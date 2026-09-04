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Peluncran Garudayaksa 26/27Zentara
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Gandeng Sponsor Baru, Garudayaksa FC Usung Target Tinggi Di Super League 2026/27

Garudayaksa FC
Super League

Klub promosi BRI Super League 2026/27 Garudayaksa FC secara resmi meluncurkan jersey baru mereka, sekaligus mengumumkan kemitraan bersejarah dengan Zentara, yang akan menjadi sponsor utama musim ini, dalam sesi konferensi pers di The Bimasena, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (4/9) sore WIB.

Zentara merupakan perusahaan teknologi keamanan siber yang baru saja terbentuk tahun lalu, sementara Garudayaksa baru akan menjalani musim perdananya di kasta tertinggi sepakbola Indonesia.

Sama-sama berstatus sebagai 'anak baru' keduanya sepakat bekerja sama selama satu tahun ke depan. Nantinya logo Zentara akan terpampang pada seragam tanding utama Garudayaksa, serta di seluruh platform digital resmi klub.

  • Peluncran Garudayaksa 26/27Zentara

    Sepakbola & Teknologi

    Co-Founder dan CEO Zentara Technologies Regal Rauniyar Star mengatakan kerja sama ini tidak hanya sekedar benilai sponsorship, tetapi mengedepankan teknologi dalam lingkungan sepakbola.

    “Hanya setahun yang lalu, Garudayaksa masih berlaga di tingkat kedua dan Zentara baru saja diluncurkan. Hari ini, kedua organisasi kami telah berkembang pesat. Meskipun talenta-talenta hebat tersebar di seluruh Indonesia, sistem pendukung yang modern belum terjangkau secara merata,” ujar Regal.

    “Garudayaksa kini mengadopsi Planet Training - sebuah platform yang dirancang di Indonesia, telah teruji oleh para pelatih internasional serta asosiasi nasional di Eropa, dan dipercaya oleh lebih dari 250.000 pelatih di seluruh dunia. Membawa kembali teknologi ini ke tanah air menandai era baru bagi liga domestik kita. Kami tidak sekadar menempatkan nama kami di atas jersey; kami ingin membangun warisan yang berkelanjutan,” tambahnya.

    • Iklan

  • Infrastruktur Digital

    Platform yang bernama Planet Training tersebut menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan, menstrukturkan, dan meningkatkan skala pengetahuan sepak bola, metodologi kepelatihan, hingga pengembangan serta identifikasi bakat di seluruh ekosistem sepak bola.

    “Sponsorship tradisional umumnya hanya memberikan pendanaan, tetapi teknologilah yang membangun kapabilitas jangka panjang. Melalui integrasi Planet Training di Garudayaksa FC, kami menghadirkan platform kelas enterprise yang telah teruji di Eropa untuk menstrukturkan metodologi kepelatihan serta sistem identifikasi bakat mereka,” tutur Darian Nathanael Kuswanto, Co-Founder dan Presiden Zentara.

    "Selama ini, sebagian besar klub kehilangan memori institusional dan rekam jejak pengembangan pemain setiap kali terjadi pergantian tim kepelatihan. Kesenjangan itulah yang kami minimalisir, agar sepak bola Indonesia dapat bertransformasi, agar dapat mencetak talenta secara terencana dan sistematis.”

  • Peluncuran Garudayaksa 26/27Zentara

    Performa Positif

    Sementara itu CEO Garudayaksa FC M. Reza Anugrah berharap hadirnya Zentara bisa meningkatkan performa tim demi bersaing di papan atas Super League. Infrastruktur teknologi informasi terpusat dari Zentara akan memastikan bahwa sistem administrasi klub dapat berjalan sama cepat dan kompetitifnya dengan para pemain di lapangan.

    "Masuk ke liga utama adalah pencapaian besar bagi Garudayaksa FC, dan bersaing di level ini mengharuskan kami memiliki struktur manajerial yang semakin kokoh," tuturnya.

    "Platform Zentara memberikan fondasi operasional yang kami butuhkan. Teknologi mereka mendigitalkan permainan baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga tim manajemen kami dapat beroperasi dengan efisiensi maksimal sementara staf pelatih bisa fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan," jelas Reza.

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  • Peluncran Garudayaksa 26/27Zentara

    Jersey Merah Putih

    Selain sponsor, Garudayaksa juga memperkenalkan seragam tempur baru mereka musim ini. Masih identik dengan warna merah dan putih, namun kali ini manajemen memutuskan warna putih sebagai jersey utama mereka, sementara jersey merah menjadi seragam tandang.

    "Kami memiliki dua warna, putih dan juga merah maroon. Warna yang sudah digunakan di championship tapi atas arahan pembina dan arahan presiden klub kami tukar. Sekarang jersey utama adalah putih. Kenapa pilih putih? Karena pada saat kami juara di Sleman kami menggunakan warna itu," ungkap Reza.

    "Ada ukiran di sini, tapi bukan batik dan tenun tapi ukiran kepak sayap garuda. Kalau di putih full sayap garuda. Kalau merah, kotak board untuk coach taktikal yang kami kasih di jersey kita. Tapi di semua jersey ada ukiran kepak sayap garuda," imbuhnya.

  • Target Enam Besar

    Di kesempatan yang sama, pelatih Milos Joksic sudah memasang target musim ini. Ia menegaskan meski Garudayaksa berstatus tim promosi, namun dirinya enggan hanya bersaing di zona degradasi dan menyebut ingin mengejar posisi enam besar.

    "Saya tidak datang untuk bertarung untuk degradasi. Saya mendengar berbicara tentang underdog. Saya suka ini. Tapi kita bukan underdog, tentu saja. Enam besar adalah target saya. Dan tim saya harus mengetahui ini," kata pelatih asal Serbia itu.

    "Kita akan bertarung untuk enam besar. Mungkin ini adalah target yang tinggi. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus bertarung untuk ini. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita adalah underdog," tandasnya.

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