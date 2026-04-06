FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

Tekanan dan ketegangan... Busquets bertindak bertentangan dengan keinginan Barcelona

Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, bermimpi mengenakan seragam Barcelona, dan ia yakin bahwa langkah cepat yang diambil klub Catalan tersebut akan membuat transfer ini lebih mudah dan lebih murah.

Bastoni berusia 26 tahun, terikat kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2028, namun ia sudah dianggap akan hengkang pada musim panas mendatang, menurut prediksi di Italia.

Bastoni dianggap sebagai target utama Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan pada musim depan, dan sang pemain sendiri sangat ingin mengenakan seragam Barça.

Pemain tersebut menyadari ketertarikan Barcelona, dan meskipun belum mencapai kesepakatan pribadi, ia terbuka terhadap hal tersebut. 

    Bastoni menekan Barcelona

    "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Bastoni merasa terdesak untuk menentukan masa depannya, mengingat situasi yang dihadapinya setelah kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia, yang memengaruhi kondisinya setiap hari di Inter.


    "Bastoni percaya bahwa memulai negosiasi lebih awal antara Barcelona dan Inter Milan akan membantu menyelesaikan kesepakatan dengan cepat dan mengklarifikasi masa depannya," kata sumber tersebut.

    Bastoni juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan segala upaya demi mewujudkan mimpinya bermain di Stadion Camp Nou, mulai musim depan.

    Menurut sumber yang dekat dengan sang pemain, Bastoni dan lingkarannya melihat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Barcelona untuk bergerak cepat guna menyelesaikan kesepakatan tersebut.

    Barcelona lebih memilih untuk tidak terlalu banyak membicarakan soal transfer

    Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa Barcelona saat ini fokus pada kompetisi di La Liga dan Liga Champions, sehingga mereka lebih memilih untuk mengurangi pembicaraan mengenai transfer, berbeda dengan keinginan Bastoni yang ingin segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

    Meskipun demikian, direktur olahraga Deco terus bekerja dengan tenang untuk mempersiapkan tim yang kuat untuk musim depan, di mana prioritasnya meliputi perekrutan seorang penyerang murni dan bek tengah, dan Bastoni berada di urutan teratas dalam daftar target tersebut.

    Barcelona memperkirakan nilai transfer pemain tersebut berkisar antara 55 hingga 60 juta euro.

