"Saat Thuram meniru Olise. Tunggu reaksi Michael di akhir video," demikian judul video yang diunggah Les Bleus di kanal Instagram mereka. Sebelum sesi latihan, Olise duduk di samping Mbappé agak jauh dari lapangan, saat bintang Real Madrid itu menarik perhatian pemain Bayern tersebut ke aksi yang sedang dilakukan Thuram beberapa meter di depannya.

Mantan pemain Gladbach itu membungkus wajahnya dengan benda yang mirip handuk, mungkin kantong pendingin. Ini sudah menjadi referensi pertama terhadap Olise, yang sering terlihat mengenakan topi yang ditarik jauh ke wajah saat berada di FCB menjelang pertandingan. Sebelum leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, ia bahkan mengenakan semacam syal di leher dan menutupi mulutnya, sehingga hampir hanya mata Olise yang terlihat.

"Siapa itu?" seru Thuram kepada Mbappe sambil memeriksa sebentar kondisi rumput di lapangan latihan. Hanya beberapa detik kemudian, sang penyerang kembali dan tertawa terbahak-bahak. Mbappe pun tak bisa menahan tawanya.