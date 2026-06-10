Sunderland
Tatap Piala Dunia Perdana, Bintang Sunderland Omar Alderete: Ini Berawal Dari Mimpi!
Musim debut gemilang di Sunderland
Alderete menikmati musim pertama yang luar biasa di sepakbola Inggris setelah pindah dari Getafe musim panas tahun lalu. Mantan pemain Basel dan Hertha Berlin tersebut dengan cepat memantapkan dirinya sebagai bagian penting dalam mesin Regis Le Bris, dengan dia tampil dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Soliditas pertahanannya menjadi salah satu alasan di balik keberhasilan mengejutkan Sunderland meraih tempat di Liga Europa pada musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi Inggris.
Dampak pemain Paraguay ini tidak hanya terbatas di lini pertahanan, dengan ia juga mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah melawan Nottingham Forest pada bulan September. Meskipun cedera sempat membuatnya menepi beberapa pekan, kontribusi Alderete terhadap kesuksesan The Black Cats tidak dapat disangkal, dan kini ia menuju Amerika Utara dengan tekad untuk membuktikan diri.
- Sunderland
Mimpi tampil di Piala Dunia
Bagi Alderete, Piala Dunia merupakan puncak kariernya. Paraguay menghadapi jalan yang menantang di babak penyisihan grup, di mana mereka akan menghadapi pertandingan melawan Turki, Australia, dan tuan rumah Amerika Serikat di Grup D. Namun, pemain Sunderland tersebut percaya bahwa perjuangan mereka di babak kualifikasi dapat menjadi dorongan besar untuk negaranya melaju jauh di turnamen mendatang.
"Saya menyelesaikan musim yang baik bersama klub saya, dan itu penting karena memberi saya kepercayaan diri untuk apa yang akan datang," ucapnya kepada Versus Paraguay. "Kita semua merasakan hal yang sama. Kita di lapangan dan orang-orang di luar lapangan juga. Semua orang tidak sabar menunggu Piala Dunia tiba.
"Saya pikir kita memiliki tim yang bagus dan kelompok yang bagus. Tim telah pulih dan menunjukkannya selama kualifikasi. Saya pikir itu adalah bagian penting dari apa yang kita capai di kualifikasi. Saya pikir jika kita tidak bermimpi dan tidak percaya pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di Piala Dunia. Kita harus bermimpi dan memulai dari sana."
Pujian setinggi langit Le Bris untuk Alderete
Le Bris beberapa kali telah menyatakan apresiasinya terhadap bek tengah tersebut, menyoroti bagaimana pemain berusia 29 tahun itu telah beradaptasi dengan kerasnya Liga Premier.
Mengenai pengaruh sang bek di Sunderland, Le Bris berkata pada April lalu di situs resmi klub: “Dia benar-benar bagus. Dia sedikit berbeda. Karakternya, cara dia berlatih setiap hari, hubungannya dengan rekan setimnya. Dia sedikit lebih dewasa dan memiliki budaya yang berbeda. Tugasnya sebagai bek tengah mungkin sedikit berbeda dengan gelandang, striker, atau pemain sayap, tetapi dia sangat penting bagi kami dan cara kami ingin bermain.
"Ketika lawan ingin bermain langsung, dia sangat bagus dalam mengatur duel dan bola panjang di dalam kotak penalti. Dia memiliki kemampuan untuk bertahan dan tidak memaksakan diri. Dia suka bertahan di kotak penalti. Kaki kirinya juga sangat bagus. Terkadang, dia bisa kekurangan energi untuk memberikan tempo yang tepat, tetapi itu karena dia sangat terampil sehingga mudah baginya. Saya pikir dia telah meningkatkan bagian ini selama musim ini."
- Sunderland
Bersiap untuk laga pembuka
Setelah memainkan peran kunci untuk Sunderland musim 2025/26, Alderete kini diharapkan dapat melanjutkan performa solidnya bersama Paraguay. Setelah melakoni pertandingan uji coba melawan Nikaragua, yang berhasil mereka menangkan dengan skor telak 4-0, La Albirroja akan bersiap menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada pertandingan pembuka Grup D di Los Angeles Stadium, Sabtu (13/6) pagi WIB.