tersebut: “Semua orang suka bicara omong kosong, bukan? Saya tidak terlalu memperhatikan itu. Anda melihat hal-hal. Tapi saya merasa sudah berada dalam posisi yang kuat, jadi saya tidak memperhatikannya.”
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, juga berusaha membantah spekulasi bahwa gelandang berbakat ini mencari jalan keluar dari Stamford Bridge. Dia mengatakan: “Apakah dia tak tergantikan, apakah dia bahagia? Ya dan ya. Sederhana saja, Cole Palmer adalah pemain luar biasa seperti banyak pemain lain di tim ini.
“Cole ada di sini, dia sangat bahagia, dan saya tidak sabar untuk melihatnya kembali ke lapangan. Cole sangat bahagia. Saya telah berbicara dengannya berkali-kali. Pikiran kami tertuju pada bagaimana kami bisa membuat tim ini lebih baik, bagaimana dia bisa berkembang, dan bagaimana saya bisa membantunya. Dia mencintai berada di sini dan dia ingin menjadi pemain Chelsea.”
Sementara mereka di London Barat berusaha membantah rumor kepindahan, mereka yang memiliki hubungan dengan klub-klub besar Premier League di Northwest terus membicarakan kemungkinan transfer - dengan United menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali di bawah manajer interim Michael Carrick.
Mantan striker Manchester United, Louis Saha, mengatakan tentang siapa yang bisa menjadi pengganti jangka panjang kapten ikonik Bruno Fernandes di Old Trafford: “Akan sangat menarik melihat Cole Palmer bermain di Manchester United. Dia bukan lagi pemain Manchester City... Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang.
“Dia berhasil bermain di tim Chelsea dengan mungkin 10 jenis penyerang yang berbeda dan tetap menjadi pemain utama. Itu menunjukkan seberapa andalnya dia.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
United dilaporkan menganggap Palmer sebagai "target impian", dengan tujuan untuk memperkuat dana transfer musim panas dengan memastikan kualifikasi Liga Champions musim ini. Chelsea, bagaimanapun, akan enggan melepasnya.
Kontrak jangka panjang yang mereka miliki berarti mereka dapat meminta biaya tertinggi untuk pemain yang dibeli pada 2023 seharga £40 juta ($54 juta). Saat ini, The Blues fokus pada pertandingan kandang melawan Burnley yang terancam degradasi pada Sabtu mendatang.
