Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRIDAFP

Diterjemahkan oleh

Taruhan menakutkan senilai 590 juta: Mourinho mencari formula yang mustahil

Transfers
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Bellingham
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
LaLiga
Portugal
Prancis
Côte d’Ivoire
Brasil
Inggris
Jerman
Spanyol

Dilema "Serangan Impian" Menempatkan Special One di Bawah Ujian

José Mourinho, pelatih Real Madrid, untuk pertama kalinya bersiap memanfaatkan seluruh elemen timnya, setelah skuad Los Blancos lengkap selama masa persiapan untuk musim baru.

Real Madrid tidak membutuhkan lebih banyak nama besar sebanyak mereka membutuhkan cara yang menjamin terwujudnya keseimbangan di antara para pemain di dalam lapangan.

Dengan lengkapnya skuad Los Merengues, José Mourinho mendapati dirinya berada di hadapan sebuah ujian yang rumit: bagaimana mempertahankan lini serang yang menampung empat pemain kelas dunia, tanpa kehilangan keseimbangan yang dibutuhkan dalam persaingan meraih gelar.


  • Kekayaan ofensif dalam genggaman Mourinho

    Menurut laporan as "Mourinho mulai bekerja dengan skuad Real Madrid yang lengkap, setelah sejumlah pemain absen darinya selama fase persiapan. Kuartet penyerang tersebut terdiri dari Yan Diomande, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior, dengan Jude Bellingham di belakang mereka pada posisi playmaker.

    Nilai pasar keempat pemain itu mencapai 590 juta euro, menurut situs "Transfermarkt": Mbappe (200) juta, Vinicius Junior (140) juta, Yan Diomande (90), dan Jude Bellingham (160).

    Adapun biaya untuk mendatangkan mereka mencapai sekitar 313 juta euro sebelum menghitung variabel. Real Madrid membayar hampir 40 juta euro sebagai bonus tanda tangan untuk Mbappe, yang merupakan nilai perkiraan dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh klub, di samping 125 juta euro untuk Diomande, 45 juta untuk Vinicius, dan 103 juta untuk Bellingham.

    Biaya tersebut bisa meningkat menjadi 358 juta euro jika menghitung variabel yang mungkin terjadi, dengan tambahan 15 juta untuk Leipzig dalam transfer Diomande dan sekitar 30 juta dalam transfer Bellingham, namun tetap jauh lebih rendah daripada nilai pasar saat ini dari keempat pemain tersebut.

    Baca juga: Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, kepergian Torres memberi Barcelona keuntungan ganda

    • Iklan

  • Taktik Mourinho Diuji

    Kuartet tersebut mungkin akan tampil untuk pertama kalinya menghadapi Schalke di Kota Gelsenkirchen besok Minggu, dalam pertandingan uji coba terakhir Real Madrid sebelum pembukaan La Liga menghadapi Espanyol pada 22 Agustus.

    Hingga kini Mourinho tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1, yang menempatkan Mbappe di posisi penyerang tengah, dan mengembalikan Bellingham ke peran gelandang serang nomor 10, posisi yang membuatnya bersinar pada musim pertamanya bersama Real Madrid, serta bersama timnas Inggris di Piala Dunia terakhir di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel. Sementara itu, Vinicius dan Diomande akan mengisi kedua sisi sayap.

    Namun, perubahan ke formasi 4-4-2, seperti yang terjadi di akhir pertandingan melawan Deportivo, atau ke 4-3-3, bisa menjauhkan Bellingham dari area pencetakan gol dan menambah tanggung jawab bertahannya.

    Baca juga: Setelah berubahnya perhitungan Real Madrid, Liverpool bergerak untuk merampungkan transfer berharga

  • Mengejar warisan trio BBC: sebuah taruhan yang lebih besar

    Real Madrid bertumpu pada kuartet ini sebagai kekuatan serang murni, dalam sebuah proyek yang ambisinya melampaui upaya mengembalikan kejayaan trio legendaris "BBC": Karim Benzema, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo, setelah klub menyatukan dalam satu formasi bobot serangan yang langka dalam sepak bola modern.

    Kuartet ini mencetak 121 gol dan memberikan 36 assist sepanjang musim lalu. Mbappe mencetak 42 gol, Vinicius 22, Diomande 13, sementara Bellingham mencetak 8 gol, dengan musimnya yang terdampak cedera. Keempat pemain tersebut juga memberikan 7, 14, 10, dan 5 assist secara berurutan.

    Real Madrid berharap angka-angka ini meningkat, terutama karena Bellingham mencetak 23 gol dan memberikan 13 assist pada musim pertamanya, sementara Diomande akan bergabung dengan lini serang yang lebih kuat dibandingkan yang mengelilinginya di Leipzig.

    Baca juga: Harga mimpi Madrid dan panggung Piala Dunia? Suporter Chelsea terbelah soal Fernandez

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Dibandingkan dengan raksasa Eropa: keunggulan Barcelona dan Bayern

    Jika hanya menghitung trio penyerang saja, tanpa Bellingham, Mbappe, Vinicius, dan Diomande mencetak 77 gol serta menyumbang 31 assist musim lalu. Mereka hanya kalah dari trio Bayern Munich dan Barcelona. Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise mencetak 109 gol serta menyumbang 61 assist bersama Bayern, sementara Ferran Torres, Raphinha, dan Lamine Yamal mencetak 85 gol serta memberikan 33 assist bersama Barcelona.

    Adapun trio Manchester City, Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Savinho, mencetak 57 gol dan menyumbang 26, sedangkan Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doue mencetak 52 gol serta menyumbang 33 bersama Paris Saint-Germain.

    Sementara itu, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka mencetak 43 gol serta memberikan 19 assist bersama Arsenal sepanjang musim lalu.

    Baca juga: Setelah perubahan perhitungan Real Madrid, Liverpool bergerak untuk merampungkan transfer berharga

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA