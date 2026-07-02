Target Liga Premier... Barcelona Menawarkan Bintang Utamanya untuk Dijual

Presiden Barcelona, Juan Laporta, menegaskan setelah upacara pelantikannya bahwa klub perlu melepas beberapa pemain agar dapat merealisasikan transfer baru, sesuai dengan aturan 1:1 terkait batas gaji.

Selain penjualan Marc Casado dan kepergian Marc-André ter Stegen, jajaran manajemen olahraga Barça ingin menjajaki kemungkinan melakukan penjualan di lini pertahanan.

Surat kabar Sport, mengutip situs CaughtOffside, menyebutkan bahwa bek asal Prancis, Jules Koundé, yang saat ini bermain untuk Barcelona, termasuk dalam daftar nama yang beredar di bursa transfer.

Koundé tampil impresif di Piala Dunia, dan ia juga menarik minat sejumlah klub Liga Premier Inggris, yang mungkin membuka peluang kepergiannya jika ada tawaran yang sesuai.

Barcelona telah menurunkan harga yang diminta untuk melepas Koundé menjadi 65 juta euro, jumlah yang mungkin menarik bagi klub-klub Liga Premier.

Secara khusus, Chelsea dan Liverpool telah menunjukkan minat pada pemain asal Prancis tersebut, dengan syarat ia bersedia pindah klub, sesuatu yang hingga saat ini belum jelas.