Taruhan menakutkan senilai 590 juta: Mourinho mencari formula yang mustahil

Menurut laporan as "Mourinho mulai bekerja dengan skuad Real Madrid yang lengkap, setelah sejumlah pemain absen darinya selama fase persiapan. Kuartet penyerang tersebut terdiri dari Yan Diomande, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior, dengan Jude Bellingham di belakang mereka pada posisi playmaker.

Nilai pasar keempat pemain itu mencapai 590 juta euro, menurut situs "Transfermarkt": Mbappe (200) juta, Vinicius Junior (140) juta, Yan Diomande (90), dan Jude Bellingham (160).

Adapun biaya untuk mendatangkan mereka mencapai sekitar 313 juta euro sebelum menghitung variabel. Real Madrid membayar hampir 40 juta euro sebagai bonus tanda tangan untuk Mbappe, yang merupakan nilai perkiraan dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh klub, di samping 125 juta euro untuk Diomande, 45 juta untuk Vinicius, dan 103 juta untuk Bellingham.

Biaya tersebut bisa meningkat menjadi 358 juta euro jika menghitung variabel yang mungkin terjadi, dengan tambahan 15 juta untuk Leipzig dalam transfer Diomande dan sekitar 30 juta dalam transfer Bellingham, namun tetap jauh lebih rendah daripada nilai pasar saat ini dari keempat pemain tersebut.