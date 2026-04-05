Teka-teki Mbappé di Real Madrid... Solusi ajaib atau krisis teknis dan psikologis?

Bintang Prancis itu membuat semua orang terheran-heran

Di Real Madrid, tak ada kejadian yang berlalu tanpa penjelasan dan tak ada bintang yang muncul tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Namun, apa yang terjadi belakangan ini justru menimbulkan lebih banyak misteri daripada jawaban. Di antara penampilan tim yang solid dalam beberapa pertandingan dan penurunan performa yang mencolok di pertandingan lain, gambaran sebuah kisah yang berbeda mulai terbentuk di dalam tim.

Tokoh utama dalam cerita ini adalah pemain Prancis Kylian Mbappé, bintang yang ditunggu-tunggu semua orang untuk menjadi potongan terakhir dalam proyek Real Madrid, serta nama yang mampu membuat perbedaan pada momen-momen krusial.

Namun ironisnya, kehadirannya tidak sekuat yang diharapkan banyak orang di level tim, melainkan disertai dengan tanda tanya yang tidak biasa, terutama dengan perubahan formasi tim saat ia bermain dibandingkan saat ia absen.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Solusi ajaib

    Sejak kedatangan Kylian Mbappé ke Real Madrid, banyak yang menganggapnya sebagai solusi ajaib untuk semua masalah lini serang, berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mencetak gol serta fleksibilitas taktisnya yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang murni maupun sayap yang dinamis.

    Dan memang, Mbappé tidak mengecewakan ekspektasi di level individu, di mana ia tampil gemilang secara statistik, dan berhasil mencatatkan angka gol yang luar biasa, yang diakhiri dengan meraih Sepatu Emas musim lalu, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia.

    Namun di sisi lain, kecemerlangan individu ini tidak tercermin seperti yang diharapkan pada performa kolektif tim, karena kehadirannya tidak memberikan banyak solusi pada sistem permainan, bahkan muncul beberapa tanda ketidakharmonisan dalam serangan, yang memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruhnya di dalam tim.


  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Tanda tanya

    Meskipun Kylian Mbappé tampil gemilang sejak bergabung dengan Real Madrid dengan mencetak 82 gol dan 11 assist dalam 95 pertandingan di berbagai kompetisi, di tengah kehadiran deretan bintang ternama, ia belum mampu membawa tim meraih gelar-gelar besar, hal yang mengejutkan para penggemar dan pengamat.

    Hal ini bertolak belakang dengan periode sebelumnya, ketika Real Madrid tidak memiliki skuad bintang yang sama, namun tetap berhasil meraih hasil dan gelar penting, yang memicu pertanyaan besar mengenai kemampuan Mbappé untuk memberikan dampak kolektif di dalam tim dibandingkan masa lalu.

    Di tengah perbandingan ini, media Spanyol mulai mengkritik sang pemain, mempertanyakan seberapa besar kontribusinya yang sebenarnya dalam sistem tim, dan menegaskan bahwa angka-angka individu tidak cukup untuk menutupi celah dalam performa tim.

    Beberapa pihak juga mulai mengemukakan hipotesis mengenai penyebab penurunan performa Mbappé, di mana para analis berpendapat bahwa klub belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya, baik dari segi taktik maupun dalam memanfaatkan berbagai kemampuan ofensifnya, yang semakin menambah ketidakpastian mengenai peran sebenarnya di Real Madrid.


  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Real Madrid... Sistem yang mematikan tanpa Mbappé

    Mbappé mengalami cedera lutut pada awal bulan lalu, yang memicu kekhawatiran besar mengenai kemampuan "Los Blancos" dalam menghadapi tantangan berat, baik di Liga Champions melawan Manchester City, maupun dalam Derby Madrid melawan Atlético Madrid, terutama dengan kehadiran pelatih baru yang memimpin tim, Álvaro Arbeloa asal Spanyol.

    Namun yang mengejutkan, tim ini tampil sangat berbeda dari yang diperkirakan, terlihat lebih kompak dan solid, dengan berbagai opsi serangan yang beragam, mulai dari tendangan dari luar kotak penalti hingga umpan silang yang akurat, serta memanfaatkan pergerakan pemain yang datang dari belakang seperti Valverde, Ibrahim Diaz, dan Arda Güler.

