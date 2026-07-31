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Taruhan baru Mourinho: Siapa Carlos Espi, transfer mengejutkan Real Madrid?

FEATURES
Real Madrid
J. Mourinho
C. Espi
Levante
LaLiga
Spanyol
Portugal

Dia bukan termasuk nama yang paling banyak diperbincangkan di bursa transfer, tetapi ia dengan cepat berubah menjadi proyek ofensif yang mendapatkan kepercayaan di Santiago Bernabeu.

Dalam sebuah langkah cepat dan taktis yang matang, Real Madrid mengumumkan penuntasan transfer kelima mereka di bursa musim panas, dengan mendatangkan penyerang muda asal Spanyol Carlos Espi dari Levante melalui kontrak jangka panjang yang berdurasi 5 musim hingga 30 Juni 2031.

Transfer yang mengejutkan kalangan olahraga ini bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari pemantauan cermat terhadap bakat menjanjikan yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu solusi ofensif klasik paling sederhana sekaligus paling presisi dalam sepak bola Spanyol. Lalu, siapakah "raksasa" muda yang diputuskan oleh Jose Mourinho untuk dijadikan taruhan ini?

Real Madrid merekrut Carlos Espi pada waktu yang mencerminkan keinginan klub untuk membangun masa depan lini serang mereka, karena sang pemain merupakan sosok penyerang tradisional yang piawai bermain di dalam kotak penalti, sebuah kualifikasi yang kini semakin langka dalam sepak bola modern.

Meski Espi masih berada di awal kariernya, postur fisik dan karakter ofensifnya membuat para pemandu bakat Real Madrid melihatnya sebagai calon penyerang yang mampu berkembang untuk menjadi salah satu opsi penting di lini depan dalam beberapa tahun mendatang.

  • Kartu identitas cepat

    Nama lengkap: Carlos Espí Escrivá.

    Tanggal lahir: 24 Juli 2005.

    Kewarganegaraan: Spanyol.

    Tinggi: 1,94 meter.

    Posisi: Penyerang tengah.

    Kaki favorit: Kanan.

    Klub sebelumnya: Levante.

    Kontrak dengan Real Madrid: Hingga Juni 2031.

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  • Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dari Jalanan Valencia Menuju Gerbang Bernabeu

    Carlos Espí Escrihuela lahir pada 24 Juli 2005 di kota "Tavernes de la Valldigna" yang termasuk wilayah Valencia. Pemain ini berusia 21 tahun, dan sejak kecil menonjol dengan karakteristik fisik yang luar biasa berkat tubuhnya yang menjulang setinggi 1,94 meter, yang memberinya keunggulan klasik di posisi ujung tombak (penyerang murni).

    Espí memulai langkah pertamanya di dunia sepak bola di dalam akademi klub lokal "Alzira", sebelum menerima tawaran untuk bergabung dengan sektor pemuda klub Levante pada tahun 2022, memulai babak baru yang menempatkannya di jalur profesional yang sesungguhnya.

    Di sana, penyerang berbakat itu menunjukkan perkembangan yang mencolok, di mana ia menjalani laga-laga pertamanya bersama tim cadangan (Levante B) pada November 2023, dan mencetak gol profesional pertamanya hanya beberapa hari setelah promosinya.

  • Bagaimana Ia Memaksakan Dirinya di La Liga?

    Perjalanan karier Espi mencatatkan lompatan-lompatan berkualitas dalam waktu yang singkat. Pada musim promosi 2024-2025, Espi menjadi tumpuan utama dalam membawa Levante meraih gelar juara Divisi Dua Liga Spanyol dan kembali ke jajaran tim besar, dengan mencetak 6 gol krusial di kompetisi tersebut, menurut statistik "Transfermarkt".

    Musim 2025-2026 menjadi saksi ledakan produktivitas gol sang penyerang. Seiring promosi Levante ke kasta tertinggi "LaLiga", Espi membuktikan kelayakannya di antara para penyerang top. Ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak timnya dengan koleksi 11 gol.

    Penampilan luar biasa sang pemain serta brace-brace terkenalnya (seperti brace-nya melawan Real Oviedo) mengantarkannya meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik (U-23) di Liga Spanyol, di samping penobatannya sebagai Pemain Terbaik "LaLiga" bulan Maret 2026.

    Sepanjang 3 musim beruntun bersama Levante, Espi tampil dalam 66 pertandingan di seluruh ajang, dan menjebol gawang lawan sebanyak 20 gol. Angka-angka inilah yang melambungkan nilai pasarnya dan menjadikannya incaran klub-klub besar Eropa.

