Teka-teki Mbappé di Real Madrid... Solusi ajaib atau krisis teknis dan psikologis?

Di Real Madrid, tak ada kejadian yang berlalu tanpa penjelasan dan tak ada bintang yang muncul tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Namun, apa yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan lebih banyak misteri daripada jawaban. Di antara penampilan tim yang solid dalam beberapa pertandingan dan penurunan performa yang mencolok di pertandingan lain, gambaran sebuah kisah yang berbeda mulai terbentuk di dalam tim.

Tokoh utama dalam cerita ini adalah pemain Prancis Kylian Mbappé, bintang yang ditunggu-tunggu semua orang untuk menjadi potongan terakhir dalam proyek Real Madrid, serta nama yang mampu membuat perbedaan pada momen-momen krusial.

Namun ironisnya, kehadirannya tidak sekuat yang diharapkan banyak orang di level tim, melainkan disertai dengan tanda tanya yang tidak biasa, terutama dengan perubahan formasi tim saat ia bermain dibandingkan saat ia absen.