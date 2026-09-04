Gandeng Sponsor Baru, Garudayaksa FC Usung Target Tinggi Di Super League 2026/27

Platform yang bernama Planet Training tersebut menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan, menstrukturkan, dan meningkatkan skala pengetahuan sepak bola, metodologi kepelatihan, hingga pengembangan serta identifikasi bakat di seluruh ekosistem sepak bola.
“Sponsorship tradisional umumnya hanya memberikan pendanaan, tetapi teknologilah yang membangun kapabilitas jangka panjang. Melalui integrasi Planet Training di Garudayaksa FC, kami menghadirkan platform kelas enterprise yang telah teruji di Eropa untuk menstrukturkan metodologi kepelatihan serta sistem identifikasi bakat mereka,” tutur Darian Nathanael Kuswanto, Co-Founder dan Presiden Zentara.
"Selama ini, sebagian besar klub kehilangan memori institusional dan rekam jejak pengembangan pemain setiap kali terjadi pergantian tim kepelatihan. Kesenjangan itulah yang kami minimalisir, agar sepak bola Indonesia dapat bertransformasi, agar dapat mencetak talenta secara terencana dan sistematis.”