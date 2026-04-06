Tekanan dan ketegangan... Busquets bertindak bertentangan dengan keinginan Barcelona

Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, bermimpi mengenakan seragam Barcelona, dan ia yakin bahwa langkah cepat yang diambil klub Catalan tersebut akan membuat transfer ini lebih mudah dan lebih murah.

Bastoni berusia 26 tahun, terikat kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2028, namun ia sudah dianggap akan hengkang pada musim panas mendatang, menurut prediksi di Italia.

Bastoni dianggap sebagai target utama Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan pada musim depan, dan sang pemain sendiri sangat ingin mengenakan seragam Barça.

Pemain tersebut menyadari ketertarikan Barcelona, dan meskipun belum mencapai kesepakatan pribadi, ia terbuka terhadap hal tersebut.

Video: Pemain Maroko diusir dari Serie A