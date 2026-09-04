Gandeng Sponsor Baru, Garudayaksa FC Usung Target Tinggi Di Super League 2026/27

Co-Founder dan CEO Zentara Technologies Regal Rauniyar Star mengatakan kerja sama ini tidak hanya sekedar benilai sponsorship, tetapi mengedepankan teknologi dalam lingkungan sepakbola.

“Hanya setahun yang lalu, Garudayaksa masih berlaga di tingkat kedua dan Zentara baru saja diluncurkan. Hari ini, kedua organisasi kami telah berkembang pesat. Meskipun talenta-talenta hebat tersebar di seluruh Indonesia, sistem pendukung yang modern belum terjangkau secara merata,” ujar Regal.

“Garudayaksa kini mengadopsi Planet Training - sebuah platform yang dirancang di Indonesia, telah teruji oleh para pelatih internasional serta asosiasi nasional di Eropa, dan dipercaya oleh lebih dari 250.000 pelatih di seluruh dunia. Membawa kembali teknologi ini ke tanah air menandai era baru bagi liga domestik kita. Kami tidak sekadar menempatkan nama kami di atas jersey; kami ingin membangun warisan yang berkelanjutan,” tambahnya.