    Berkat kerja sama tim ini, Real Madrid berhasil menampilkan performa yang menghancurkan, yang memungkinkan mereka menyingkirkan Manchester City dan meraih kemenangan atas Atlético Madrid dalam Derby Ibukota, menegaskan bahwa bahkan tanpa Mbappé, tim ini mampu bersaing dengan sangat baik.

    Dengan demikian, beberapa pihak mulai berpendapat bahwa Real Madrid mungkin tampil lebih baik secara kolektif tanpa kehadiran Mbappé, yang membuka perdebatan mengenai sejauh mana pengaruh sang bintang Prancis terhadap kekompakan taktis tim dibandingkan saat ia absen.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kehadiran Mbappé... Krisis psikologis dan teknis

    Tak ada yang bisa menyangkal kemampuan luar biasa Kylian Mbappé dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tim mana pun, namun situasinya tampak jelas bagi semua orang, terutama dalam pertandingan Real Madrid melawan Mallorca yang berakhir dengan kekalahan Los Blancos, Sabtu kemarin, dengan skor 1-2 dalam ajang La Liga.

    Pertandingan tersebut menandai kembalinya Mbappé sebagai starter setelah absen selama lebih dari sebulan, dan yang anehnya, permainan tim yang mematikan yang diandalkan Real Madrid selama ia absen menghilang sepenuhnya begitu ia turun sejak awal.

    Tim Real Madrid tampak seolah-olah melupakan solusi kolektif yang terbukti berhasil selama absennya Mbappé, dan kembali mengandalkan satu solusi saja, yaitu kecepatan bintang Prancis itu dalam menerobos ruang di belakang para bek, serta kemampuannya secara individu untuk menembus pertahanan dan melepaskan tembakan, yang mengurangi efektivitas pemain lain dan membatasi gaya permainan tim.

    Bahkan, sebagian besar upaya serangan Real Madrid setelah satu jam pertandingan semuanya berasal dari Mbappé, bahkan beberapa pemain, meskipun memiliki beberapa opsi serangan, lebih memilih untuk selalu mengoper bola kepada bintang Prancis tersebut, yang mengindikasikan bahwa kehadirannya menciptakan krisis psikologis bagi beberapa pemain, di mana mereka merasa perlu mengoper bola kepadanya tanpa mencari solusi lain, berbeda dengan apa yang terjadi saat ia absen.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Apa solusinya?

    Seiring dengan masih berlanjutnya ketidakpastian mengenai peran Mbappé di Real Madrid, muncul pertanyaan yang paling penting: bagaimana tim dapat memanfaatkan kemampuannya yang luar biasa tanpa mengganggu kekompakan tim? Solusinya tidak mudah, namun sangat penting untuk menjaga performa tim dalam pertandingan-pertandingan besar.

    Langkah pertama terletak pada redistribusi tugas di lini depan, sehingga tim tidak sepenuhnya bergantung pada kecepatan individu Mbappé, melainkan memanfaatkan pergerakannya yang cerdas untuk menciptakan ruang bagi rekan-rekannya juga.

    Dalam konteks ini, menempatkan Mbappé sebagai sayap kiri atau kanan alih-alih penyerang murni bisa menjadi solusi yang baik, karena hal itu akan memungkinkannya bergerak di sayap dan membuka ruang bagi rekan-rekannya, di samping adanya penyerang murni, sambil tetap mempertahankan kemampuannya untuk menembus pertahanan dan mencetak gol.

    Solusi kedua berkaitan dengan aspek psikologis, di mana para pemain perlu memperkuat kepercayaan diri dalam pilihan individu mereka dan tidak merasa tertekan untuk selalu mengoper bola kepada Mbappé, sambil tetap menerapkan strategi tim yang menyeimbangkan antara permainan individu dan kolektif, agar kemampuannya tidak menjadi beban bagi tim lainnya.

    Sedangkan pada tingkat taktik, solusinya mungkin terletak pada penerapan lebih dari satu strategi serangan yang sesuai dengan karakteristik setiap pertandingan, sehingga tim dapat beralih antara permainan kolektif yang intensif atau memanfaatkan kemampuan individu Mbappé, sambil mempertahankan formasi yang terorganisir dan dukungan yang seimbang bagi semua penyerang, guna memastikan tidak terganggunya kekompakan selama pertandingan besar.