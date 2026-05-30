Bintang penyerang FC Bayern München itu harus menahan ejekan dari dua rekan setimnya di tim nasional, Marcus Thuram (Inter Milan) dan Kylian Mbappé (Real Madrid).
Tawa riuh yang mengolok-olok Michael Olise: Marcus Thuram dan Kylian Mbappé mengolok-olok bintang FC Bayern
"Saat Thuram meniru Olise. Tunggu reaksi Michael di akhir video," demikian judul video yang diunggah Les Bleus di kanal Instagram mereka. Sebelum sesi latihan, Olise duduk di samping Mbappé agak jauh dari lapangan, saat bintang Real Madrid itu menarik perhatian pemain Bayern tersebut ke aksi yang sedang dilakukan Thuram beberapa meter di depannya.
Mantan pemain Gladbach itu membungkus wajahnya dengan benda yang mirip handuk, mungkin kantong pendingin. Ini sudah menjadi referensi pertama terhadap Olise, yang sering terlihat mengenakan topi yang ditarik jauh ke wajah saat berada di FCB menjelang pertandingan. Sebelum leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG, ia bahkan mengenakan semacam syal di leher dan menutupi mulutnya, sehingga hampir hanya mata Olise yang terlihat.
"Siapa itu?" seru Thuram kepada Mbappe sambil memeriksa sebentar kondisi rumput di lapangan latihan. Hanya beberapa detik kemudian, sang penyerang kembali dan tertawa terbahak-bahak. Mbappe pun tak bisa menahan tawanya.
Thuram dan Mbappé tertawa terbahak-bahak, sementara Olise hanya bisa tersenyum lelah
Latar belakangnya: Olise sudah beberapa kali menarik perhatian di Bayern berkat inspeksi lapangan yang sangat cepat sebelum pertandingan. Sesuai dengan sifatnya yang santai, ia hanya menguji kondisi lapangan sebentar—seringkali dengan topi yang ditarik menutupi sebagian besar wajahnya—lalu langsung pergi.
Reaksi bintang FCB terhadap candaan Thuram dan Mbappe pun sangat khas Olise. Pemain berusia 24 tahun itu hanya menyambut aksi kedua temannya itu dengan senyuman lelah dan gelengan kepala.
Akankah Olise, Mbappé, dan kawan-kawan membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia ketiga?
Olise, yang bersama Bayern Munich meraih gelar ganda berupa gelar juara liga dan Piala DFB pada musim lalu, saat ini sedang mempersiapkan diri bersama Timnas Prancis di pusat latihan nasional di Clairefontaine menjelang Piala Dunia 2026. Calon peraih Ballon d'Or ini diharapkan memainkan peran penting dalam turnamen yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. Prancis termasuk di antara favorit utama dan bermimpi meraih gelar Piala Dunia ketiganya setelah tahun 1998 dan 2018.
Terutama lini serang Prancis yang dipimpin oleh Olise, Mbappe, dan bintang PSG Ousmane Dembele tampil sangat mengesankan. Ditambah lagi dengan Thuram, Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG), atau Rayan Cherki (Manchester City), para pemain serang berkualitas tinggi lainnya yang mampu membuat setiap lawan gentar.
Sebelum berangkat ke Amerika Utara, tim Prancis akan menjalani dua pertandingan persahabatan di kandang sendiri, menghadapi Pantai Gading—lawan grup Jerman—di Nantes pada 4 Juni, dan empat hari kemudian melawan Irlandia Utara di Lille. Piala Dunia akan dimulai bagi Olise dan kawan-kawan pada 16 Juni dengan pertandingan pembuka melawan Senegal; bersama tim Afrika tersebut dan Norwegia yang diperkuat bintang besar Erling Haaland, Prancis kemungkinan besar berada di grup babak penyisihan grup terkuat. Irak, lawan kedua tim asuhan pelatih Didier Deschamps pada 22 Juni, jelas merupakan tim yang tidak diunggulkan, sedangkan pertandingan penutup fase grup melawan Norwegia akan digelar pada 26 Juni.
Michael Olise: Karier internasionalnya bersama Prancis hingga saat ini
Penampilan perdana di tim nasional
6 September 2024, kalah 1-3 dari Italia (Nations League)
Pertandingan internasional
15
Gol di pertandingan internasional
4
Gol pertama dalam pertandingan internasional
23 Maret 2025 (Liga Bangsa-Bangsa melawan Kroasia, 7:4 setelah adu penalti)