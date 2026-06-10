Tatap Piala Dunia Perdana, Bintang Sunderland Omar Alderete: Ini Berawal Dari Mimpi!

Bagi Alderete, Piala Dunia merupakan puncak kariernya. Paraguay menghadapi jalan yang menantang di babak penyisihan grup, di mana mereka akan menghadapi pertandingan melawan Turki, Australia, dan tuan rumah Amerika Serikat di Grup D. Namun, pemain Sunderland tersebut percaya bahwa perjuangan mereka di babak kualifikasi dapat menjadi dorongan besar untuk negaranya melaju jauh di turnamen mendatang.

"Saya menyelesaikan musim yang baik bersama klub saya, dan itu penting karena memberi saya kepercayaan diri untuk apa yang akan datang," ucapnya kepada Versus Paraguay. "Kita semua merasakan hal yang sama. Kita di lapangan dan orang-orang di luar lapangan juga. Semua orang tidak sabar menunggu Piala Dunia tiba.

"Saya pikir kita memiliki tim yang bagus dan kelompok yang bagus. Tim telah pulih dan menunjukkannya selama kualifikasi. Saya pikir itu adalah bagian penting dari apa yang kita capai di kualifikasi. Saya pikir jika kita tidak bermimpi dan tidak percaya pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di Piala Dunia. Kita harus bermimpi dan memulai dari sana."