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  • Levante UD v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Senjata yang Selama Ini Hilang dari Lini Serang Real Madrid

    Meski Real Madrid memiliki para pemain sayap dan penyerang yang dikenal dengan kecepatan serta keterampilan tinggi, tim ini justru kekurangan seorang penyerang tengah klasik dengan karakteristik seperti Espi yang mengandalkan kaki kanannya yang kuat.

    Espi memiliki persentase kemenangan duel udara yang melampaui 56%, hal yang menjadikannya pilihan ideal untuk memecah kerapatan pertahanan dan memanfaatkan umpan silang. Ia juga piawai melepaskan tembakan langsung dengan kaki kanan, dengan penyelesaian tegas dari satu sentuhan di dalam kotak penalti.

    Espi juga menjalankan peran sebagai "stasiun" serangan dengan menahan bek menggunakan punggungnya dan mengalirkan bola kepada pemain yang menyerang dari belakang, sehingga memberikan tim fleksibilitas taktis yang luar biasa.

    Namun, meski Espi memiliki potensi besar, kepindahannya ke Real Madrid merupakan ujian baru dalam kariernya.

    Bermain dengan seragam klub kerajaan itu menuntut perkembangan berkelanjutan dalam sejumlah aspek, terutama dalam menghadapi ruang yang luas, meningkatkan pengaruhnya dalam membangun serangan, serta memperbaiki penggunaan kaki kirinya.

    Tantangan terbesar baginya adalah beradaptasi dengan kecepatan persaingan dan tekanan besar yang menyertai setiap pertandingan di Real Madrid.

  • Taruhan berbeda dalam proyek ofensif Real Madrid

    Real Madrid tidak memandang Carlos Espi sekadar sebagai penyerang muda yang mampu mencetak gol, melainkan sebagai bagian yang berbeda dalam proyek masa depan mereka.

    Setelah bertahun-tahun Los Blancos lebih banyak mengandalkan para penyerang bertipe lincah dan piawai secara teknik seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, kedatangan Espi hadir untuk menambahkan opsi serangan yang berbeda, yang mengandalkan kekuatan fisik, penempatan posisi di dalam kotak penalti, serta kemampuan menyambut bola-bola udara.

    Manajemen Real Madrid menilai bahwa memiliki penyerang murni dengan spesifikasi seperti ini memberikan solusi tambahan bagi tim menghadapi klub-klub yang menutup ruang, terutama pada laga-laga yang membutuhkan pemain yang mampu bersaing dengan para bek dan menuntaskan peluang hanya dengan satu sentuhan.

  • Transfer termahal dalam sejarah Levante

    Keinginan kuat manajemen klub Kerajaan untuk merampungkan transaksi ini mendorong mereka membayar nilai klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, sehingga transaksi ini menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub Levante.

    Penyerang muda itu bergabung dengan skuad rekrutan baru musim panas di Bernabeu bersama 4 nama menonjol lainnya, yaitu: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva.

  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Percobaan Kedua: Tekad Real Madrid yang Tak Pernah Berhenti

    Langkah untuk merekrut Espi pada musim panas ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh manajemen klub; Real Madrid berhasil mendapatkan jasa sang pemain pada "percobaan keduanya", menurut apa yang diberitakan oleh surat kabar "Marca".

    Sebelumnya, manajemen Florentino Perez sempat mencoba mengontrak penyerang muda tersebut untuk memperkuat skuadnya, namun negosiasi saat itu tidak rampung akibat Levante yang berpegang teguh pada bakatnya, serta keinginan sang pemain untuk memastikan lingkungan yang memungkinkannya tampil secara konsisten demi perkembangan dirinya.

    Penolakan sementara ini tidak menghalangi para pemandu bakat Real Madrid untuk terus memantaunya, hingga mereka kembali dengan gencar pada musim panas ini dan mengaktifkan klausul pelepasan sehingga ia menjadi pemain tim utama secara resmi.

  • Masa Depan Serangan Spanyol

    Di kancah internasional, Espí menjadi salah satu elemen masa depan sepak bola Spanyol; ia telah membela timnas Spanyol U-19 dan tampil dalam dua pertandingan di mana ia mencetak dua gol internasional, sebelum dipromosikan ke timnas Spanyol U-20, di tengah ekspektasi yang kian meningkat bahwa pintu timnas utama akan segera terbuka untuknya setelah kepindahannya ke markas Santiago Bernabéu.

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